После теракта ВСУ в Херсонской области госпитализированы пятеро детей. Главное к этому часу

Пять несовершеннолетних госпитализировали после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, сообщает 1 января телеграм-канал Украина.ру
Другие важные новости к этому часу: 🟦 Больницы Крыма принимают раненых из Херсонской области. Об этом сообщила помощник Главы Крыма Ольга Курлаева. Среди пострадавших есть женщины, состояние оценивают крымские врачи, уточнила она; 🟦 Состояние Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, в настоящее время оно оценивается в районе $6,8 млрд. Прирост дохода обеспечили криптовалюты, а также повышение стоимости медиакомпании Trump Media; 🟦 Суд заочно арестовал журналиста Евгения Киселева*, обвиняемого в создании террористического сообщества. 🟦 Лимит на долю иностранных рабочих на стройках начал действовать в некоторых регионах России с 1 января, теперь там могут работать не больше 50% мигрантов; 🟦 Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки, сообщили местные власти; 🟦 Неоготическая церковь Вонделькерк, построенная 150 лет назад, сгорела в Амстердаме. Сообщается, что пожар, вероятно, начался из-за неосторожного обращения с фейерверками. * Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Пять несовершеннолетних госпитализировали после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, сообщает 1 января телеграм-канал Украина.ру
Другие важные новости к этому часу:
🟦 Больницы Крыма принимают раненых из Херсонской области. Об этом сообщила помощник Главы Крыма Ольга Курлаева. Среди пострадавших есть женщины, состояние оценивают крымские врачи, уточнила она;
🟦 Состояние Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, в настоящее время оно оценивается в районе $6,8 млрд. Прирост дохода обеспечили криптовалюты, а также повышение стоимости медиакомпании Trump Media;
🟦 Суд заочно арестовал журналиста Евгения Киселева*, обвиняемого в создании террористического сообщества.
🟦 Лимит на долю иностранных рабочих на стройках начал действовать в некоторых регионах России с 1 января, теперь там могут работать не больше 50% мигрантов;
🟦 Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки, сообщили местные власти;
🟦 Неоготическая церковь Вонделькерк, построенная 150 лет назад, сгорела в Амстердаме. Сообщается, что пожар, вероятно, начался из-за неосторожного обращения с фейерверками.
* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
