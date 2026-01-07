Новая опасность для старой безопасности. Как "хотюнчики" устраивают в Европе Карибский кризис 2.0

https://ukraina.ru/20260107/novaya-opasnost-dlya-staroy-bezopasnosti-kak-khotyunchiki-ustraivayut-v-evrope-karibskiy-krizis-20-1074050200.html

Президент США Дональд Трамп своим неоднозначным поведением опять качает Европу и пытается качать Россию совершенно по-ленински: шаг вперед, два шага назад.

Он создает перед ними симулякры и миражи политики США в его исполнении и тем самым пытается добиться результатов, только обещая и суля конкретные шаги, но ничего, собственно, не делая. И разница только в том, что поставленные в безвыходное положение и изнывающие от страха и неопределенности европейские политик ведутся на такую "трампиаду" и то припадают к американской руке, то пытаются ее грызнуть от злости прямо, как просрочка-недопрезидент Украины Владимир Зеленский.А вот Россия не дергается, ограничивается заявлениями МИД и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, совершенно точно характеризующих Зеленского и всех прочих европейских недомерков от политики и продолжает методично и системно делать свое дело на фронтах специальной военной операции (СВО). То есть побеждать и там добиваться своих целей.Россия не особо реагировала, даже на акт агрессии США против суверенной Венесуэлы и похищение американцами ее президента Николаса Мадуро, а только дипломатически и политически осудила подобные действия. И все! Хотя все ожидали чего-то подобного Карибскому кризису 2.0. То есть резкого обострения противостояния между ядерными гигантами – Россий и США, чреватого Третьей мировой войной.Но оказалось, что ядерного оружия России в Венесуэле нет, ибо договор между двумя странами о стратегическом партнерстве, подписанный 7 мая в Москве, а потом и президентом России Владимиром Путиным 27 октября 2025 года, этого не предполагает. А значит, США и не особо опасались, что по ним смертоносно бомбанут ракетами, как ожидалось в 1962 году в разгар Карибского кризиса №1, когда советские ракеты с ядерными боеголовками на Кубе были.И потому США куражились, как хотели. Не только разнося суверенитет Венесуэлы в пух и прах, закладывая тем самым нового господство в западном полушарии по обновленной "доктрине Монро", но и меняя свое отношение к России. США сначала выразили беспокойство по поводу предновогодних ударов Украины по резиденции Путина в Новгородской области, а потом резко сдали назад – Трамп заявил, что не верит в такие удары.И европейцы воспрянули духом: мол, США снова с нами. Особенно когда во время заседания так называемой "коалиции желающих" (геополитических хотюнчиков, жаждущих поражения России любой ценой) 6 января 2026 года в Париже американские издания Bloomberg и The New York Times написали, что США, дескать, демонстрируют готовность предоставить неонацистскому Киеву и его евросоюзникам очень серьезные гарантии, включая возможность отправки американских войск на территорию Украины после окончания активных боевых действий. Плюс предоставление разведданных для мониторинга режима прекращения огня в виде подстраховки принятых решений.Западные гарантии безопасности для Украины должны прежде всего стать "мощным сдерживающим фактором" для России и затормозить, а то и вообще нивелировать ее победы в СВО, щебетали американцы, называя подобную позицию Вашингтона настоящим прорывом и очень значительным изменением его подхода к украинскому вопросу.Европейские хотюнчики так раздухарились от мнимой американской поддержки, что на своем заседании даже начали сами создавать предпосылки для Карибского кризиса 2.0 уже в Европе. Они подписали так называемую декларацию "желающих" под названием "Надежные гарантии безопасности для прочного и долговременного мира на Украине".Зеленский сразу тиснул документ на своем сайте, как символ значительной победы, ибо в нем записано, что обеспечение суверенитета и долговременного мира на Украине "должно стать неотъемлемой частью мирного соглашения", а любое урегулирование "должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины".Стороны также решили создать координационную группу США-Украина, которая и будет следить за выполнением документа сразу после прекращения огня. То есть главного требования Украины и Европы в замирении украинско-российского конфликта, с чем категорически не согласна Россия.Эти гарантии Украине со стороны Запада во главе с США будут включать пять компонентов, которые достойны того, чтобы их процитировать:1. "Участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня, предложенном США. Будет создана система непрерывного и надежного мониторинга соблюдения перемирия, включая взносы от членов "коалиции желающих". Коалиция будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления корректирующих мер".2. "Поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ): коалиция договорилась продолжать предоставлять ВСУ критически важную долгосрочную военную помощь и вооружения для поддержания их устойчивой боеспособности, поскольку они остаются первой линией обороны и сдерживания. Это будет включать, но не ограничивать: долгосрочные оборонные пакеты; поддержку финансирования закупок вооружений; продолжение сотрудничества с Украиной по вопросам ее госбюджета для финансирования ВСУ; доступ к оборонным запасам для оперативного предоставления дополнительной помощи в случае будущего вооруженного нападения; практическую и техническую поддержку Украине в строительстве оборонительных сооружений".3. "Многонациональные силы для Украины, сформированные из взносов стран — участниц коалиции с целью поддержки восстановления ВСУ и обеспечения сдерживания. Было проведено скоординированное военное планирование для подготовки мер по обеспечению безопасности в воздушном пространстве, на море и на суше, а также по восстановлению ВСУ. Мы подтвердили, что эти меры должны быть строго реализованы по запросу Украины после достижения надежного прекращения боевых действий. Эти элементы будут осуществляться под европейским руководством при участии также неевропейских членов коалиции и с предложенной поддержкой со стороны США".4. "Обязательство поддержать Украину в восстановлении мира в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Мы договорились окончательно согласовать обязательства, определяющие наш подход к оказанию помощи Украине и восстановлению мира и безопасности в случае будущей российской агрессии. