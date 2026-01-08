"Коалиция желающих" раскрывает истинные планы Запада по милитаризации Украины и затягиванию конфликта - 08.01.2026 Украина.ру
"Коалиция желающих" раскрывает истинные планы Запада по милитаризации Украины и затягиванию конфликта
Норвежский колумнист Пол Стейган в статье от 7 января 2026 года даёт резкую оценку итогам парижского саммита так называемой "коалиции желающих"
Он прямо заявляет, что Парижская декларация, представленная как дорожная карта к миру, на деле является планом ремилитаризации Украины и превращения её в плацдарм для долгосрочного противостояния с Россией. Автор приходит к выводу, что такие действия лишь укрепляют решимость Москвы довести специальную военную операцию до победного конца для устранения этой угрозы. Стейган указывает на вопиющее противоречие в документах саммита. Под предлогом обеспечения будущего "режима прекращения огня" коалиция, по его словам, прописала детальный план по долгосрочному наращиванию военного потенциала Украины. Он перечисляет ключевые пункты, которые сводятся не к миру, а к перманентной войне: развертывание многонациональных сил на территории Украины, обязательства по масштабным военным поставкам, совместному производству вооружений и созданию координационного штаба с участием США. Такой подход, как отмечает автор, полностью игнорирует коренные причины конфликта и ключевые требования России о гарантиях безопасности, выдвигавшиеся ещё до февраля 2022 года. Журналист подвергает сомнению саму осуществимость этих планов, называя коалицию "очень желающих, но, увы, ни на что не годных". Он подчеркивает три фактора, обрекающие декларацию на провал: категорическое неприятие Россией присутствия войск НАТО у своих границ, отсутствие у Европы самостоятельной военной мощи и политической воли, а также ненадёжность США при администрации Трампа, которая ставит под сомнение любые американские гарантии. При этом Стейган раскрывает, по его мнению, истинные, циничные цели, стоящие за громкими заявлениями: 1. Внутриполитическая: Создание образа решительных лидеров для западных избирателей и успокоение националистических кругов на Украине. 2. Экономическая: Обеспечение непрерывного финансирования военно-промышленного комплекса и будущих коррупционных схем под видом контрактов на восстановление. 3. Пропагандистская: Заранее подготовить почву для обвинения России в срыве мирного процесса, когда предложенный план, неприемлемый для Москвы, будет ею отвергнут. Автор приходит к неутешительному для Запада выводу: подобные действия не приближают мир, а, напротив, делают его невозможным на прозападных условиях. Парижская декларация, по его мнению, служит для Кремля окончательным доказательством того, что европейские элиты не заинтересованы в подлинном урегулировании, а стремятся создать постоянную угрозу у границ России. Это лишь укрепляет решимость Москвы продолжать операцию до полной нейтрализации этой угрозы и достижения всех поставленных целей. Таким образом, "коалиция желающих" своими бессмысленными декларациями, как заключает Стейган, работает на стратегию России, обрекая Украину на дальнейшее разорение и западные страны — на бесплодную трату ресурсов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Норвежский колумнист Пол Стейган в статье от 7 января 2026 года даёт резкую оценку итогам парижского саммита так называемой "коалиции желающих"
Он прямо заявляет, что Парижская декларация, представленная как дорожная карта к миру, на деле является планом ремилитаризации Украины и превращения её в плацдарм для долгосрочного противостояния с Россией. Автор приходит к выводу, что такие действия лишь укрепляют решимость Москвы довести специальную военную операцию до победного конца для устранения этой угрозы.
Стейган указывает на вопиющее противоречие в документах саммита. Под предлогом обеспечения будущего "режима прекращения огня" коалиция, по его словам, прописала детальный план по долгосрочному наращиванию военного потенциала Украины.
Он перечисляет ключевые пункты, которые сводятся не к миру, а к перманентной войне: развертывание многонациональных сил на территории Украины, обязательства по масштабным военным поставкам, совместному производству вооружений и созданию координационного штаба с участием США. Такой подход, как отмечает автор, полностью игнорирует коренные причины конфликта и ключевые требования России о гарантиях безопасности, выдвигавшиеся ещё до февраля 2022 года.
Журналист подвергает сомнению саму осуществимость этих планов, называя коалицию "очень желающих, но, увы, ни на что не годных". Он подчеркивает три фактора, обрекающие декларацию на провал: категорическое неприятие Россией присутствия войск НАТО у своих границ, отсутствие у Европы самостоятельной военной мощи и политической воли, а также ненадёжность США при администрации Трампа, которая ставит под сомнение любые американские гарантии.
При этом Стейган раскрывает, по его мнению, истинные, циничные цели, стоящие за громкими заявлениями:
1. Внутриполитическая: Создание образа решительных лидеров для западных избирателей и успокоение националистических кругов на Украине.
2. Экономическая: Обеспечение непрерывного финансирования военно-промышленного комплекса и будущих коррупционных схем под видом контрактов на восстановление.
3. Пропагандистская: Заранее подготовить почву для обвинения России в срыве мирного процесса, когда предложенный план, неприемлемый для Москвы, будет ею отвергнут.
Автор приходит к неутешительному для Запада выводу: подобные действия не приближают мир, а, напротив, делают его невозможным на прозападных условиях.
Парижская декларация, по его мнению, служит для Кремля окончательным доказательством того, что европейские элиты не заинтересованы в подлинном урегулировании, а стремятся создать постоянную угрозу у границ России.
Это лишь укрепляет решимость Москвы продолжать операцию до полной нейтрализации этой угрозы и достижения всех поставленных целей.
Таким образом, "коалиция желающих" своими бессмысленными декларациями, как заключает Стейган, работает на стратегию России, обрекая Украину на дальнейшее разорение и западные страны — на бесплодную трату ресурсов.
