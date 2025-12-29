https://ukraina.ru/20251229/1073669506.html

Ростислав Ищенко: Когда ВСУ сожгут резервы под Купянском и Покровском, их ждет катастрофа на Левобережье

Сырский сейчас жжет все свои резервы под Красноармейском и Купянском. Поэтому Россия активировалась в Сумской области. Мы показываем противнику, что можем выйти в тыл Харькову и пойти на Киев, а это нивелирует стратегию Украины по удержанию Левобережья

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, сейчас Украина и Европа затягивают мирный процесс, выступая с планами урегулирования, которые для России совершенно неприемлемы. Зачем они это делают – понятно. А зачем Трампу это затягивание времени, если ему вроде как поскорее надо решить этот вопрос?- Мало ли, что нужно Трампу. Пусть он и подпишет с Россией мирное соглашение. Мы же ему предлагали достичь глобального урегулирования и подписать соглашение. Если бы он это сделал, Украина и Европа не смогли бы вставлять ему палки в колеса. Но поскольку у Трампа на это свой взгляд, они могут ему мешать. Каждый сам кузнец своего счастья.- А насколько много у США рычагов влияния на украинское правительство? Насколько они ограничены?- Рычаги влияния всегда у всех есть и на всех. Вопрос в том, насколько вы устойчивы к этому влиянию. На кого-то достаточно прикрикнуть, и он побежит выполнять. А с кем-то можно десять лет воевать, но ничего не добиться. Украинские и европейские элиты считают, что им нечего терять, а Трампа они могут пересидеть. Пусть Трамп докажет, что это не так. Если может. На мой взгляд, Трампа они пересидеть могут. Точнее, украинские вряд ли пересидят, потому что Россия давит. А европейцы вполне могут пересидеть Трампа, чтобы вместо него пришел кто-то другой, настроенный на конфронтацию с Россией. Куда им спешить?- Тут как раз Хантер Байден внезапно прозрел, заявив, что увидел страшную коррупцию на Украине. Может ли такое прозрение быть частью предвыборной кампании в США?- У него же еще деньги закончились. Наверное, намекает украинцам, что надо дать взятку.- Кабмин Украины решил вытеснить православное Рождество и согласовал указ Зеленского о праздновании Дня программиста 7 января. Про его поздравление на католическое Рождество вообще говорить не приходится. Почему нет реакции православных мира на угнетение единоверцев? Какой может быть эта реакция в нынешних условиях?- Во-первых, не все православные пользуются юлианским календарем. Во-вторых, что мешает православным праздновать Рождество 7 января? Ну объявил Зеленский 7 января Днем программиста. И что? Разве не один светский праздник не совпадает с религиозным? Каждый день мы отмечаем какой-то светский праздник, и какой-то религиозный.Человек религиозный идет в храм. Программист идет праздновать День программиста. Если программист верующий, он может и в храм сходить, и день программиста отметить.То, что Зеленский давит православие, так это не его идея. Это позиция всех леволиберальных элиты Европы, США и Украины. Да, администрация Трампа более религиозна. Но Зеленский дружит с Европой, а не с Трампом. Это Европа обеспечивает ему хоть какую-то устойчивость.А у киевского режима вообще есть идея-фикс – сделать церковь своим религиозным департаментом. Такой департамент уже провозглашен – это ПЦУ. И менять свою позицию украинские власти не собираются: "Вступайте в ПЦУ и будет вам счастье. Не хотите – будем вас убивать".А дальше православные Украины пусть сами решают, что им делать: сопротивляться, молиться, бежать, вступать в ПЦУ. Это уже личный выбор каждого. Когда преследовали первых христиан, кто-то отрекался, а кто-то нет.- Под конец года в России было совершено несколько терактов. Причем один из исполнителей совершил это преступление якобы под предлогом взлома "Госуслуг". Я понимаю, что человека можно поставить в безвыходное положение, когда угрожают убить родственников. Но кем надо быть, чтобы соглашаться на теракт под предлогом взлома "Госуслуг"? Что нам со всем этим делать?- Заниматься профилактикой терактов. Их сейчас меньше, чем было, не потому, что их не хотят организовывать, а потому, что с ними эффективно борются спецслужбы. Населению тоже надо бдительность проявлять. Я сам был свидетелем, когда люди, обнаружив во дворе непонятный автомобиль, тут же звонили и требовали его проверить. Другими способами, кроме как профилактикой, теракты не предотвращаются.