"Главное – ликвидировать организаторов": эксперт о мерах по предотвращению терактов в России - 31.12.2025
"Главное – ликвидировать организаторов": эксперт о мерах по предотвращению терактов в России
"Главное – ликвидировать организаторов": эксперт о мерах по предотвращению терактов в России - 31.12.2025 Украина.ру
"Главное – ликвидировать организаторов": эксперт о мерах по предотвращению терактов в России
Ин6остраные спецслужбы применяют цифровые технологии для вербовки исполнителей терактов среди социально незащищенных граждан России. Для противодействия этой угрозе в стране необходимо создавать профилактическую структуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-12-31T04:15
2025-12-31T04:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073467729_0:205:2618:1677_1920x0_80_0_0_30f6546812b7093cb7263efeed6fe296.jpg.webp
Комментируя серию терактов в России, эксперт объяснил, что потенциальные исполнители существовали всегда, просто изменились методы их поиска. "Такие люди были всегда. Просто не было интернета", — заявил Скориков.Он подробно описал, как противник с помощью технологий находит и обрабатывает людей в кризисном состоянии. "Найти наркомана в ломке, затравленного подростка или человека в долгах, которому можно внушить все, что угодно, сегодня может вражеский ЦИПсО с помощью ИИ и поисковых систем", — сказал аналитик, комментируя схему работы украинских спецслужб.В качестве ответной меры Скориков предложил конкретные шаги. "Поэтому нам нужен свой ЦИПсО, который бы разыскивал таких людей и добровольно-принудительно отправлял к психологам на реабилитацию", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что речь идет о системной работе, а не о разовых акциях. "Речь идет о масштабной работе с нашей стороны, чтобы предотвратить эти теракты", — констатировал Скориков."Лучшее средство от терактов – ликвидация террористов. Если каждый исполнитель и посредник будет понимать, что тебя не "схватят и обменяют", а физически устранят и потом покажут это по всем каналам, это будет иметь эффект. А самое главное – ликвидировать организаторов", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего в Москве" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
"Главное – ликвидировать организаторов": эксперт о мерах по предотвращению терактов в России

04:15 31.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
На юге Москвы взорвался автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Ин6остраные спецслужбы применяют цифровые технологии для вербовки исполнителей терактов среди социально незащищенных граждан России. Для противодействия этой угрозе в стране необходимо создавать профилактическую структуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Комментируя серию терактов в России, эксперт объяснил, что потенциальные исполнители существовали всегда, просто изменились методы их поиска. "Такие люди были всегда. Просто не было интернета", — заявил Скориков.
Он подробно описал, как противник с помощью технологий находит и обрабатывает людей в кризисном состоянии. "Найти наркомана в ломке, затравленного подростка или человека в долгах, которому можно внушить все, что угодно, сегодня может вражеский ЦИПсО с помощью ИИ и поисковых систем", — сказал аналитик, комментируя схему работы украинских спецслужб.
В качестве ответной меры Скориков предложил конкретные шаги. "Поэтому нам нужен свой ЦИПсО, который бы разыскивал таких людей и добровольно-принудительно отправлял к психологам на реабилитацию", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что речь идет о системной работе, а не о разовых акциях. "Речь идет о масштабной работе с нашей стороны, чтобы предотвратить эти теракты", — констатировал Скориков.
"Лучшее средство от терактов – ликвидация террористов. Если каждый исполнитель и посредник будет понимать, что тебя не "схватят и обменяют", а физически устранят и потом покажут это по всем каналам, это будет иметь эффект. А самое главное – ликвидировать организаторов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего в Москве" на сайте Украина.ру.
