Операция ВСУ в Купянске рассчитана на медийный эффект: военный эксперт об истинных целях Киева

Контрнаступление ВСУ под Купянском не имеет серьезных целей и носит демонстративный характер. Противник создал локальное вклинение, но его продвижение уже остановлено. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2025-12-31T05:30

Отвечая на вопрос о реальных целях противника под Купянском, эксперт заявил, что "у киевского режима нет возможности окружить или полностью отбить город, а самое главное, потом его удержать". Он подтвердил факт вклинения, но отметил, что "контрнаступ" ВСУ просто захлебнулся.Самойлов подчеркнул, что с военной точки зрения город для ВСУ сейчас не нужен. "Повторюсь, они начали на восток идти от Купянска-Узлового. Зачем?" — задался вопросом аналитик.Он отметил, что операция ВСУ в Купянске больше рассчитана на информационный эффект, у нее нет адекватных военных целей.Эксперт раскрыл истинные, по его мнению, мотивы украинского командования. "Я все же склоняюсь к выводу, что это больше информационно-психологическая атака. "Раз [президент РФ Владимир] Путин сказал, что Купянск взят, надо показать, что ничего он не сделал"", — сказал Самойлов, цитируя гипотетические рассуждения противника. Он добавил, что если бы враг мог достичь "успеха" на данном направлении, то сделал бы это в первые дни. "То, что ничего они с Купянском не сделают – очевидно", — уверенно заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.

