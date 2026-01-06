Администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии — The Economist - 06.01.2026 Украина.ру
Администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии — The Economist
Администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии — The Economist - 06.01.2026 Украина.ру
Администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии — The Economist
Администрация Соединенных Штатов разрабатывает проект сделки по Гренландии, об этом пишет британский журнал The Economist
2026-01-06T10:51
2026-01-06T10:52
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии, который может быть предложен властям острова, говорится в публикации издания. По данным The Economist, в Белом доме обсуждается вариант заключения Договора о свободной ассоциации, который подразумевает повышение уровня жизни местного населения. Такие соглашения у США уже есть с Микронезией, Палау и Маршалловыми Островами. Их суть состоит в том, что Вашингтон предоставляет финансовую поддержку, а партнеры передают ему вопросы обороны, сохраняя за собой внутреннее самоуправление.The Economist отмечает, что политика американской администрации в отношении Гренландии преследует две цели: попытаться усилить разногласия между Данией и Гренландией и постараться договориться с властями острова без участия Копенгагена. При этом авторы публикации считают маловероятной "прямую аннексию" Гренландии властями США, подчеркивая, что притязания Америки вызвали обеспокоенность среди лидеров стран ЕС.Также в новостях про ситуацию вокруг Венесуэлы: "Я": Трамп ответил на вопрос, кто будет контролировать Венесуэлу" на сайте Украина.ру.
Администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии — The Economist

10:51 06.01.2026 (обновлено: 10:52 06.01.2026)
 
Администрация Соединенных Штатов разрабатывает проект сделки по Гренландии, об этом пишет британский журнал The Economist
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии, который может быть предложен властям острова, говорится в публикации издания.

По данным The Economist, в Белом доме обсуждается вариант заключения Договора о свободной ассоциации, который подразумевает повышение уровня жизни местного населения.
Такие соглашения у США уже есть с Микронезией, Палау и Маршалловыми Островами. Их суть состоит в том, что Вашингтон предоставляет финансовую поддержку, а партнеры передают ему вопросы обороны, сохраняя за собой внутреннее самоуправление.

The Economist отмечает, что политика американской администрации в отношении Гренландии преследует две цели: попытаться усилить разногласия между Данией и Гренландией и постараться договориться с властями острова без участия Копенгагена.
При этом авторы публикации считают маловероятной "прямую аннексию" Гренландии властями США, подчеркивая, что притязания Америки вызвали обеспокоенность среди лидеров стран ЕС.
Также в новостях про ситуацию вокруг Венесуэлы: "Я": Трамп ответил на вопрос, кто будет контролировать Венесуэлу" на сайте Украина.ру.
