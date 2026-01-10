https://ukraina.ru/20260110/kallas-ne-smogla-podtverdit-svoy-spisok-iz-19-stran-na-kotorye-napala-rossiya-1074112716.html

Каллас не смогла подтвердить свой список из 19 стран, на которые напала Россия

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогла предоставить список из 19 стран, которые, как она ранее утверждала, подверглись нападению со стороны России. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру

Поводом для заявления сенатора стал официальный запрос, направленный Каллас депутатом Европейского парламента от Люксембурга Фернаном Картайзером. В своём обращении евродепутат попросил главу европейской Службы внешних действий перечислить конкретные государства, упомянутые в её ноябрьском заявлении о более чем 19 странах, атакованных Россией за последние сто лет. Как отметил Пушков, на подготовку ответа аппарату Каллас потребовалось 35 дней, однако в итоге депутат получил, по словам сенатора, "невнятный расплывчатый ответ". В официальном письме дипломатической службы Европейского союза не был приведён полный список, а также не упомянута ни одна конкретная страна. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя исходное высказывание Каллас, подвергла его резкой критике.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру информировал о другом заявлении Каи Каллас, сделанном после удара российским ракетным комплексом "Орешник" по объектам во Львовской области. Тогда глава евродипломатии призвала страны Европейского союза опустошить свои запасы средств противовоздушной обороны для поставок Украине и ужесточить санкционное давление на Москву, назвав удар "предупреждением для Европы и США" - Каллас требует от европейцев опустошить свои запасы ПВО для Украины после удара "Орешником" по Львову.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