Что касается исполнителей, то все люди разные. С разной психической устойчивостью. Я тоже не понимаю, как можно под каким-то там давлением идти совершать теракты. Даже если угрожают вашим близким, то все равно было бы странно идти и убивать людей, чтобы не убили ваших. Близких вы все равно не спасете, а потом или вас убьют, или вы сядете.Людей, подверженных психической атаке, много. Иностранные спецслужбы ведут на них облавную охоту, чтобы использовать их как одноразовых диверсантов. Поэтому нам следовало бы подумать над законодательным обеспечением нового вида преступления. Да, это преступление, которое носит террористический характер, но совершается оно под давлением. Вроде бы людей жалко, но мягкими сроками теракты поощрять не следует.Не знаю, какое решение будет принято. Но проблема возникла. Под угрозой оказался серьезный слой нашего общества. Это не чужие люди. Они живут и работают вместе с нами. И следует подумать о том, каким образом работать с этой растворенной в обществе прослойкой. У человека же на лбу не написано: "Извините, я морально не устойчив". И поскольку это преступление носит специфический характер, надо подумать над объемом и формой наказания. И надо работать с ними в местах заключения. Например, выделять их в отдельные отряды и прикреплять к ним психологов, чтобы вернуть их в нормальное состояние.Не знаю, поможет ли это конкретным людям. Все-таки психолог – это как художник. Людей с дипломами много, а талантливых мало. Но это принесет пользу обществу. Мы сможем составить определенный психологический портрет человека, склонного к таким преступлениям. Следовательно, у нас появятся дополнительные возможности для профилактики таких терактов.- Поговорим о ситуации в зоне СВО. ВСУ бросают свои основные резервы под Купянск и под Красноармейск, а мы успешно продвигаемся на Славянск и Гуляйполе. Чего там ждать дальше?- На Южное направление ВСУ давно махнули рукой. Мы за этот год от Угледара фактически дошли до окраин Запорожья. Можно сказать, что там фронт уже рухнул. Да, они пытаются удержать Гуляйполе и Орехов, но это уже без особого энтузиазма. А за вот Красноармейскую агломерацию и Купянск они будут биться до самого конца.От Харькова до Красноармейска через Купянск и Славянск идет дуга. Она позволяет Украине даже при потере Запорожья удерживать контроль над большей частью Левобережья и цепляться за Донбасс. Красноармейск – это фланг этой дуги. И пока наши войска там скованы, они не могут эффективно наступать. А если мы эту дугу прорвем, это будет означать катастрофу ВСУ на Левобережье без возможности их полноценной эвакуации на Правобережье.Поэтому Сырский сейчас жжет все свои резервы под Красноармейском и Купянском. Поэтому Россия активировалась в Сумской области. Мы показываем противнику, что можем выйти в тыл Харькову и пойти на Киев, а это нивелирует стратегию Украины по удержанию Левобережья.Почему еще Красноармейск важен? Это прямой выход к Павлограду и переправам в Днепропетровске. А без переправ удерживать протяженный южный фланг просто невозможно. Потому что переправы в Киеве питают левый фланг этой группировки под Харьковом.Повторюсь, мы показываем, что можем сломать эту стратегию врага, заставляя его растягивать резервы. Рано или поздно Сырский свои резервы под Купянском и Красноармейском исчерпает. А российские войска с паузой или без паузы перейдут в генеральное наступление. Сдерживать его Украине будет нечем. Да, выковыривать их из Славянска будет сложно, но можно окружить, потому что фланги они теряют. А удерживать коммуникации на линии Павлоград-Славянск-Харьков они не могут.Это и будет катастрофу ВСУ на Левобережье. Поэтому все резервы, которые Сырский сможет найти, будет бросать под Красноармейск и Купянск. Остальные направления будут прикрываться по остаточному принципу, чтобы там только фронт не рухнул, когда окажется, что на 200 километров нет ни одного украинского солдата.- Поговорим о национальном герое Украины. Ранее мы с вами подробно обсуждали, почему была выбрана фигура Бандеры. А если какой-то другой персонаж в украинской истории, который мог бы стать объединяющим для всей страны, сколь бы искусственной она ни была?- Он уже есть. Мы все его знаем. Это Путин. Они же ему смерти желают. Вполне объединяющий персонаж для всей украинской истории. В прошлом, в настоящем и в будущем.Также по теме - в интервью Владимира Евсеева: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года.

