https://ukraina.ru/20260112/farkhad-ibragimov-esli-pekhlevi-vernetsya-v-tegeran-iran-stanet-vragom-rossii-a-ssha-doberutsya-do-1074190341.html

Фархад Ибрагимов: Если Пехлеви вернется в Тегеран, Иран станет врагом России, а США доберутся до Каспия

Фархад Ибрагимов: Если Пехлеви вернется в Тегеран, Иран станет врагом России, а США доберутся до Каспия - 12.01.2026 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: Если Пехлеви вернется в Тегеран, Иран станет врагом России, а США доберутся до Каспия

Если в Иране реализуется наихудший сценарий и к власти придет несистемная оппозиция, Россия потеряет очень надежного партнера. Иран станет нашим противником. Я напомню, что Иран имеет прямой выход к Каспийскому морю, а это значит, что там обязательно появятся американские базы.

2026-01-12T19:00

2026-01-12T19:00

2026-01-12T19:07

интервью

иран

россия

израиль

дональд трамп

мид

financial times

new york times

протесты

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040255280_49:10:860:466_1920x0_80_0_0_e5ddd7cd237a4f5a6dd714daf34faa18.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х призвал мировое сообщество усилить давление на Иран на фоне протестов в республике и поддержки Тегераном России.- Фархад, при этом аналитики из противоположного лагеря утверждают, что возможное падение режима аятолл в Иране нанесет большой вред России, потому что якобы исчезнет канал поставок вооружений и военных товаров через Каспийское море, а в самом иранском обществе сильны антироссийские настроения. Насколько критична для России ситуация, которая сейчас сложилась в Иране?- Украина и поддерживающая ее часть иранской несистемной оппозиции, эмигранты формируют мнение, что якобы иранское население против России. Но оно не против кого-либо вообще, даже не против того же Израиля. Иранцы хотят быть предоставленными самими себе.Но Киев хочет везде прикрепить антироссийские штампы, к Ирану в том числе. Поэтому Сибига пытается эту тему сейчас раскрутить. Я бы не сказал, что ситуация в Иране из ряда вон выходящая. Хотя глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти уже взяли ситуацию под контроль, лучше воздержаться от преждевременных оценок.Эти беспорядки возникли не на пустом месте. К ним активно готовились. В июне прошлого года стало ясно, что путем внешнего вмешательства и силовыми ударами решить ситуацию не получится, поэтому Иран надо расшатывать изнутри. И официальные иранские лица называют происходящее сегодня продолжением 12-дневной войны, намекая на то, что Израиль и США продолжают войну с Ираном другим способом.Смысл заключается в том, чтобы Иран перестал быть независимым суверенным государством. Дело не в нынешней власти, а в том, что Иран, эта страна, богатая энергоресурсами, занимает удобное географическое местоположение, через нее проходит огромное количество логистических маршрутов, и Америка это все не контролирует уже почти полвека.То есть нарушена логика американской гегемонистской политики на Ближнем Востоке. И хотя считается, что сейчас США больше сосредоточены на западном полушарии, а фрагментация Ирана в интересах Израиля, по риторике Трампа мы видим, что он не доволен тем, что Штаты не влияют на ситуацию в Иране, как это было до Исламской революции.Иран экономически пытаются приструнить с 1979 года, вводя санкции. Пытались найти лидера несистемной оппозиции среди 8 миллионов иранцев, живущих за рубежом в Канаде, Франции, германии, такого демократического а-ля Хомейни Не получилось.Тогда противники Ирана попытались вернуться к архаичным временам, вспомнив про наследного принца Резу Пехлеви. Но при том, что западные пропагандистские медиа его очень активно раскручивают в соцсетях, он остается маргинальной фигурой в самом Иране. Он считается странным человеком, который отказался от ислама, перешел в зороастризм и аплодировал ударам Израиля по Ирану. Сейчас среди азербайджанцев в Иране, которых 30 миллионов, в ходу поговорка: Иран и Азербайджан - честь, а Пехлеви - бесчестье, что по иранским мерам является серьезным оскорблением.