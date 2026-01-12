https://ukraina.ru/20260112/progress-v-uregulirovanii-provaly-vsu-vytyagivanie-sredstv-zapada-khronika-sobytiy-na-utro-12-yanvarya-1074159435.html

Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 января

Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 января - 12.01.2026

Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 января

Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет ПВО

Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине.Американский лидер также заявил, что США зарабатывают на украинском конфликте, продавая оружие НАТО, но он хочет остановить его ради спасения жизней.Кроме прочего, Трамп в очередной раз назвал конфликт "войной Байдена" и заявил, что военные действия никогда бы не начались, если бы он был президентом в период с 2020 по 2024 год.На прошлой неделе в Париже прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам руководитель Офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что стороны достигли "ощутимых результатов".Позднее Axios сообщил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в это же время встретился в Париже со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. По данным издания, они обсудили план США по миру на Украине.Провалы ВСУВ ночь на понедельник в украинской столице, Одессе и нескольких других регионах гремели взрывы, звучал сигнал воздушной тревоги. В Киеве тревогу объявляли дважды, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Наш телеграм-канал писал, что российские военные били по целям в украинской столице. Местные паблики сетовали на масштабный пожар в Киеве. Взрывы минувшей ночью также раздавались в Ирпене Киевской области.Российские дроны "Герань" атаковали и Харьковскую область."Герани" поражают цели в Чугуеве Харьковской области”, - уточнял наш телеграм-канал.Однако больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской области. По информации местных каналов, непрерывные серии взрывов гремели в Одессе и на её окраинах, в Ильичевске (Черноморске). Городские службы анонсировали возможные экстренные аварийные отключения в Одессе на фоне ударов БПЛА.Кроме того, "Герани" в течение ночи наносили удары по объектам в Черниговской (Нежин, Чернигов), Сумской (Шостка) областях.В российских силовых структурах рассказали, что ВС РФ уничтожили более взвода украинских операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия в Харькове во время удара по казарме.Также в районе села Веселое в Харьковской области были уничтожены две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.На Красно-Лиманском направлении ВС РФ ведут бои за опорные пункты северо-восточнее города Красный Лиман. Подразделения группировки войск "Запад" наступают при активной поддержке ударных беспилотников, которые уничтожают цели как в самом городе, так и в тылу противника.Вытягивание средств ЗападаВладимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО)."Первый приоритет - ракеты для ПВО... нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё", - заявил Зеленский.Он подчеркнул, что эти ракеты должны быть у Украины.Кроме того, он потребовал от партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".В то же время Минобороны Великобритании указало, что для Киева разрабатывают новую британскую баллистическую ракету Nightfall дальностью более 500 километров.Отмечается, что ракеты будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками.На Западе нередко звучат разумные мысли о России и окончании конфликта, но, как говорил еще осенью помощник президента РФ Юрий Ушаков, их сразу "топят в волнах ненависти".Так, чешские оппозиционные партии намерены потребовать отставки спикера палаты депутатов парламента страны Томио Окамуры, который в новогоднем обращении осудил поставки оружия Киев.Окамура заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его Киеву. По его словам, выгоду от конфликта получают западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Владимира Зеленского, устанавливающие себе золотые туалеты.Подробнее о затягивании конфликта - в материале "Коалиция желающих" раскрывает истинные планы Запада по милитаризации Украины и затягиванию конфликта на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Сергей Зуев

