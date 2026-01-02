https://ukraina.ru/20260102/1059693414.html

Украинская кухня: рецепт сладкой гамулы

В древние времена сахар на Украине был большой редкостью. Конечно, был еще и мёд, но полакомиться им удавалось не часто, да и в промышленных масштабах, как сейчас, его не производили. Оставались более доступные источники сладости – фрукты

Для такого древнего и несправедливо забытого десерта, как гамула, использовались сладкие и переспевшие яблоки, которые собирались поздним летом или осенью.Несмотря на то что сахар теперь есть в каждом доме, рецепт не утратил своей актуальности — гамула получается вкусной и полезной, а главное, не слишком дорогой.Гамула также отлично подойдет для вегетарианцев. Кроме того, десерт можно приготовить впрок и хранить много месяцев, чтобы полакомиться им даже в холодное время.Для приготовления гамулы вам понадобятся:- яблоки — 2-3 кг- пшеничная мука — 2-3 ст. ложки- мед — по вкусу.Очистите спелые яблоки от кожицы и сердцевины, измельчите их в блендере. Добавьте муку и тщательно вымешайте.Застелите противень пергаментом, выложите массу и поставьте на низкую температуру (ниже 100 градусов) в духовку на пару часов. Затем переверните корж и готовьте несколько часов с другой стороны. Также можно сразу сформировать из теста небольшие коржики.Когда гамула станет очень плотной и тягучей, нарежьте ее на порционные кусочки.Подавайте к горячему чаю или кофе.Приятного аппетита!

