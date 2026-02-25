https://ukraina.ru/20260225/napominaet-situatsiyu-s-irakom-vayner-o-razvertyvanii-udarnoy-gruppirovki-ssha-u-beregov-irana-1076004496.html

"Напоминает ситуацию с Ираком": Вайнер о развертывании ударной группировки США у берегов Ирана

Вторая авианосная ударная группа США готовится к развертыванию у берегов Ирана к 6-7 марта. Операция напоминает ситуацию с Ираком, когда два авианосца перекрыли воздушное пространство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, эксперт сообщил о переброске сил. "Вторая авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS George H. W. Bush готовится к развертыванию у берегов Ирана. Это должно произойти ближе к 6-7 марта", — заявил Вайнер.По его словам, эта операция напоминает ситуацию с Ираком, когда два авианосца подошли к республике и перекрыли ей воздушное пространство. "Поэтому, военные действия США против Ирана ожидаются", — пояснил американист.Эксперт допустил разные масштабы. "Не знаю, как именно это произойдет и в каких масштабах, сколько самолетов, ракет будет задействовано — но война будет. Хотя не уверен, что Трамп накануне выборов нагонит в регион много военной техники", — рассказал он.Он добавил, что англичане сейчас перемещают самолеты на свою военно-воздушную базу на Кипре. "Естественно, победа над Ираном, свержение существующего там режима, даст Трампу очки в рейтинг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.

