Только мешает Тлателолько. Как Москва делает задний двор США пророссийским

Великий миротворец современности и по совместительству 47-ой президент США Дональд Трамп хочет установить мир еще и на "заднем дворе США" – в Латинской Америке. Но очень уж своеобразно – объявив войну Венесуэле.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070795538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1631c8d9a4dd560ab14015383b58945c.jpg

Начиная с 21 августа 2025 года, США развернули неподалеку от берегов Венесуэлы ударную группировку. По состоянию на 23 октября в регионе находились 10 американских кораблей – три ракетных эсминца, два десантных корабля, танкеры-дозаправщики самолеты-разведчики, и минимум одна подводная лодка. В сентябре американцы начали бомбить всё, что видели в Карибском море, утверждая, что на потопленных лодках и малых кораблях перевозились наркотики. И погибло уже около 40 человек, и в последние дни в Белом доме заговорили о возможности "наземной военной операции".И как вишенка на торте этого разухабистого и на всю голову демократического неоколониализма – обещание заплатить за голову законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как набор цветных бус за непокорного вождя в Африке в XVIII-XIX веках. Сначала хотели заполучить строптивца за 25 млн долл. А7 августа сего года генпрокурор США Пэм Бонди объявила об увеличении награды за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы, с 25 до 50 млн долларов. Как всегда, Мадуро в очередной раз обвинен в "пособничестве наркокартелям". Причиной такого решения называется борьба с базирующейся в латиноамериканской республике бандой "Cartel de los Soles" (с испанского — "Картель Солнца"), который якобы крышует или даже возглавляет Мадуро. И госсекретарь США Марко Рубио в телеэфире Fox News, назвав венесуэльского президента "страшным диктатором", зловеще пообещал: "Мы собираемся поработать на этом направлении".Оно и понятно. Боливарианская Республика Венесуэла – давний и сильный раздражитель для США не только политически, но и экономически: там нефть. Но Венесуэла не признает право Вашингтона на гегемонизм в этой части света и готова стать "Второй Кубой" в регионе после того, как в 1999 году на должность президента Венесуэлы вступил бывший армейский подполковник Уго Чавес и изменил Конституцию страны, а себя объявил социалистом и антиимпериалистом.Штаты предприняли попытку госпереворота в 2002 году, но потом просто притравили Чавеса, спровоцировав против неугодных лидеров региона буквально эпидемию онкологии.Возглавивший Венесуэлу после смерти Чавеса в 2013 году Николас Мадуро продолжил антиколониальный курс своего предшественника и как его предшественник Чавес, выгнавший американского посла, выдворил из страны трех американских дипломатов за подстрекательство к насилию.В 2019 году последовала новая попытка госпереворота, а новым временным президентом Венесуэлы даже был провозглашен кандидат оппозиции Хуан Гуайдо. Против правительства Мадуро были введены экономические и дипломатические санкции, а через год состоялась неудачная попытка вооруженного вторжения венесуэльских диссидентов в приморском городе Макуто. Мадуро их всех кончил силами верных военных, а к концу 2020 года выдворил из Венесуэлы американскую нефтяную компанию Halliburton.И вот сейчас Трамп опять организовывает новый поход в Венесуэлу за ее нефтью. Именно нефть из этой страны является основным сырьем для многих нефтеперерабатывающих заводов в США. Не говоря уже об НПЗ в самой Венесуэле, которые обдирали американцы. И все ждут, что вторжение может начаться по завершению тихоокеанского визита Трампа уже на следующей неделе.На смену Мадуро американцы уже даже нашли новую "гуайду" -- лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Для солидности ей недавно даже дали Нобелевскую премию мира, продинамив и шефа – Трампа. И в интервью Financial Times она уже призналась в тайных переговорах с высокопоставленными чиновниками администрации США об организации свержения Мадуро. С помощью, ясное дело, подпольных народных масс. "Число людей, которые хотят присоединиться к нашей организации, за последние три недели серьезно выросло. Есть десятки и десятки тысяч граждан, находящихся в подполье. … Эта совокупность внутренних и внешних сил создала условия для того, чтобы Мадуро и его режим все больше осознавали, что их время истекло и что лучший вариант для них — уйти от власти сейчас", – пообещала и пригрозила она.