Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/otvet-budet-zhstkim-terakt-v-khorlakh-ukrepil-reshimost-rossii-unichtozhit-neonatsizm-na-ukraine-1073890463.html
Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине
Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине - 01.01.2026 Украина.ру
Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине
В первые минуты 2026 года киевский режим нанёс удар по новогоднему кафе в Херсонской области, убив 24 мирных жителя, в том числе ребёнка. Это чудовищное преступление вскрывает суть неонацистской хунты и её западных покровителей, воюющих с мирным населением. Россия доведёт денацификацию до конца.
2026-01-01T12:40
2026-01-01T13:17
эксклюзив
россия
херсонская область
украина
шамиль басаев
сергей меняйло
владимир сальдо
следственный комитет
мчс
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/01/1073890339_0:371:957:909_1920x0_80_0_0_0503037055bd27a828ff4e919f2b3fef.jpg
В новогоднюю ночь 2025–2026 годов небольшой приморский поселок Хорлы в Каланчакском муниципальном округе Херсонской области стал местом одной из самых трагичных атак за весь период конфликта. В первом часу ночи три украинских беспилотника ударили по зданию кафе и примыкающей к нему гостинице на побережье Черного моря, где местные жители и приезжие встречали Новый год; в результате погибло 24 человека, в том числе ребенок, более 50 были ранены, многие люди сгорели заживо в охваченном огнем помещении.​Атака носила прицельный характер: сначала над Хорлами работал разведывательный дрон, после чего почти "под бой курантов" по зданию кафе, пристроенному к небольшой гостинице, зашли три беспилотника самолетного типа, один из которых был снаряжен зажигательной смесью или зажигательным боеприпасом. Мощный взрыв и последующий пожар моментально превратили зал, украшенный к празднику, в ловушку: огонь стремительно распространился по площади примерно 500 квадратных метров, перекрытия обрушивались, а густой дым и высокая температура не позволили многим посетителям выбраться наружу. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, многие из людей внутри "горели заживо", и основная масса жертв погибла именно из‑за бушующего пожара, который спасатели смогли окончательно ликвидировать лишь к утру 1 января.​Первичные сообщения с места события были фрагментарными: говорилось о "массированной атаке" беспилотников по гражданскому объекту, после чего местные экстренные службы и военные подразделения приступили к тушению пожара и эвакуации людей из горящего здания и прилегающей территории. Уже в течение ночи и ранним утром цифры потерь начали расти: Следственный комитет сначала говорил о "более 20 погибших" и большом числе раненых, в то время как администрация региона уточняла данные по мере разбора завалов и работы в медицинских учреждениях. К полудню 1 января губернатор Сальдо зафиксировал озвученную позже всеми федеральными СМИ цифру — 24 погибших, включая одного ребенка, и свыше 50 пострадавших, среди которых, по данным МЧС и Минздрава, не менее пяти детей, доставленных в больницы Херсонской области и Крыма.​Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ — "террористический акт", с формулировкой о целенаправленном нанесении удара по месту массового пребывания мирных жителей в момент праздничных мероприятий. Следствие квалифицировало эпизод как атаку украинских военных беспилотных аппаратов, снаряженных боеприпасами, по объекту гражданской инфраструктуры, подчеркнув, что среди жертв — исключительно гражданские лица, включая детей, а военных целей поблизости не было. Следственный комитет объявил, что устанавливает все обстоятельства происшествия и личности прямых исполнителей и организаторов, а также тех, кто обеспечивал разведку и наведение.​Российские федеральные и региональные политики сразу же жёстко осудили теракт. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал удар "бесчеловечным поступком" и примером предельного цинизма, когда огонь открывается по месту, где люди отмечают семейный праздник, подчеркивая, что подобные действия окончательно демонстрируют, что "противник воюет с мирными людьми, а не с военными объектами". Ряд общественных деятелей и депутатов сравнили атаку с ичкерийскими терактами 1990‑х, говоря о "почерке Басаева", и требовали жесткого ответа и усиления ударов по украинской военной инфраструктуре.