Дмитрий Гусев о захвате США танкера под флагом РФ: Возможно, нас отвлекают от Украины и ссорят с Трампом
Провокация с захватом США танкера, следовавшего под российским флагом, выглядит как предпосылки сорвать переговоры Америки и России, и самостоятельно решать все вопросы. Это выглядит ещё более явственно с учетом того, что 6 января в Европе подписали декларацию о вводе войск НАТО на Украину.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.Военные США высадились на судно "Маринера" в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, заявили в Минтрансе 7 января. По данным ведомства, судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года.Ранее европейское командование ВС США подтвердило задержание российского нефтяного танкера "Маринера", известного как Bella 1. Министр войны США Хегсет написал 7 января в соцсети Х, что операции с танкерами — это блокирование санкционной нефти, при это он употребил словосочетание "по всему миру".[Для защиты от преследования США экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту судна российский триколор, написала 31 декабря 2025 года газета The New York Times, а 1 января 2026 года Российский морской регистр судоходства внес судно в российский государственный реестр судов. Согласно этим данным, судно имеет регистровый номер 010977, носит имя Marinera (Маринера) и ходит под флагом РФ с портом приписки Сочи.]— Дмитрий, как вы прокомментируете данную ситуацию, что говорят в вашем сообществе поставщиков и потребителей энергоресурсов? Трамп объявил России нефтяную войну?— Я бы обратил ваше внимание в первую очередь на то, что информацию об инциденте пока дал лишь Минтранс России, а МИД России отметил, что следит за высадкой военных США на судно под российским флагом и требует не препятствовать возвращению российских граждан. Других официальных заявлений от руководства США и России (за исключением заявления Хегсета в соцсетях), я не видел.Кроме того, пока что все данные мы черпаем из иностранных источников, которые зачастую любят искажать ситуацию — как правило, намеренно. А что говорят факты? Судну временно был предоставлен российский флаг. То есть оно находится в собственности не Российской Федерации, а некоего иностранного юридического или физического лица, является его недвижимым имуществом. Приведу простой пример: это то же самое, когда автомобиль двигается с российскими временными номерами по территории другого государства.Формулировка Минтранса подразумевает, что текущий владелец судна планирует или планировал передачу своего танкера российскому владельцу, а на этот переходный период можно получить временное разрешение от РФ плавать под её флагом. То есть говорить о том, что судно является собственностью Российской Федерации, на 100% невозможно.— Тем не менее ситуация выглядит как провокация?— Да, это так. Во-первых, с 21 декабря 2025 впервые были предъявлены претензии этим судам. И вдруг танкер через несколько дней переходит под российский флаг. Во-вторых, данное судно 5-6 лет назад задерживалось (согласно моим данным) за перевозку иранских грузов, и к перевозке российской нефти никакого отношения не имело.С учётом этих фактов, все это выглядит как провокация. Тем более, повторюсь, что эта история подсвечивается именно со стороны Запада. Это выглядит как “цирк с конями”. Изначально сделано так, чтобы все видели, что это танкер именно под российской юрисдикцией, который нужно задержать.Мне не хотелось бы говорить об очередных красных линиях (которые, по всей видимости, уже выглядят как ярко бордовые), но с учётом напряженности обстановки это выглядит как предпосылки сорвать переговоры [по Украине] США и России, прекратить их. И, соответственно, уже самостоятельно решать все вопросы особенно на фоне задержания Мадуро, которое выставляет Трампа как человека, готового захватить всю галактику.Это выглядит ещё более явственно с учетом того, что 6 января европейские товарищи подписали декларацию о вводе войск НАТО на Украину после заключения мира.На фоне гонки за танкером мы видим, что украинская повестка и господин Зеленского благополучно ушли на второй-третий план. Последние две недели мы следили только за судном. Напрашивается вопрос “От чего нас пытаются отвлечь? Это, наверное, ключевой момент.Поэтому я рекомендую настоятельно обратить внимание на то, что сейчас происходит в Европе и на Украине. Тем более, что США не подписали (ещё?) декларацию по Украине “коалиции желающих”. Тут кроется смысл всей истории с указанным танкером.— Но, возможно, ситуация с танкером — это первый шаг США в попытке вынудить РФ, Китай отказаться от работы с Венесуэлой?— Если бы мы хотели работать в Венесуэле, понимая её географию по отношению к США, скорее всего необходимо было бы подумать о наличии там военизированных подразделений России и Китая. То есть у нас, по моему мнению, как минимум должны быть собственные ЧВК там, степень вооруженности которых зависит от уровня безрассудства местных жителей и их соседей.А потом — США же не могут арестовать все танкеры, что они с ними будут делать? Или, как вариант, суда могут перестать возить нефть — и что тогда?Если мы понимаем, что возникла угроза мировому судоходству, то необходимо сопровождение каждому торговому судну (что сложно сделать физически) либо прекращение поставок нефти по морям и океанам. Соответственно, стоимость перевозок возрастает кратно. То есть ситуация будет работать против всех.Поэтому в данном случае, как я уже сказал, напрашивается два варианта. Первый — нас подводят к тому, что мы должны в очередной раз конфликтовать с Трампом. Второй — России пытаются всеми силами показать, что договоренности с Трампом не работают.Еще о том, что произошло в Северной Атлантике, в материале Провокация США в открытом море, прогнозы Трампа и давление Европы на Киев. Итоги 7 января.