Но есть и приятная новость: латиноамериканцы собираются защищаться, а Россия – им помогать. Как? Очень просто – оказывая для защиты суверенитета и независимости все виды помощи, включая военную. Да-да, военную.Буквально вчера, 27 октября 2025 года, президент России Владимир Путин подписал (ратифицировал) договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, который был подписан 7 мая в Москве. Как раз к разгулу Трамповых борцов с Мадуро 21 октября закон этот был принят Госдумой, а на следующий день одобрен Советом Федерации России.Точно такой же новый по времени договор был подписан в Гаване 13 марта 2025 года с Кубой, 7 октября ратифицирован Госдумой и 15 октября подписан Путиным.А кроме того 22 октября было заключено межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа, тоже направленное на укрепление взаимодействия в военной области. И оно тоже, скорее всего, будет проведено по всем ступеням ратификации и необходимых подписей для вступления в силу.И во всех трех документах о сотрудничестве есть похожие пункты о том, что в рамках данных документов предполагается осуществление обмена взглядами и сведениями по вопросам, представляющим обоюдный интерес для обеих сторон в военной сфере. Кроме того, стороны договорились координировать свои действия для совместного ответа на современные вызовы и угрозы, касающиеся глобальной и региональной безопасности и стабильности.Особо сказано, что внимание уделяется обмену опытом в таких областях, как реализация национальных военных доктрин, совершенствование Вооруженных сил, включая их строительство, реформирование и комплектацию. Стороны также будут сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и пиратством, а также в обеспечении радиационной, химической и биологической защиты. Совместные усилия будут направлены на укрепление информационной безопасности и оказание помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.Другими словами, и Москва, и Гавана, и Каракас, и Манагуа планируют тесное сотрудничество на международных площадках в целях решения ключевых вопросов, связанных с международной безопасностью и поддержанием стабильности. И в регионе, и во всем мире. Невзирая ни на Трампа, ни на кого иного, кто хочет эту стабильность порушить или начать войну. Россия может помешать заново превратить Латинскую Америку в задний двор США, как они к тому привыкли.То есть фактически оформлен перекрестный, но четверной военный союз России и ее союзников в Латинской Америке. И теперь Россия на вполне законных основаниях может отвечать на просьбы законных правительств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа и поставлять туда все виды вооружения вплоть до ядерного. Для защиты, повторяю, суверенитета и независимости, которые так мешают Трампу и им подобным. Как может сегодня сказать Трамп сам себе, стоя перед зеркалом: сюрприз, не ожидал…А должен был бы ожидать, наращивая военную активность против союзников России. И помнить, например, про Карибский кризис 1962 года, когда на ядерную активность США в Турции СССР ответил размещением тактического ядерного оружия на Кубе.Точно так же в средине октября этого года Трамп тормознул с поставками Украине "Томагавков", когда узнал, что Россия подписала упомянутое выше новое военное соглашение с Кубой и перед миром опять замаячил Карибский кризис 2.0, от которого до Третьей мировой войны в ядерном исполнении оставалось бы совсем немного. Это серьезная угроза, причем общая.И точно такая же угроза нового карибского кризиса теоретически может возникнуть, если в защите суверенитета Венесуэлы Россия во исполнение подписанного договора пойдет до конца и поставит режиму Мадуро всё, что он попросит.И это не обязательно тактическое ядерное оружие, о чем уже говорили тамошние обозреватели. Как известно, впервые появлением российского ядерного оружия в Западном полушарии Трампа напугал конгрессмен Марио Диас-Баларт, который в 2019 году заявил журналисту Такеру Карлсону, что Россия "разместила ядерное оружие в Венесуэле". На том основании, что в Венесуэле-де приземлился таинственный российский бомбардировщик, который технически способен нести ядерные заряды.Тогда данные не подтвердились, Мадуро выборы выиграл и Гуайдо из страны спровадил, а Трамп выборы продул Джо Байдену и 4 года дурковал на обочине, собираясь с силами. И все как-то зависло.