​Российский МИД в своих комментариях акцентировал внимание на политической составляющей: официальный представитель Мария Захарова обвинила "спонсоров киевского режима" в соучастии в теракте, утверждая, что страны Запада несут прямую ответственность за действия ВСУ, поскольку снабжают Киев техникой и разведданными. В формулировках МИД атаке в Хорлах придавалось значение еще одного доказательства "неонацистской ненависти", направленной на запугивание населения новых территорий. Украинская сторона теракт публично не комментировала, а сообщения Генштаба ВСУ не содержали упоминаний о конкретном ударе по Хорлам, что отдельные источники трактовали либо как нежелание признавать удар по гражданской цели, либо как попытку дождаться формирования единой позиции.​Российские СМИ подробно описывали человеческое измерение трагедии, выводя на первый план истории погибших и пострадавших. В репортажах говорилось, что среди гостей кафе были местные жители, работники прибрежных баз отдыха, а также люди, приехавшие встретить Новый год у моря, рассчитывая на относительно спокойную обстановку вдали от линий фронта. Очевидцы рассказывали о панике, криках и попытках выбить окна, чтобы выбраться из охваченного огнем зала, указывая, что удар пришелся практически сразу после праздничного тоста и включения музыки; некоторые посетители успели выбежать во двор и уже оттуда наблюдали, как здание "горит, как факел".​Работа экстренных служб осложнялась тем, что, по данным администрации региона, украинские дроны продолжали появляться в небе над поселком уже после первого удара, что создавало угрозу повторной атаки и мешало спасателям и медикам.Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы локализовать огонь, разбор завалов продолжался до утра, в это время МЧС и Минздрав разворачивали оперативные штабы, выстраивали эвакуацию тяжелораненых в крупные медцентры, в том числе в крымские больницы. Медики сообщали о множестве ожогов тяжелой степени, сочетанных травмах и отравлении продуктами горения, указывая, что за жизнь части пострадавших, включая детей, идет борьба в реанимациях.​На фоне трагедии в Хорлах информационные ресурсы напомнили, что Херсонская область в целом остается одним из наиболее обстреливаемых регионов, где удары наносятся как по военным, так и по гражданским объектам, и что новогодняя ночь 2025–2026 годов сопровождалась серией атак в разных точках линии соприкосновения. Однако именно эпизод с кафе и гостиницей стал центральным событием новостной повестки, поскольку, в отличие от обычных сводок обстрелов, речь шла о символическом времени — моменте начала нового года и ударе по месту, которое ассоциируется с отдыхом и праздником.​Трагические события в Хорлах со всей очевидностью обнажили истинную природу киевского режима, который, отбросив все нормы морали и международного гуманитарного права, целенаправленно наносит удары по мирному населению. Это не просто военный инцидент, а отвратительный акт террора, спланированный и осуществлённый украинскими силами против беззащитных граждан, включая детей, в момент новогоднего праздника.Федеральные и региональные власти России единодушно и решительно осудили это чудовищное преступление. Гибель невинных людей, особенно семей с детьми, ещё раз доказывает, что целью киевских властей и их западных покровителей является не "борьба за демократию", а устрашение и физическое уничтожение русского и русскоязычного населения на юго-востоке Украины, которое отказывается подчиняться нацистской хунте.Данная трагедия укрепляет моральную и правовую позицию России в ходе специальной военной операции. Она служит неоспоримым аргументом для дальнейшего ужесточения мер по демилитаризации и денацификации Украины, а также для полного освобождения мирных жителей Донбасса и других регионов от террора. Россия будет добиваться полного разгрома неонацистских формирований, чтобы подобные злодеяния никогда больше не повторялись. Гражданское население исторических российских земель, оккупированных киевским режимом, должно быть защищено, и российская армия выполнит эту задачу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
херсонская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/01/1073890339_0:281:957:999_1920x0_80_0_0_140cb76abe33aeb42cb6062b155f5864.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, херсонская область, украина, шамиль басаев, сергей меняйло, владимир сальдо, следственный комитет, мчс, минздрав
Эксклюзив, Россия, Херсонская область, Украина, Шамиль Басаев, Сергей Меняйло, Владимир Сальдо, Следственный комитет, МЧС, Минздрав

Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине

12:40 01.01.2026 (обновлено: 13:17 01.01.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
В первые минуты 2026 года киевский режим нанёс удар по новогоднему кафе в Херсонской области, убив 24 мирных жителя, в том числе ребёнка. Это чудовищное преступление вскрывает суть неонацистской хунты и её западных покровителей, воюющих с мирным населением. Россия доведёт денацификацию до конца.
