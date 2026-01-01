https://ukraina.ru/20260101/otvet-budet-zhstkim-terakt-v-khorlakh-ukrepil-reshimost-rossii-unichtozhit-neonatsizm-na-ukraine-1073890463.html

Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине

Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине - 01.01.2026

Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине

В первые минуты 2026 года киевский режим нанёс удар по новогоднему кафе в Херсонской области, убив 24 мирных жителя, в том числе ребёнка. Это чудовищное преступление вскрывает суть неонацистской хунты и её западных покровителей, воюющих с мирным населением. Россия доведёт денацификацию до конца.

В новогоднюю ночь 2025–2026 годов небольшой приморский поселок Хорлы в Каланчакском муниципальном округе Херсонской области стал местом одной из самых трагичных атак за весь период конфликта. В первом часу ночи три украинских беспилотника ударили по зданию кафе и примыкающей к нему гостинице на побережье Черного моря, где местные жители и приезжие встречали Новый год; в результате погибло 24 человека, в том числе ребенок, более 50 были ранены, многие люди сгорели заживо в охваченном огнем помещении.​Атака носила прицельный характер: сначала над Хорлами работал разведывательный дрон, после чего почти "под бой курантов" по зданию кафе, пристроенному к небольшой гостинице, зашли три беспилотника самолетного типа, один из которых был снаряжен зажигательной смесью или зажигательным боеприпасом. Мощный взрыв и последующий пожар моментально превратили зал, украшенный к празднику, в ловушку: огонь стремительно распространился по площади примерно 500 квадратных метров, перекрытия обрушивались, а густой дым и высокая температура не позволили многим посетителям выбраться наружу. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, многие из людей внутри "горели заживо", и основная масса жертв погибла именно из‑за бушующего пожара, который спасатели смогли окончательно ликвидировать лишь к утру 1 января.​Первичные сообщения с места события были фрагментарными: говорилось о "массированной атаке" беспилотников по гражданскому объекту, после чего местные экстренные службы и военные подразделения приступили к тушению пожара и эвакуации людей из горящего здания и прилегающей территории. Уже в течение ночи и ранним утром цифры потерь начали расти: Следственный комитет сначала говорил о "более 20 погибших" и большом числе раненых, в то время как администрация региона уточняла данные по мере разбора завалов и работы в медицинских учреждениях. К полудню 1 января губернатор Сальдо зафиксировал озвученную позже всеми федеральными СМИ цифру — 24 погибших, включая одного ребенка, и свыше 50 пострадавших, среди которых, по данным МЧС и Минздрава, не менее пяти детей, доставленных в больницы Херсонской области и Крыма.​Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ — "террористический акт", с формулировкой о целенаправленном нанесении удара по месту массового пребывания мирных жителей в момент праздничных мероприятий. Следствие квалифицировало эпизод как атаку украинских военных беспилотных аппаратов, снаряженных боеприпасами, по объекту гражданской инфраструктуры, подчеркнув, что среди жертв — исключительно гражданские лица, включая детей, а военных целей поблизости не было. Следственный комитет объявил, что устанавливает все обстоятельства происшествия и личности прямых исполнителей и организаторов, а также тех, кто обеспечивал разведку и наведение.​Российские федеральные и региональные политики сразу же жёстко осудили теракт. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал удар "бесчеловечным поступком" и примером предельного цинизма, когда огонь открывается по месту, где люди отмечают семейный праздник, подчеркивая, что подобные действия окончательно демонстрируют, что "противник воюет с мирными людьми, а не с военными объектами". Ряд общественных деятелей и депутатов сравнили атаку с ичкерийскими терактами 1990‑х, говоря о "почерке Басаева", и требовали жесткого ответа и усиления ударов по украинской военной инфраструктуре.​Российский МИД в своих комментариях акцентировал внимание на политической составляющей: официальный представитель Мария Захарова обвинила "спонсоров киевского режима" в соучастии в теракте, утверждая, что страны Запада несут прямую ответственность за действия ВСУ, поскольку снабжают Киев техникой и разведданными. В формулировках МИД атаке в Хорлах придавалось значение еще одного доказательства "неонацистской ненависти", направленной на запугивание населения новых территорий. Украинская сторона теракт публично не комментировала, а сообщения Генштаба ВСУ не содержали упоминаний о конкретном ударе по Хорлам, что отдельные источники трактовали либо как нежелание признавать удар по гражданской цели, либо как попытку дождаться формирования единой позиции.​Российские СМИ подробно описывали человеческое измерение трагедии, выводя на первый план истории погибших и пострадавших. В репортажах говорилось, что среди гостей кафе были местные жители, работники прибрежных баз отдыха, а также люди, приехавшие встретить Новый год у моря, рассчитывая на относительно спокойную обстановку вдали от линий фронта. Очевидцы рассказывали о панике, криках и попытках выбить окна, чтобы выбраться из охваченного огнем зала, указывая, что удар пришелся практически сразу после праздничного тоста и включения музыки; некоторые посетители успели выбежать во двор и уже оттуда наблюдали, как здание "горит, как факел".​Работа экстренных служб осложнялась тем, что, по данным администрации региона, украинские дроны продолжали появляться в небе над поселком уже после первого удара, что создавало угрозу повторной атаки и мешало спасателям и медикам.Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы локализовать огонь, разбор завалов продолжался до утра, в это время МЧС и Минздрав разворачивали оперативные штабы, выстраивали эвакуацию тяжелораненых в крупные медцентры, в том числе в крымские больницы. Медики сообщали о множестве ожогов тяжелой степени, сочетанных травмах и отравлении продуктами горения, указывая, что за жизнь части пострадавших, включая детей, идет борьба в реанимациях.​На фоне трагедии в Хорлах информационные ресурсы напомнили, что Херсонская область в целом остается одним из наиболее обстреливаемых регионов, где удары наносятся как по военным, так и по гражданским объектам, и что новогодняя ночь 2025–2026 годов сопровождалась серией атак в разных точках линии соприкосновения. Однако именно эпизод с кафе и гостиницей стал центральным событием новостной повестки, поскольку, в отличие от обычных сводок обстрелов, речь шла о символическом времени — моменте начала нового года и ударе по месту, которое ассоциируется с отдыхом и праздником.​Трагические события в Хорлах со всей очевидностью обнажили истинную природу киевского режима, который, отбросив все нормы морали и международного гуманитарного права, целенаправленно наносит удары по мирному населению. Это не просто военный инцидент, а отвратительный акт террора, спланированный и осуществлённый украинскими силами против беззащитных граждан, включая детей, в момент новогоднего праздника.Федеральные и региональные власти России единодушно и решительно осудили это чудовищное преступление. Гибель невинных людей, особенно семей с детьми, ещё раз доказывает, что целью киевских властей и их западных покровителей является не "борьба за демократию", а устрашение и физическое уничтожение русского и русскоязычного населения на юго-востоке Украины, которое отказывается подчиняться нацистской хунте.Данная трагедия укрепляет моральную и правовую позицию России в ходе специальной военной операции. Она служит неоспоримым аргументом для дальнейшего ужесточения мер по демилитаризации и денацификации Украины, а также для полного освобождения мирных жителей Донбасса и других регионов от террора. Россия будет добиваться полного разгрома неонацистских формирований, чтобы подобные злодеяния никогда больше не повторялись. Гражданское население исторических российских земель, оккупированных киевским режимом, должно быть защищено, и российская армия выполнит эту задачу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

