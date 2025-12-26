Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов - 26.12.2025 Украина.ру
Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов
Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов - 26.12.2025 Украина.ру
Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов
Лучшее средство от терактов – ликвидация террористов. Если руководство СБУ и ГУР только будет думать о том, куда бы им спрятаться, ему некогда будет думать о терактах в России
2025-12-26T15:43
2025-12-26T16:31
интервью
украина
россия
запад
дональд трамп
владимир зеленский
иван скориков
сбу
вооруженные силы украины
сво
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков- Иван, как будут развиваться события на дипломатическом фронте украинского конфликта в первые месяцы 2026 года?- Киевский режим и европейцы по-прежнему пытаются заболтать и затянуть переговорный процесс. Надеются они на начало избирательной кампании по выборам в Конгресс США в ноябре, которая фактически стартует уже в феврале. Они надеяться, что на этих выборах демократы одержат реванш. Скрутят Трампа по рукам и ногам за счет Конгресса, который давит на Зеленского с его сворой. В идеале они вообще хотел бы провести процедуру импичмента, чтобы отправить Трампа в отставку и раздавить трампизм.Выходить на какие-то выборы при Трампе Зеленский не хочет. Другое дело, что Трамп еще поборется. Да и инструменты давления на Зеленского не все задействованы. Конечно, фактор расследования НАБУ приостановили, но его могут запустить снова. А что касается военной помощи, то Трамп пока не собирается ограничивать Украину по "Старлинку", разведданным и вооружениям. Хотя мог бы.Пока избирательная кампания в США не началась, они вынуждены лебезить перед Трампом и участвовать в его дипломатии, забалтывая и затягивая процесс. Но потом они будут раскручивать тезис, что "Трамп – русский шпион, которого Путин завербовал на Аляске и который хочет бросить Украину".А в целом дальнейший ход украинского конфликта во многом будет зависеть от противоборства внутри самого Запада: либерал-глобалистов и правых консерваторов. Новая национальная стратегия Трампа – это уже приговор мировой глобалистской жабе. Призрак трампизма бродит по Европе. Но эта жаба тоже сдаваться не собирается. Для нее это такой же экзистенциальный вопрос, как и борьба с Россией. Просто теперь ей приходится воевать на два фронта: военный (с Россией) и идеологический.Повторюсь, глобалисты сдаваться не собираются. Мы это видели на примере выборов в Румынии. Сейчас будут выборы в Венгрии. Орбан – это главный символ евроскептицизма и укроскептицизма, который при этом кичится дружбой с Трампом. При этом эксперты говорят, что шансы у него 50 на 50.Таким образом, на переговорный процесс по Украине будут влиять два фактора: обстановка в зоне СВО и внутренняя борьба внутри самого Запада.- И как вы в целом оцениваете ситуацию на фронте под конец года, учитывая, что ВСУ серьезно давят под Купянском, а мы близки к освобождению Гуляйполя?- Некоторое время назад мы с вами обсуждали, что к концу 2025 года наши войска смогут овладеть Купянском, Покровском и Гуляйполем. Это почти получилось. Понятно, что ВСУ будут за них цепляться. Но противник уже потерял Северск, а также не может стабилизировать ситуацию под Константиновкой. Масштаб и темп нашего продвижения увеличивается и увеличивается.Это влияет переговорную позицию киевского режима, но пока незначительно. Это, кстати, к вопросу о том, почему Трамп не собирается Украину от "Старлинка" отключать.У него нет цели допустить поражения Украины. Наоборот, он хочет спасти Украину. Просто он видит, что при Зеленском это невозможно. Он реально ведет страну к уничтожению. И Трамп хочет поменять Зеленского, чтобы спасти Украину и зацементировать украинство на той территории, которая останется в той или иной форме под протекторатом Запада.Если зашатается фронт, то зашатается и политическая система. Допустим, у Зеленского сдадут нервы, и он сбежит в Лондон. А есть у Трампа альтернативная фигура, которая могла бы подобрать власть на Украине? Арахамия? Стефанчук? А признают их военные и оппозиция? В этом-то и проблема Трампа, что на Украине трампистов среди системных политиков нет.Поэтому задействовать крайне радикальные рычаги воздействия на Зеленского Трамп будет совсем уж в крайнем случае.- Под конец года в России было совершено несколько терактов. Причем один из исполнителей совершил это преступление якобы под предлогом взлома "Госуслуг" и участия в спецоперации спецслужб. Такое впечатление, что у людей отсутствует критическое мышление и страх. Много ли таких людей в нашем обществе? Что нам с ними делать? Плакаты на каждом углу развешивать? Местных дружинников для патрулирования дворов вернуть? Дополнительных диспетчеров посадить за онлайн-камеры?- Все эти профилактические меры принимать надо.Такие люди были всегда. Просто не было интернета. Найти наркомана в ломке, затравленного подростка или человека в долгах, которому можно внушить все, что угодно, сегодня может вражеский ЦИПСО с помощью искусственного интеллекта и поисковых систем. Поэтому нам нужен свой ЦИПСО, который бы разыскивал таких людей и добровольно-принудительно отправлял к психологам на реабилитацию.Речь идет о масштабной работе с нашей стороны, чтобы предотвратить эти теракты.Но это только профилактика. Лучшее средство от терактов – ликвидация террористов. Если каждый исполнитель и посредник будет понимать, что тебя не "схватят и обменяют", а физически устранят и потом покажут это по всем каналам, это будет иметь эффект.А самое главное – ликвидировать организаторов. Если руководство СБУ и ГУР только будет думать о том, куда бы им спрятаться, ему некогда будет думать о терактах в России.Ждем и надеемся, что это произойдет.Также по теме - в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.
Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов

15:43 26.12.2025 (обновлено: 16:31 26.12.2025)
 
Иван Скориков интервью
Иван Скориков интервью - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : news-life.org
Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Лучшее средство от терактов – ликвидация террористов. Если руководство СБУ и ГУР только будет думать о том, куда бы им спрятаться, ему некогда будет думать о терактах в России
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
- Иван, как будут развиваться события на дипломатическом фронте украинского конфликта в первые месяцы 2026 года?
- Киевский режим и европейцы по-прежнему пытаются заболтать и затянуть переговорный процесс. Надеются они на начало избирательной кампании по выборам в Конгресс США в ноябре, которая фактически стартует уже в феврале. Они надеяться, что на этих выборах демократы одержат реванш. Скрутят Трампа по рукам и ногам за счет Конгресса, который давит на Зеленского с его сворой. В идеале они вообще хотел бы провести процедуру импичмента, чтобы отправить Трампа в отставку и раздавить трампизм.
Иван Скориков
Выходить на какие-то выборы при Трампе Зеленский не хочет. Другое дело, что Трамп еще поборется. Да и инструменты давления на Зеленского не все задействованы. Конечно, фактор расследования НАБУ приостановили, но его могут запустить снова. А что касается военной помощи, то Трамп пока не собирается ограничивать Украину по "Старлинку", разведданным и вооружениям. Хотя мог бы.
Пока избирательная кампания в США не началась, они вынуждены лебезить перед Трампом и участвовать в его дипломатии, забалтывая и затягивая процесс. Но потом они будут раскручивать тезис, что "Трамп – русский шпион, которого Путин завербовал на Аляске и который хочет бросить Украину".
А в целом дальнейший ход украинского конфликта во многом будет зависеть от противоборства внутри самого Запада: либерал-глобалистов и правых консерваторов. Новая национальная стратегия Трампа – это уже приговор мировой глобалистской жабе. Призрак трампизма бродит по Европе. Но эта жаба тоже сдаваться не собирается. Для нее это такой же экзистенциальный вопрос, как и борьба с Россией. Просто теперь ей приходится воевать на два фронта: военный (с Россией) и идеологический.
Повторюсь, глобалисты сдаваться не собираются. Мы это видели на примере выборов в Румынии. Сейчас будут выборы в Венгрии. Орбан – это главный символ евроскептицизма и укроскептицизма, который при этом кичится дружбой с Трампом. При этом эксперты говорят, что шансы у него 50 на 50.
Таким образом, на переговорный процесс по Украине будут влиять два фактора: обстановка в зоне СВО и внутренняя борьба внутри самого Запада.
- И как вы в целом оцениваете ситуацию на фронте под конец года, учитывая, что ВСУ серьезно давят под Купянском, а мы близки к освобождению Гуляйполя?
- Некоторое время назад мы с вами обсуждали, что к концу 2025 года наши войска смогут овладеть Купянском, Покровском и Гуляйполем. Это почти получилось. Понятно, что ВСУ будут за них цепляться. Но противник уже потерял Северск, а также не может стабилизировать ситуацию под Константиновкой. Масштаб и темп нашего продвижения увеличивается и увеличивается.
Это влияет переговорную позицию киевского режима, но пока незначительно. Это, кстати, к вопросу о том, почему Трамп не собирается Украину от "Старлинка" отключать.
У него нет цели допустить поражения Украины. Наоборот, он хочет спасти Украину. Просто он видит, что при Зеленском это невозможно. Он реально ведет страну к уничтожению. И Трамп хочет поменять Зеленского, чтобы спасти Украину и зацементировать украинство на той территории, которая останется в той или иной форме под протекторатом Запада.
Если зашатается фронт, то зашатается и политическая система. Допустим, у Зеленского сдадут нервы, и он сбежит в Лондон. А есть у Трампа альтернативная фигура, которая могла бы подобрать власть на Украине? Арахамия? Стефанчук? А признают их военные и оппозиция? В этом-то и проблема Трампа, что на Украине трампистов среди системных политиков нет.
Поэтому задействовать крайне радикальные рычаги воздействия на Зеленского Трамп будет совсем уж в крайнем случае.
- Под конец года в России было совершено несколько терактов. Причем один из исполнителей совершил это преступление якобы под предлогом взлома "Госуслуг" и участия в спецоперации спецслужб. Такое впечатление, что у людей отсутствует критическое мышление и страх. Много ли таких людей в нашем обществе? Что нам с ними делать? Плакаты на каждом углу развешивать? Местных дружинников для патрулирования дворов вернуть? Дополнительных диспетчеров посадить за онлайн-камеры?
- Все эти профилактические меры принимать надо.
Такие люди были всегда. Просто не было интернета. Найти наркомана в ломке, затравленного подростка или человека в долгах, которому можно внушить все, что угодно, сегодня может вражеский ЦИПСО с помощью искусственного интеллекта и поисковых систем. Поэтому нам нужен свой ЦИПСО, который бы разыскивал таких людей и добровольно-принудительно отправлял к психологам на реабилитацию.
Речь идет о масштабной работе с нашей стороны, чтобы предотвратить эти теракты.
Но это только профилактика. Лучшее средство от терактов – ликвидация террористов. Если каждый исполнитель и посредник будет понимать, что тебя не "схватят и обменяют", а физически устранят и потом покажут это по всем каналам, это будет иметь эффект.
А самое главное – ликвидировать организаторов. Если руководство СБУ и ГУР только будет думать о том, куда бы им спрятаться, ему некогда будет думать о терактах в России.
Ждем и надеемся, что это произойдет.
Также по теме - в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.