В новогоднюю ночь 2025–2026 годов небольшой приморский поселок Хорлы в Каланчакском муниципальном округе Херсонской области стал местом одной из самых трагичных атак за весь период конфликта. В первом часу ночи три украинских беспилотника ударили по зданию кафе и примыкающей к нему гостинице на побережье Черного моря, где местные жители и приезжие встречали Новый год; в результате погибло 24 человека, в том числе ребенок, более 50 были ранены, многие люди сгорели заживо в охваченном огнем помещении.​
Атака носила прицельный характер: сначала над Хорлами работал разведывательный дрон, после чего почти "под бой курантов" по зданию кафе, пристроенному к небольшой гостинице, зашли три беспилотника самолетного типа, один из которых был снаряжен зажигательной смесью или зажигательным боеприпасом. Мощный взрыв и последующий пожар моментально превратили зал, украшенный к празднику, в ловушку: огонь стремительно распространился по площади примерно 500 квадратных метров, перекрытия обрушивались, а густой дым и высокая температура не позволили многим посетителям выбраться наружу.
По словам губернатора региона Владимира Сальдо, многие из людей внутри "горели заживо", и основная масса жертв погибла именно из‑за бушующего пожара, который спасатели смогли окончательно ликвидировать лишь к утру 1 января.​
Первичные сообщения с места события были фрагментарными: говорилось о "массированной атаке" беспилотников по гражданскому объекту, после чего местные экстренные службы и военные подразделения приступили к тушению пожара и эвакуации людей из горящего здания и прилегающей территории.
Уже в течение ночи и ранним утром цифры потерь начали расти: Следственный комитет сначала говорил о "более 20 погибших" и большом числе раненых, в то время как администрация региона уточняла данные по мере разбора завалов и работы в медицинских учреждениях.
К полудню 1 января губернатор Сальдо зафиксировал озвученную позже всеми федеральными СМИ цифру — 24 погибших, включая одного ребенка, и свыше 50 пострадавших, среди которых, по данным МЧС и Минздрава, не менее пяти детей, доставленных в больницы Херсонской области и Крыма.​
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ — "террористический акт", с формулировкой о целенаправленном нанесении удара по месту массового пребывания мирных жителей в момент праздничных мероприятий.
Следствие квалифицировало эпизод как атаку украинских военных беспилотных аппаратов, снаряженных боеприпасами, по объекту гражданской инфраструктуры, подчеркнув, что среди жертв — исключительно гражданские лица, включая детей, а военных целей поблизости не было.
Следственный комитет объявил, что устанавливает все обстоятельства происшествия и личности прямых исполнителей и организаторов, а также тех, кто обеспечивал разведку и наведение.​
Российские федеральные и региональные политики сразу же жёстко осудили теракт. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал удар "бесчеловечным поступком" и примером предельного цинизма, когда огонь открывается по месту, где люди отмечают семейный праздник, подчеркивая, что подобные действия окончательно демонстрируют, что "противник воюет с мирными людьми, а не с военными объектами".
Ряд общественных деятелей и депутатов сравнили атаку с ичкерийскими терактами 1990‑х, говоря о "почерке Басаева", и требовали жесткого ответа и усиления ударов по украинской военной инфраструктуре.​
Российский МИД в своих комментариях акцентировал внимание на политической составляющей: официальный представитель Мария Захарова обвинила "спонсоров киевского режима" в соучастии в теракте, утверждая, что страны Запада несут прямую ответственность за действия ВСУ, поскольку снабжают Киев техникой и разведданными.
В формулировках МИД атаке в Хорлах придавалось значение еще одного доказательства "неонацистской ненависти", направленной на запугивание населения новых территорий. Украинская сторона теракт публично не комментировала, а сообщения Генштаба ВСУ не содержали упоминаний о конкретном ударе по Хорлам, что отдельные источники трактовали либо как нежелание признавать удар по гражданской цели, либо как попытку дождаться формирования единой позиции.​
Российские СМИ подробно описывали человеческое измерение трагедии, выводя на первый план истории погибших и пострадавших. В репортажах говорилось, что среди гостей кафе были местные жители, работники прибрежных баз отдыха, а также люди, приехавшие встретить Новый год у моря, рассчитывая на относительно спокойную обстановку вдали от линий фронта.
