В интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп обсудил дальнейшие шаги по Венесуэле. Президент США назвал себя ключевой фигурой в управлении страной
2026-01-06T09:18
2026-01-06T09:18
2026-01-06T09:21
В ходе интервью Трамп назвал группу американских чиновников, которые будут помогать "контролировать участие Америки" в ситуации в Венесуэле, в том числе госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера и вице-президента Джей Ди Вэнса."Это группа людей самых разных профессий и специальностей. У них есть опыт, причем разный", — цитирует американского лидера NBC News.При этом на вопрос журналистов о том, кто в конечном итоге главный, он ответил коротко: "Я".Обсуждение Трампом своего видения будущего Венесуэлы произошло всего через два часа после того, как в понедельник, 5 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке по ряду обвинений. Мадуро был задержан в комплексе зданий в столице Каракасе рано утром в субботу, 3 января, во время рейда, проведенного американскими спецназовцами и сотрудниками правоохранительных органов.На суде президент Венесуэлы заявил о своей невиновности, отметив, что остается лидером страны, несмотря на то, что в понедельник вице-президент Дельси Родригес принесла присягу в качестве его преемницы. Ранее Москва выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В России назвали захват президента республики неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали руководство США освободить Мадуро и его жену.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что США в ходе операции не соблюдали нормы международного права.
новости, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, оон, нью-йорк, марко рубио, международные отношения, геополитика, суд, латинская америка, пит хегсет
"Я": Трамп ответил на вопрос, кто будет контролировать Венесуэлу
09:18 06.01.2026 (обновлено: 09:21 06.01.2026)
В интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп обсудил дальнейшие шаги по Венесуэле. Президент США назвал себя ключевой фигурой в управлении страной
В ходе интервью Трамп назвал группу американских чиновников, которые будут помогать "контролировать участие Америки" в ситуации в Венесуэле, в том числе госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера и вице-президента Джей Ди Вэнса.
"Это группа людей самых разных профессий и специальностей. У них есть опыт, причем разный", — цитирует американского лидера NBC News.
При этом на вопрос журналистов о том, кто в конечном итоге главный, он ответил коротко: "Я".
Обсуждение Трампом своего видения будущего Венесуэлы произошло всего через два часа после того, как в понедельник, 5 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке по ряду обвинений.
Мадуро был задержан в комплексе зданий в столице Каракасе рано утром в субботу, 3 января, во время рейда, проведенного американскими спецназовцами и сотрудниками правоохранительных органов.
На суде президент Венесуэлы заявил о своей невиновности, отметив, что остается лидером страны, несмотря на то, что в понедельник вице-президент Дельси Родригес принесла присягу в качестве его преемницы.
Ранее Москва выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В России назвали захват президента республики неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали руководство США освободить Мадуро и его жену.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что США в ходе операции не соблюдали нормы международного права.