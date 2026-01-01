"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/bpla-tselenapravlenno-bili-po-mestu-skopleniya-mirnykh-grazhdan-zayavlenie-mid-rf-1073893176.html
"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ
"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ - 01.01.2026 Украина.ру
"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ
Киевский режим целенаправленно совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов в первом часу нового 2026 года. Об этом 1 января заявило министерство иностранных дел России
2026-01-01T13:49
2026-01-01T13:49
новости
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/01/1073892842_0:335:868:823_1920x0_80_0_0_8c9379518f820bd5d7d318525b7b0c55.jpg
"Для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией: нацисты атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области с помощью беспилотников", - констатировали в МИД РФ.Там отметили, что в результате атаки БПЛА ВСУ погибли 24 человека, более 50 ранены и госпитализированы. Среди пострадавших есть шестеро несовершеннолетних, убит один ребёнок. "Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года", - подчеркнули в МИД РФ.Там также отметили, что "первые кадры с места этого чудовищного военного преступления ВСУ приводят СМИ". В телеграм-канале министерства опубликована подборка таких кадров.Ситуацию рассмотрел автор Украина.ру Эдуард Рштуни в публикации Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на УкраинеТакже в новостях: Число погибших в Херсонской области увеличивается, 2 и 3 января объявлены днями траураВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
херсонская область
украина
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/01/1073892842_0:254:868:904_1920x0_80_0_0_e03e8575e7be16946211df749d836b7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, херсонская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, бпла сегодня, атака бпла, мирные жители, военные преступления, мид рф, терроризм, новые регионы, новороссия
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, мирные жители, Военные преступления, МИД РФ, терроризм, Новые регионы, Новороссия

"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ

13:49 01.01.2026
 
© Фото : МИД РФБПЛА ВСУ на Новый год атаковали кафе в на Херсонской области
БПЛА ВСУ на Новый год атаковали кафе в на Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : МИД РФ
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим целенаправленно совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов в первом часу нового 2026 года. Об этом 1 января заявило министерство иностранных дел России
"Для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией: нацисты атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области с помощью беспилотников", - констатировали в МИД РФ.
Там отметили, что в результате атаки БПЛА ВСУ погибли 24 человека, более 50 ранены и госпитализированы. Среди пострадавших есть шестеро несовершеннолетних, убит один ребёнок.
"Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года", - подчеркнули в МИД РФ.
Там также отметили, что "первые кадры с места этого чудовищного военного преступления ВСУ приводят СМИ". В телеграм-канале министерства опубликована подборка таких кадров.
Ситуацию рассмотрел автор Украина.ру Эдуард Рштуни в публикации Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине
Также в новостях: Число погибших в Херсонской области увеличивается, 2 и 3 января объявлены днями траура
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияВСУБПЛА сегодняатака БПЛАмирные жителиВоенные преступленияМИД РФтерроризмНовые регионыНовороссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку
14:43Российские войска продолжают продвижение на Бурлукском направлении, фиксируя успехи на флангах Волчанска
14:33На Украине в Запорожском районе почти 4 тыс. абонентов без электроснабжения — местная ОВА
14:28РФ ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины
14:22Более половины жителей Украины без позитива смотрят в новый год
14:14В Татарии на территории резервуарного парка возник пожар из-за атаки БПЛА
14:00Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза
13:50Рецепты князя Опохмелидзе
13:49"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ
13:36Константиновское направление: ВС РФ преодолевают оборону ВСУ
13:32Число погибших в Херсонской области увеличивается, 2 и 3 января объявлены днями траура
13:13Что меняется в России с 1 января 2026 года: краткий обзор
12:58С 1 января стал доступен новый тип социального контракта для демобилизованных участников СВО
12:40Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине
12:39ВКС России сбили Су-27 ВСУ: брифинг Минобороны РФ
12:22Армия России развивает успех севернее Клебан-Быкского водохранилища
12:22Усиление мобилизации, повышение тарифов, гонения на православных. Что ожидает украинцев в январе
12:14Иностранные спецслужбы могут быть причастны к удару ВСУ по Херсонской области - губернатор
12:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
12:00БПЛА ВСУ продолжают создавать угрозу в Хорлах, мешая ликвидации последствий теракта
Лента новостейМолния