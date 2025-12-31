https://ukraina.ru/20251231/glavnoe--likvidirovat-organizatorov-ekspert-o-merakh-po-predotvrascheniyu-teraktov-v-rossii-1073793666.html

"Главное – ликвидировать организаторов": эксперт о мерах по предотвращению терактов в России

Ин6остраные спецслужбы применяют цифровые технологии для вербовки исполнителей терактов среди социально незащищенных граждан России. Для противодействия этой угрозе в стране необходимо создавать профилактическую структуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

Комментируя серию терактов в России, эксперт объяснил, что потенциальные исполнители существовали всегда, просто изменились методы их поиска. "Такие люди были всегда. Просто не было интернета", — заявил Скориков.Он подробно описал, как противник с помощью технологий находит и обрабатывает людей в кризисном состоянии. "Найти наркомана в ломке, затравленного подростка или человека в долгах, которому можно внушить все, что угодно, сегодня может вражеский ЦИПсО с помощью ИИ и поисковых систем", — сказал аналитик, комментируя схему работы украинских спецслужб.В качестве ответной меры Скориков предложил конкретные шаги. "Поэтому нам нужен свой ЦИПсО, который бы разыскивал таких людей и добровольно-принудительно отправлял к психологам на реабилитацию", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что речь идет о системной работе, а не о разовых акциях. "Речь идет о масштабной работе с нашей стороны, чтобы предотвратить эти теракты", — констатировал Скориков."Лучшее средство от терактов – ликвидация террористов. Если каждый исполнитель и посредник будет понимать, что тебя не "схватят и обменяют", а физически устранят и потом покажут это по всем каналам, это будет иметь эффект. А самое главное – ликвидировать организаторов", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего в Москве" на сайте Украина.ру.

россия

украина

2025

