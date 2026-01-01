https://ukraina.ru/20260101/bpla-tselenapravlenno-bili-po-mestu-skopleniya-mirnykh-grazhdan-zayavlenie-mid-rf-1073893176.html

Киевский режим целенаправленно совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов в первом часу нового 2026 года. Об этом 1 января заявило министерство иностранных дел России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/01/1073892842_0:335:868:823_1920x0_80_0_0_8c9379518f820bd5d7d318525b7b0c55.jpg

"Для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией: нацисты атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области с помощью беспилотников", - констатировали в МИД РФ.Там отметили, что в результате атаки БПЛА ВСУ погибли 24 человека, более 50 ранены и госпитализированы. Среди пострадавших есть шестеро несовершеннолетних, убит один ребёнок. "Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года", - подчеркнули в МИД РФ.Там также отметили, что "первые кадры с места этого чудовищного военного преступления ВСУ приводят СМИ". В телеграм-канале министерства опубликована подборка таких кадров.Ситуацию рассмотрел автор Украина.ру Эдуард Рштуни в публикации Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на УкраинеТакже в новостях: Число погибших в Херсонской области увеличивается, 2 и 3 января объявлены днями траураВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

