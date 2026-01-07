https://ukraina.ru/20260107/provokatsiya-ssha-v-otkrytom-more-prognozy-trampa-i-davlenie-evropy-na-kiev-itogi-7-yanvarya--1074054484.html

Провокация США в открытом море, прогнозы Трампа и давление Европы на Киев. Итоги 7 января

Провокация США в открытом море, прогнозы Трампа и давление Европы на Киев. Итоги 7 января - 07.01.2026 Украина.ру

Провокация США в открытом море, прогнозы Трампа и давление Европы на Киев. Итоги 7 января

В Северной Атлантике силы США силовым путём задержали российский танкер. Одновременно с этим президент США Дональд Трамп заявил, что без его участия Россия бы контролировала всю Украину. В то же время Европа требует от Украины удержать мужчин призывного возраста в стране

эксклюзив

хроники

Силы США осуществили силовой захват российского нефтяного танкера "Маринера" в Северной Атлантике. Как сообщает Reuters со ссылкой на Европейское командование ВС США, судно было задержано 7 января.По данным RT и телеграм-каналов, танкер, долгое время преследовавшийся американскими кораблями и авиацией, был взят штурмом с использованием вертолёта спецназа MH-6 Little Bird. Операцию обеспечивала крупная авиагруппа НАТО, часть самолётов отключала транспондеры. Захват произошёл между Исландией и Фаррерскими островами.Ранее МИД РФ заявил, что следит за ситуацией, а военкоры оценивают инцидент как опасный прецедент, способный спровоцировать дальнейшую эскалацию.Параллельно The New York Times сообщает, что у берегов Венесуэлы пять подсанкционных танкеров сменили флаги на российские, что может быть связано с усилением внимания Запада к судоходству в Атлантике.Министерство транспорта России подтвердило, что танкер "Маринэра" на законных основаниях получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря 2025 года. В заявлении ведомства подчёркивается, что документы выданы в полном соответствии с российским законодательством и нормами международного права.МИД России квалифицирует действия США как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой в открытом море действует принцип свободы судоходства. Ни одно государство не вправе применять силу в отношении законно зарегистрированных судов других стран за пределами своей юрисдикции.Россия настаивает на немедленном освобождении судна и экипажа, а также требует от Вашингтона предоставить официальные разъяснения и прекратить провокационные действия, создающие прямую угрозу безопасности мореплавания и международной стабильности.Как Трамп "спасает Украину от России"Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, касающееся войны на Украине. В соцсети Truth Social он написал, что без его участия "Россия сейчас контролировала бы всю Украину".Трамп также выразил скептицизм в отношении боеспособности НАТО без США, заявив, что альянс "не страшен" ни России, ни Китаю без американской поддержки. По его словам, именно он "в одиночку" прекратил восемь войн, восстановил армию США и заставил союзников увеличить военные расходы, сделав США единственной нацией, которую боятся и уважают в Москве и Пекине.Это заявление прозвучало на следующий день после встречи в Париже стран так называемой "коалиции желающих", подписавших декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности, включая возможное развертывание военных. Как уточнил президент Франции Эммануэль Макрон, участники договорились о создании единого координационного центра.Однако, как сообщает Politico, США отказались подписывать эти декларации. Подробности о возможном участии США в многонациональных силах по Украине были исключены из последнего проекта документа. В предыдущей редакции содержалось обязательство Штатов поддержать силы в случае нападения, а также содействовать в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.Сегодня, 7 января, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров анонсировал переговоры Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. Об этом он сообщил по итогам второго дня встречи в Париже со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и советником президента Штатов Джаредом Кушнером."Предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США", — цитирует Умерова украинское издание "Страна.ua".Европейские лидеры оказывают давление на Киев с целью запрета выезда молодых мужчин из УкраиныРанее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Об этом сообщило издание N-tv. Мерц заявил, что молодые украинские мужчины должны проходить военную службу в своей стране, так как это связано с вопросом безопасности."Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию", — добавил канцлер.Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекнул Зеленскому, что тот "не всех перемолол". "Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зеленский не всех перемолол", — написала дипломат в своем Телеграм-канале.Между тем официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус в комментарии изданию Deutsche Welle* подтвердил, что позиция канцлера ФРГ о необходимости сохранения молодых мужчин на Украине пользуется поддержкой по всей Европе."Думаю, это явление в целом наблюдается в Европе. Здесь есть политический аспект, который побуждает федеральное правительство выражать свою озабоченность. [Владимир Зеленский] разделяет эту озабоченность: стране нужны молодые мужчины, чтобы управлять государством, поддерживать работу государственных институтов и общественный порядок. И это не в интересах Германии, чтобы Украина теряла молодых людей", — заявил Корнелиус.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