Однако в начале октября этого года обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт опять заявил, что возможное размещение российского ядерного оружия в Венесуэле приведет ко второму Карибскому кризису. И к боям вблизи американских границ, чего не было десятилетиями. "США необходимо дать понять Мадуро и России, что если с ядерным оружием что-то случится, то Каракас понесет такие разрушения, которые не видели с 1945 года. Мы приближаемся к периоду, когда США, а не России, придется сражаться с поддерживаемым из-за рубежа врагом по соседству", – верещали National Interest и его журналисты.И что тут можно сказать? А не надо соваться со своим свиным рылом в чужой калашный ряд. И Венесуэле, и на Кубу, и в Никарагуа. Тем более что США всегда прекрасно понимали, что такое надежная геополитическая "крыша" и своих союзников типа надежно крышевали. И вот, получается, и других научили…Политолог и старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова на страницах ресурса "Лента.ру", правда, справедливо указала, что Россия после Карибского кризиса-1962 никогда не рассматривала и сейчас не рассматривает подобный сценарий с ядерным оружием, потому что очень уж сильными могут быть издержки для всех сторон. "Это не укладывается в российскую стратегию в регионе, которая пока еще геополитически нейтральна. И венесуэльская сторона тоже не пойдет на это, потому что существуют юридические и правовые ограничения, такие как договор Тлателолько. Это же грозит и ухудшением отношений России с другими странами региона, если бы подобное решение было принято", — рассказала политолог, совершенно оправданно вспомнив про так называемый договор Тлателолько.Это документ официально называется Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне и является многосторонним международным актом о создании безъядерной зоны на территории Латинской Америки и Карибского бассейна. Он был подписан 14 февраля 1967 года на встрече глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Тлателолько – районе Мехико, столицы Мексики и предполагает тотальный запрет на своей территории испытания, использования, производства или приобретения ядерного оружия. А также запрет на получение, хранение, установку и размещение такого оружия.Страны, владеющие территориями в зоне действия договора (США, Великобритания, Франция и Нидерланды), были обязаны соблюдать его положения и воздерживаться от любого подрыва безъядерного статуса региона.Это серьезный договор, и только такие, как Трамп, на него могут наплевать.Однако есть два "но" в действии этого договора. Во-первых, из трех новых друзей-партнеров России только Венесуэла безоговорочно подписала договор Тлателолько, Никарагуа воздержалась от его подписания, а Куба вообще не участвовала в его подписании. Трамп, бряцая оружием, должен бы это учитывать.Во-вторых, когда речь идет о вторжении и агрессии США против Венесуэлы, то не обязательно ядерное оружие из России имеется в виду. Для России может быть достаточно и поставок того же "Орешника".И Россия активно помогает своим союзникам в военном отношении. В 2023 году ее Минобороны сообщало, что поставило Никарагуа образцы спецтехники для инженерных подразделений, а результатом сотрудничества стал подписанный и указанный вышке договор о военном сотрудничестве. Соглашение рассчитано на пять лет и может быть продлено на такой же период по согласию сторон.В прошедшее воскресенье 26 октября американские обозреватели заподозрили, что "Орешники" и другие антиамериканские сюрпризы уже могут быть в Венесуэле, где приземлился транспортный самолет Ил-76ТД авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Все заговорили о том, что Москва должна оказать в этих условиях всемерную помощь своему союзнику. И оперативный прилет русского транспортного самолета – хороший знак для Венесуэлы. И повод для подозрений дали сами США, которые в январе 2023 года внесли "Авиакон Цитотранс" в санкционный список по обвинению в том, что авиакомпания, мол, осуществляла грузовые перевозки для подсанкционных оборонных предприятий России, а также доставляла военное оборудование и вооружения по всему миру, включая Венесуэлу.А есть "Орешники" в Венесуэле или их там нет, можно проверить американским вторжением. Вот только надо ли?Еще на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Дотомагавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0"

