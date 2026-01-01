https://ukraina.ru/20260101/posle-terakta-vsu-v-khersonskoy-oblasti-gospitalizirovany-pyatero-detey-glavnoe-k-etomu-chasu-1073885926.html

После теракта ВСУ в Херсонской области госпитализированы пятеро детей. Главное к этому часу

Пять несовершеннолетних госпитализировали после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, сообщает 1 января телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1068985941_0:70:1354:831_1920x0_80_0_0_b2075b6d8cfd307972892c0a5ccef270.jpg

Другие важные новости к этому часу: 🟦 Больницы Крыма принимают раненых из Херсонской области. Об этом сообщила помощник Главы Крыма Ольга Курлаева. Среди пострадавших есть женщины, состояние оценивают крымские врачи, уточнила она; 🟦 Состояние Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, в настоящее время оно оценивается в районе $6,8 млрд. Прирост дохода обеспечили криптовалюты, а также повышение стоимости медиакомпании Trump Media; 🟦 Суд заочно арестовал журналиста Евгения Киселева*, обвиняемого в создании террористического сообщества. 🟦 Лимит на долю иностранных рабочих на стройках начал действовать в некоторых регионах России с 1 января, теперь там могут работать не больше 50% мигрантов; 🟦 Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки, сообщили местные власти; 🟦 Неоготическая церковь Вонделькерк, построенная 150 лет назад, сгорела в Амстердаме. Сообщается, что пожар, вероятно, начался из-за неосторожного обращения с фейерверками. * Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

2026

Новости