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив и введение дополнительных санкций".5. "Обязательство углублять долгосрочное сотрудничество с Украиной в сфере обороны. Мы договорились продолжать развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Украиной в области обороны, включая обучение, совместное производство в оборонно-промышленном комплексе (в частности, с использованием соответствующих европейских инструментов) и сотрудничество в сфере разведки".То есть согласно документу учтены все хотелки неонацистов Украины и их европейских спонсоров-вдохновителей. И это действительно предпосылки для Карибского кризиса 2.0, ибо Москва неоднократно предупреждала, что не потерпит никаких иностранных (сказано было – НАТОвских) войск в Украине и будет считать их законной целью для своего оружия. А по общему мнению экспертного и военного сообщества, сегодня победить ощетинившуюся агрессивной русофобией Европу Россия может только ударами тактическим ядерным оружием. Чтобы, значит, и быстро, и надежно, потому что адекватный удар ядерно нищая Европа может нанести только с участием США, обладающих ядерным потенциалом, сопоставимым с российским.И в этой ситуации удар за удар, ракета на ракету, и Третья мировая в ядерном исполнении, испепеляющим на планете все живое, будет налицо – последним впечатлением погибающего человечества.И, как поется в одной залихватской песенке, фраер сдал назад. Если тупые европейцы действительно напоминают коалицию непуганых идиотов, не верящих, что Россия отважится на ядерную ответку, американцам и их президенту Трампу Третья мировая и ядерная война не сдалась вообще.Трамп видит своей миссией предотвращение такой войны. Он не против, чтобы в Европе воевали Украина и Россия и ослабляли тем самым и Россию и Европу, покупая оружие для смертей в Америке. Но совсем не хочет, чтобы его страна сгорела в ядерном огне. Он – не дурак и не хочет брать на слабО человека, который уже сказал: а зачем нам такой мир, если там не будет России. И рассказал, что такое ответно-встречный удар, а потом была подкорректирована стратегия России: она теперь может не только встречать чужие ракеты, но и превентивно предотвращать их пуски и удары…Это было очень серьезное предупреждение Путина. За ним последовало очень ответственное поведение России, которая заранее всех предупреждает – были бы уши, чтобы услышать. У Трампа уши есть, в одно из них он даже пулю получил. А вот европейцы изображают (или уже являются такими?) из себя тупых и тугих на уши тетерь – не самок тетерева, а глупых, нерасторопных и незадачливых представителей рода как бы человеческого.И Трамп сдал назад. Издание Politico со ссылкой на итоговый документ сообщает, что Вашингтон отказался от прямых обязательств по поддержке Киева, изложенный в выше указанной декларации. В первоначальном проекте этого документа содержались конкретные обязательства США помочь Украине в случае нападения, а также оказать помощь в разведке и материально-техническом обеспечении. Но потом американцы, присутствовавшие на парижском сборище "хотюнчиков (а это спецпредставитель Трампа и его друг Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер), видимо, поняли, с какими придурками имеют дело, и, как бы это сказать помягче, не присоединились к совместной декларации о гарантиях безопасности для Украины. То есть послали Европу и ее хотения-желания в пеший эротический тур со свистом, а Вашингтон, ведомый Трампом, от прямых обещаний поддержки Киева отказался.И правильно: оно ему надо?Но, с другой стороны, то, что планируют "еврохотюнчики" – это есть новая совершенно серьезная угроза, даже очень большая опасность для старой, доброй и сегодня уже и так сильно потрепанной и продырявленной всякими подсвинками системы безопасности. И в Европе и вообще в мире. И сейчас европейцы, охваченные злобной и агрессивной русофобией и страхом, хотят добить ее ядерным оружием и провоцируют на это и Россию и, как ни странно, США.Вашингтон и Москва вынуждены будут договариваться, чтобы избежать опасности исчезновения с Земли. Но что делать с обезумевшей Европой, где уже нашли и выпестовали безбашенного поджигателя, которому вообще ничего и нечего терять и который в своем страхе готов на все. Это просрочка Зеленский, который уже предложил по-прежнему использовать его Украину, как плацдарм и полигон войны, а украинцев – как пушечное мясо и расходный материал. Он так и сказал: "Мы считаем, что ключевым элементом является наша украинская сила. Все остальные элементы будут эффективно работать на базе нашей армии".Однако при этом он назвал и страны, готовые возглавить, по его словам, "элементы обеспечения безопасности" и согласных всем руководить. Это президент Франции Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер, вместе с ним подписавшие декларацию хотюнчиков.Вот что с ними делать? Это тоже вопрос вопросов…Еще о Карибском кризисе читайте в статье Владимира Скачко "Только мешает Тлателолько. Как Москва делает задний двор США пророссийским"

