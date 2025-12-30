https://ukraina.ru/20251230/sdadut-nervy-i-sbezhit-v-london-skorikov-o-tom-chto-budet-s-zelenskim-esli-zashataetsya-oborona-1073789549.html

"Сдадут нервы и сбежит в Лондон": Скориков о том, что будет с Зеленским, если "зашатается" оборона

"Сдадут нервы и сбежит в Лондон": Скориков о том, что будет с Зеленским, если "зашатается" оборона - 30.12.2025 Украина.ру

"Сдадут нервы и сбежит в Лондон": Скориков о том, что будет с Зеленским, если "зашатается" оборона

Устойчивость политической системы Украины напрямую зависит от стабильности линии фронта. В случае военных неудач нынешнее украинское руководство может потерять контроль, а альтернативные фигуры в Киеве не имеют необходимой поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2025-12-30T05:45

2025-12-30T05:45

2025-12-30T05:45

новости

украина

киев

сша

иван скориков

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

всу

разгром всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103255/38/1032553870_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_719c52c8e08c6b163a2b522603501ea8.jpg

По мнению Скорикова, Зеленский целенаправленно ведет страну к уничтожению. И президент США Дональд Трамп хочет его поменять, чтобы спасти Украину и "зацементировать украинство" на той территории, которая в той или иной форме останется под протекторатом Запада.Комментируя ситуация на фронте и шаткое положение киевской администрации, эксперт указал на прямую зависимость. "Если зашатается фронт, то зашатается и политическая система", — заявил Скориков.Он описал возможный сценарий развития событий для главы украинской администрации. "Допустим, у [Владимира] Зеленского сдадут нервы, и он сбежит в Лондон", — сказал эксперт.Скориков поставил вопрос о наличии в Украине политиков, способных взять власть в такой ситуации и признанных всеми группами. "А есть у Трампа альтернативная фигура, которая могла бы подобрать власть на Украине? [глава фракции "Слуга народа" Давид] Арахамия? [спикер Верховной Рады Руслан] Стефанчук? А признают их военные и оппозиция?" — задался он риторическим вопросом, подразумевая отрицательный ответ.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Когда ВСУ сожгут резервы под Купянском и Покровском, их ждет катастрофа на Левобережье" на сайте Украина.ру.

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, сша, иван скориков, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, всу, разгром всу, руслан стефанчук, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, прогнозы сво, киевский режим, давид арахамия, спецоперация, война, война на украине