Пехлеви уже даже попытался обменяться с главой МИД киевского режима Сибигой несколькими постами, что вызвало у меня улыбку. Этот человек антироссийских и антикитайских взглядов, Андрей Козырев* иранского разлива. Козырев сказал экс-президенту США Никсону, что у России нет национальных интересов, подскажите нам их. А в случае с Пехлеви это еще в несколько раз хуже. Он считает, что США и Израиль — это главные флагманы иранской политики. Пока иранские власти пытаются выиграть время, они отключили интернет и стараются показать, что справятся с ситуацией сами.- Трамп заявил, что США рассматривают несколько очень жестких вариантов действий в отношении Ирана в связи с подавлением протестов в стране. Как очередной вооруженный конфликт скажется на переговорах вокруг Украины?- Трамп уже взвалил на себя слишком много с начала года: Венесуэла, Гренландия, Куба, Мексика, Колумбия. Есть хорошая персидская пословица: в одной руке двух арбузов не утащишь. Сомнительно, что Трамп сможет одновременно и по Ирану ударить, и заняться еще Латинской Америкой.Часть окружения Трампа, вдохновлённая венесуэльской историей, считает, что нужно если не выкрасть аятоллу Хаменеи (география и специфика Ирана это не позволят сделать), то хотя бы убить его. Они считают, что тогда система будет сломлена, протестующие возьмут власть в свои руки, эмиграция подсуетится, и Иран войдет в фарватер американской политики.Источники Financial Times, New York Times сообщают, что Трампу может нанести удары по иранским ядерным объектам и государственным институтам. Но события 12-дневной войны показали, что люди в Иране сплотились против агрессии Израиля, хотя западная пропаганда утверждала, что общество воспользуется ситуацией и снесет власть. Поэтому Трамп до сих пор не принял никакого решения и в последний момент отказался встречаться с Пехлеви.Отмечу, что за последнюю неделю проанализировал сотню иранских каналов в Телеграме и соцсетсях. И основной сегмент русскоязычной иранской оппозиции находится в Киеве и в Израиле. Если бы у Украины были бы еще и деньги, она, может быть, и финансировала бы эту оппозицию. Потому что смысл заключается в том, что любого партнера или союзника России и Китая нужно уничтожать. Сегодня это Иран, завтра может быть Турция или какие-нибудь другие страны, которые брезгливо относятся к киевскому режиму.Так что Трамп взялся за очень амбициозные задачи, но разобраться с Ираном не так-то просто сделать. Разобраться с Ираном будет не так-то просто. Иран это полтора миллиона квадратных километров, 90 миллионов населения. Есть избитая фраза: Иран — это не Ирак, и это правда.- Что придется делать России, если правящий режим в Иране падет?- Если в Иране реализуется наихудший сценарий и к власти придет несистемная оппозиция, Россия потеряет очень надежного партнера. Это будет наш противник. Я напомню, что Иран имеет прямой выход к Каспийскому морю, а это значит, что обязательно там могут появиться американские базы. Пехлеви, если на него сделают ставку, ни дня не сможет прожить без американской поддержки, потому что против него могут устраивать диверсии, как и в отношении его папаши, которого пытались три подорвать за годы его правления.Значит, вся территория Ирана будет предоставлена американцам. А Иран — это прямой выход для нас в персидский залив, а оттуда в Индийский океан. Иран однозначно выйдет из БРИКС и ШОС, прекратит всякую кооперацию с Россией. Но все это принесет больше вреда самому Ирану. Сейчас Иран, история которого насчитывает около 2.5 тысячи лет, стоит на перепутье. Иран, в котором к власти придет оппозиция, делающая ставку на США и Израиль, будет абсолютно аморфным несостоявшимся failed state (провальным государством).*Внесен в список иноагентовТакже на эту тему - Курдский синдром в Иране: любовь к граблям и "Украина головного мозга"

https://ukraina.ru/20260112/vernetsya-li-shakh-za-sapogami-ili-iranskaya-tragediya-1074153378.html

https://ukraina.ru/20260109/elena-suponina-ne-isklyuchayu-udary-izrailya-i-ssha-po-iranu-no-raskachat-situatsiyu-kardinalno-ne-1074089205.html

иран

россия

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, иран, россия, израиль, дональд трамп, мид, financial times, new york times, протесты, брикс, шос