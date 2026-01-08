https://ukraina.ru/20260108/obval-tsen-na-neft--fantasmagoriya-konstantin-simonov-o-proektakh-rossii-v-venesuele-i-sanktsiyakh-ssha-1074055811.html

Обвал цен на нефть — фантасмагория. Константин Симонов о проектах России в Венесуэле и санкциях США

США увязнут в нефти Венесуэлы, если захотят нарастить её добычу. В краткосрочной перспективе блокада республики ничего не изменит. Это лишь игра Трампа для американского избирателя. Что касается долгосрочного эффекта — американский лидер пытается показать Китаю, что не стоит рассчитывать на ресурсы Латинской Америки.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, кандидат политических наук Константин Симонов.Европейское командование ВС США подтвердило задержание нефтяного танкера "Маринера", известного как Bella 1, который шёл под флагом РФ. Министр войны США Хегсет написал 7 января в соцсети Х, что операции с танкерами — это блокирование санкционной нефти, при это он употребил словосочетание "по всему миру".Ранее Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией, сообщил 6 января телеканал ABC News со ссылкой на источники в Белом доме. Это одно из условий, которое администрация Белого дома поставила перед временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, прежде чем республике будет разрешено добывать больше нефти.— Константин Васильевич, могут ли действия США по Венесуэле существенно изменить расстановку сил на нефтяном рынке?— Нет, не могут действия Трампа в Венесуэле изменить расклад сил, особенно в краткосрочной перспективе. Потому что до блокады Венесуэла экспортировала, по разным оценкам, от 600 до 900 тысяч баррелей нефти в сутки. Это не те объемы, которые могут всерьез повлиять на рынок. Напомню, общий объем потребления мировой нефти превышает 100 миллионов баррелей нефти в сутки. В этом плане Венесуэла сейчас не самый крупный игрок на рынке.И, опять же, последствия какого рода мы ожидаем? Если мы говорим про то, что Венесуэла окажется в зоне турбулентности — это уже произошло, серьёзно просели объемы экспорта, но он не такой большой. Да, и цены не сильно выросли, потому что рынок осознает не слишком большую значимость республики.Если же мы говорим о том, что Трамп заявляет о приходе в Венесуэлу американских компаний, которые нарастят там добычу нефти, это весьма залихватский прогноз.Мягко говоря, проекты в Венесуэле сложные. Это вязкая, высокосернистая нефть, большая часть запасов которой находится в районе Фая Петролифера дель Ориноко (также известном как Нефтяной пояс Ориноко). Требуются колоссальные вложения для того, чтобы реанимировать всю эту историю.Опять же, когда говорят, что Венесуэла добывала более 3 миллионов баррелей нефти в сутки — посмотрите, когда это было и какие цены тогда существовали. При стоимости нынешнего уровня, когда Brent на бирже ICE стоит 60 долларов за баррель, никто вкладывать деньги в дорогие проекты в Венесуэле не будет. Есть более интересные места для применения инвестиций в нефть.Поэтому все это лишь демагогия Трампа, которая хорошо действует на американского избирателя, а он и рад. А мы, получается, повторяем вслед за ними: американцы захватили венесуэльскую нефть.Таким образом, если мы говорим про относительно короткую перспективу, по большому счету никакого серьезного эффекта это иметь не будет. Что касается долгосрочного эффекта — Трамп пытается показать Китаю, что он не должен рассчитывать на ресурсы Латинской Америки, в том числе на Венесуэлу.— Каковы последствия для России, которая вела инвестиционные проекты в Венесуэле, вкладывала деньги в ее экономику и нефтяную отрасль?— Что касается российских инвестиций, да, действительно в свое время компания “Роснефть” зашла в Венесуэлу. Я всегда скептически относился к этому решению, потому что считаю, что для российских компаний, особенно государственных, ключевой сферой инвестиций должна быть Российская Федерация.Напомню, что “Роснефть” поменяла долю в венесуэльских проектах: отдала эти активы государству, а взамен получила кусочек своих же собственных акций — так называемый казначейский пакет. По большому счету государство получило венесуэльские проекты и за это часть своей доли в “Роснефти” отдало самой компании.Отдельный вопрос, зачем мы зашли в Венесуэлу: изначально было понятно, что это проблемная история. Наши проекты там серьезного кэш-флоу не образовали. Так что говорить о том, что мы что-то теряем по части Венесуэлы, не приходится. Но остаются вопросы к прошлым решениям: зачем все это было сделано?— Могут ли США по примеру Венесуэлы также поступить с Россией? Обвалить цены на нефть, а потом ужесточить санкции против нас?— О каком ужесточении санкций вы говорите, когда 75% российского экспорта нефти находится в самом жёстком санкционном списке США — SDN-листе?! В том числе туда попали 4 крупнейших нефтяных компании России. Можно, конечно, теоретически довести ограничения до до 100%. Но это ничего особо не изменит.И так понятно, что США против нас ведут войну с целью изгнания с мирового нефтяного рынка. Перестаньте быть идеалистами и верить в истории, что мы с американцами что-то когда-то будем делать. Мы им не нужны. США не рассматривают Россию как партнёра. Их цель, повторюсь, убрать нас с рынка.Ваш вопрос про обрушить цены — это фантасмагоричный сценарий. Они не будут этого делать. Американская сланцевая индустрия предполагает высокую себестоимость продукции, и обвал стоимости ударит прежде всего по самим США. Зачем им идти на такую глупость?— Для Трампа, видимо, важно, чтобы в Латинской Америке не было сильного лидера со своими ресурсами, типа Венесуэлы. По этой же причине Трамп давит на Иран и Россию, считают эксперты. Есть ли возможность у нас объединить усилия с Венесуэлой, Кубой, Ираном, Китаем для обеспечения своей безопасности, в том числе экономической?— Я сильно сомневаюсь, что мы можем объединить усилия, например, с Кубой, и это повысит как-то нашу безопасность. В целом же, да, есть страны, с которыми мы можем подумать об объединении военного потенциала — для того, чтобы показать США, что мы готовы защищаться. Это мы и делаем. С Китаем и КНДР у России есть кооперация в военной сфере.Что касается угроз со стороны США для всего человечества — да, это так, американцы живут по принципу: есть мы, а все остальные страны — гарнир. Плевать они хотели на международное право и ООН. Это и так было очевидно, а сейчас в очередной раз мы в этом убедились. Хотя это не первый случай: то же самое было в Гренаде и Панаме около 35 лет назад.Провокация с захватом США танкера, следовавшего под российским флагом, выглядит как предпосылки сорвать переговоры Америки и России. Об этом в интервью Дмитрий Гусев о захвате США танкера под флагом РФ: Возможно, нас отвлекают от Украины и ссорят с Трампом.

