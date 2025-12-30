https://ukraina.ru/20251230/rossiya-sledit-za-situatsiey-so-strategicheskoy-stabilnostyu--lavrov-1073813443.html

Россия следит за ситуацией со стратегической стабильностью — Лавров

Россия следит за ситуацией со стратегической стабильностью — Лавров - 30.12.2025 Украина.ру

Россия следит за ситуацией со стратегической стабильностью — Лавров

Россия тщательно отслеживает шаги США в области стратегической стабильности, готова к любому развитию событий в этой сфере. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости

2025-12-30T02:41

2025-12-30T02:41

2025-12-30T02:45

новости

россия

мид рф

сергей лавров

владимир путин

сша

дональд трамп

дснв

ядерная безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/89/1021728924_0:407:1175:1067_1920x0_80_0_0_3617333d123c12b2e33a346d396d4905.jpg

"Имеем в виду тщательно отслеживать соответствующие шаги американской стороны, оценивая ситуацию комплексно — по совокупности происходящего в стратегической сфере. Готовы к любому развитию событий", — сказал министр.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Путин подчеркнул, что такие шаги принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ "хорошей идей".В ноябре постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о готовности России в январе возобновить диалог с США по сокращению ядерных вооружений.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мид рф, сергей лавров, владимир путин, сша, дональд трамп, дснв, ядерная безопасность