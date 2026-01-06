https://ukraina.ru/20260106/ya-tramp-otvetil-na-vopros-kto-budet-kontrolirovat-venesuelu-1074011190.html

"Я": Трамп ответил на вопрос, кто будет контролировать Венесуэлу

"Я": Трамп ответил на вопрос, кто будет контролировать Венесуэлу - 06.01.2026 Украина.ру

"Я": Трамп ответил на вопрос, кто будет контролировать Венесуэлу

В интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп обсудил дальнейшие шаги по Венесуэле. Президент США назвал себя ключевой фигурой в управлении страной

2026-01-06T09:18

2026-01-06T09:18

2026-01-06T09:21

новости

венесуэла

сша

дональд трамп

николас мадуро

оон

нью-йорк

марко рубио

международные отношения

геополитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061084116_0:283:1367:1052_1920x0_80_0_0_033ffe2f1d70705099000ca6a5ca7edd.jpg

В ходе интервью Трамп назвал группу американских чиновников, которые будут помогать "контролировать участие Америки" в ситуации в Венесуэле, в том числе госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера и вице-президента Джей Ди Вэнса."Это группа людей самых разных профессий и специальностей. У них есть опыт, причем разный", — цитирует американского лидера NBC News.При этом на вопрос журналистов о том, кто в конечном итоге главный, он ответил коротко: "Я".Обсуждение Трампом своего видения будущего Венесуэлы произошло всего через два часа после того, как в понедельник, 5 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке по ряду обвинений. Мадуро был задержан в комплексе зданий в столице Каракасе рано утром в субботу, 3 января, во время рейда, проведенного американскими спецназовцами и сотрудниками правоохранительных органов.На суде президент Венесуэлы заявил о своей невиновности, отметив, что остается лидером страны, несмотря на то, что в понедельник вице-президент Дельси Родригес принесла присягу в качестве его преемницы. Ранее Москва выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В России назвали захват президента республики неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали руководство США освободить Мадуро и его жену.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что США в ходе операции не соблюдали нормы международного права.

венесуэла

сша

нью-йорк

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, оон, нью-йорк, марко рубио, международные отношения, геополитика, суд, латинская америка, пит хегсет