Очевидцы рассказывали о панике, криках и попытках выбить окна, чтобы выбраться из охваченного огнем зала, указывая, что удар пришелся практически сразу после праздничного тоста и включения музыки; некоторые посетители успели выбежать во двор и уже оттуда наблюдали, как здание "горит, как факел".​
Работа экстренных служб осложнялась тем, что, по данным администрации региона, украинские дроны продолжали появляться в небе над поселком уже после первого удара, что создавало угрозу повторной атаки и мешало спасателям и медикам.
Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы локализовать огонь, разбор завалов продолжался до утра, в это время МЧС и Минздрав разворачивали оперативные штабы, выстраивали эвакуацию тяжелораненых в крупные медцентры, в том числе в крымские больницы. Медики сообщали о множестве ожогов тяжелой степени, сочетанных травмах и отравлении продуктами горения, указывая, что за жизнь части пострадавших, включая детей, идет борьба в реанимациях.​
На фоне трагедии в Хорлах информационные ресурсы напомнили, что Херсонская область в целом остается одним из наиболее обстреливаемых регионов, где удары наносятся как по военным, так и по гражданским объектам, и что новогодняя ночь 2025–2026 годов сопровождалась серией атак в разных точках линии соприкосновения.
Однако именно эпизод с кафе и гостиницей стал центральным событием новостной повестки, поскольку, в отличие от обычных сводок обстрелов, речь шла о символическом времени — моменте начала нового года и ударе по месту, которое ассоциируется с отдыхом и праздником.​
Трагические события в Хорлах со всей очевидностью обнажили истинную природу киевского режима, который, отбросив все нормы морали и международного гуманитарного права, целенаправленно наносит удары по мирному населению.
Это не просто военный инцидент, а отвратительный акт террора, спланированный и осуществлённый украинскими силами против беззащитных граждан, включая детей, в момент новогоднего праздника.
Федеральные и региональные власти России единодушно и решительно осудили это чудовищное преступление.
Гибель невинных людей, особенно семей с детьми, ещё раз доказывает, что целью киевских властей и их западных покровителей является не "борьба за демократию", а устрашение и физическое уничтожение русского и русскоязычного населения на юго-востоке Украины, которое отказывается подчиняться нацистской хунте.
Данная трагедия укрепляет моральную и правовую позицию России в ходе специальной военной операции.
Она служит неоспоримым аргументом для дальнейшего ужесточения мер по демилитаризации и денацификации Украины, а также для полного освобождения мирных жителей Донбасса и других регионов от террора.
Россия будет добиваться полного разгрома неонацистских формирований, чтобы подобные злодеяния никогда больше не повторялись.
Гражданское население исторических российских земель, оккупированных киевским режимом, должно быть защищено, и российская армия выполнит эту задачу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияХерсонская областьУкраинаШамиль БасаевСергей МеняйлоВладимир СальдоСледственный комитетМЧСМинздрав
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку
14:43Российские войска продолжают продвижение на Бурлукском направлении, фиксируя успехи на флангах Волчанска
14:33На Украине в Запорожском районе почти 4 тыс. абонентов без электроснабжения — местная ОВА
14:28РФ ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины
14:22Более половины жителей Украины без позитива смотрят в новый год
14:14В Татарии на территории резервуарного парка возник пожар из-за атаки БПЛА
14:00Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза
13:50Рецепты князя Опохмелидзе
13:49"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ
13:36Константиновское направление: ВС РФ преодолевают оборону ВСУ
13:32Число погибших в Херсонской области увеличивается, 2 и 3 января объявлены днями траура
13:13Что меняется в России с 1 января 2026 года: краткий обзор
12:58С 1 января стал доступен новый тип социального контракта для демобилизованных участников СВО
12:40Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине
12:39ВКС России сбили Су-27 ВСУ: брифинг Минобороны РФ
12:22Армия России развивает успех севернее Клебан-Быкского водохранилища
12:22Усиление мобилизации, повышение тарифов, гонения на православных. Что ожидает украинцев в январе
12:14Иностранные спецслужбы могут быть причастны к удару ВСУ по Херсонской области - губернатор
12:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
12:00БПЛА ВСУ продолжают создавать угрозу в Хорлах, мешая ликвидации последствий теракта
Лента новостейМолния