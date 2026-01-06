https://ukraina.ru/20260106/administratsiya-trampa-razrabatyvaet-proekt-sdelki-po-grenlandii--the-economist-1074012900.html
Администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии — The Economist
Администрация Соединенных Штатов разрабатывает проект сделки по Гренландии, об этом пишет британский журнал The Economist
10:51 06.01.2026 (обновлено: 10:52 06.01.2026)
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии, который может быть предложен властям острова, говорится в публикации издания.
По данным The Economist, в Белом доме обсуждается вариант заключения Договора о свободной ассоциации, который подразумевает повышение уровня жизни местного населения.
Такие соглашения у США уже есть с Микронезией, Палау и Маршалловыми Островами. Их суть состоит в том, что Вашингтон предоставляет финансовую поддержку, а партнеры передают ему вопросы обороны, сохраняя за собой внутреннее самоуправление.
The Economist отмечает, что политика американской администрации в отношении Гренландии преследует две цели: попытаться усилить разногласия между Данией и Гренландией и постараться договориться с властями острова без участия Копенгагена.
При этом авторы публикации считают маловероятной "прямую аннексию" Гренландии властями США, подчеркивая, что притязания Америки вызвали обеспокоенность среди лидеров стран ЕС.
Также в новостях про ситуацию вокруг Венесуэлы: "Я": Трамп ответил на вопрос, кто будет контролировать Венесуэлу" на сайте Украина.ру.