© Фото : из личного архиваДмитрий Гусев интервью
Провокация с захватом США танкера, следовавшего под российским флагом, выглядит как предпосылки сорвать переговоры Америки и России, и самостоятельно решать все вопросы. Это выглядит ещё более явственно с учетом того, что 6 января в Европе подписали декларацию о вводе войск НАТО на Украину.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.
Военные США высадились на судно "Маринера" в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, заявили в Минтрансе 7 января. По данным ведомства, судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года.
Ранее европейское командование ВС США подтвердило задержание российского нефтяного танкера "Маринера", известного как Bella 1. Министр войны США Хегсет написал 7 января в соцсети Х, что операции с танкерами — это блокирование санкционной нефти, при это он употребил словосочетание "по всему миру".
[Для защиты от преследования США экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту судна российский триколор, написала 31 декабря 2025 года газета The New York Times, а 1 января 2026 года Российский морской регистр судоходства внес судно в российский государственный реестр судов. Согласно этим данным, судно имеет регистровый номер 010977, носит имя Marinera (Маринера) и ходит под флагом РФ с портом приписки Сочи.]
Дмитрий Гусев
— Дмитрий, как вы прокомментируете данную ситуацию, что говорят в вашем сообществе поставщиков и потребителей энергоресурсов? Трамп объявил России нефтяную войну?
— Я бы обратил ваше внимание в первую очередь на то, что информацию об инциденте пока дал лишь Минтранс России, а МИД России отметил, что следит за высадкой военных США на судно под российским флагом и требует не препятствовать возвращению российских граждан. Других официальных заявлений от руководства США и России (за исключением заявления Хегсета в соцсетях), я не видел.
Кроме того, пока что все данные мы черпаем из иностранных источников, которые зачастую любят искажать ситуацию — как правило, намеренно. А что говорят факты? Судну временно был предоставлен российский флаг. То есть оно находится в собственности не Российской Федерации, а некоего иностранного юридического или физического лица, является его недвижимым имуществом.
Приведу простой пример: это то же самое, когда автомобиль двигается с российскими временными номерами по территории другого государства.
Формулировка Минтранса подразумевает, что текущий владелец судна планирует или планировал передачу своего танкера российскому владельцу, а на этот переходный период можно получить временное разрешение от РФ плавать под её флагом. То есть говорить о том, что судно является собственностью Российской Федерации, на 100% невозможно.
— Тем не менее ситуация выглядит как провокация?
— Да, это так. Во-первых, с 21 декабря 2025 впервые были предъявлены претензии этим судам. И вдруг танкер через несколько дней переходит под российский флаг. Во-вторых, данное судно 5-6 лет назад задерживалось (согласно моим данным) за перевозку иранских грузов, и к перевозке российской нефти никакого отношения не имело.
С учётом этих фактов, все это выглядит как провокация. Тем более, повторюсь, что эта история подсвечивается именно со стороны Запада. Это выглядит как “цирк с конями”. Изначально сделано так, чтобы все видели, что это танкер именно под российской юрисдикцией, который нужно задержать.
Мне не хотелось бы говорить об очередных красных линиях (которые, по всей видимости, уже выглядят как ярко бордовые), но с учётом напряженности обстановки это выглядит как предпосылки сорвать переговоры [по Украине] США и России, прекратить их. И, соответственно, уже самостоятельно решать все вопросы особенно на фоне задержания Мадуро, которое выставляет Трампа как человека, готового захватить всю галактику.
Это выглядит ещё более явственно с учетом того, что 6 января европейские товарищи подписали декларацию о вводе войск НАТО на Украину после заключения мира.
На фоне гонки за танкером мы видим, что украинская повестка и господин Зеленского благополучно ушли на второй-третий план. Последние две недели мы следили только за судном. Напрашивается вопрос “От чего нас пытаются отвлечь? Это, наверное, ключевой момент.
Поэтому я рекомендую настоятельно обратить внимание на то, что сейчас происходит в Европе и на Украине. Тем более, что США не подписали (ещё?) декларацию по Украине “коалиции желающих”. Тут кроется смысл всей истории с указанным танкером.
— Но, возможно, ситуация с танкером — это первый шаг США в попытке вынудить РФ, Китай отказаться от работы с Венесуэлой?
— Если бы мы хотели работать в Венесуэле, понимая её географию по отношению к США, скорее всего необходимо было бы подумать о наличии там военизированных подразделений России и Китая. То есть у нас, по моему мнению, как минимум должны быть собственные ЧВК там, степень вооруженности которых зависит от уровня безрассудства местных жителей и их соседей.
А потом — США же не могут арестовать все танкеры, что они с ними будут делать? Или, как вариант, суда могут перестать возить нефть — и что тогда?
Если мы понимаем, что возникла угроза мировому судоходству, то необходимо сопровождение каждому торговому судну (что сложно сделать физически) либо прекращение поставок нефти по морям и океанам. Соответственно, стоимость перевозок возрастает кратно. То есть ситуация будет работать против всех.
Поэтому в данном случае, как я уже сказал, напрашивается два варианта. Первый — нас подводят к тому, что мы должны в очередной раз конфликтовать с Трампом. Второй — России пытаются всеми силами показать, что договоренности с Трампом не работают.
Еще о том, что произошло в Северной Атлантике, в материале Провокация США в открытом море, прогнозы Трампа и давление Европы на Киев. Итоги 7 января.
