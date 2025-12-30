Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки украинских БПЛА - 30.12.2025 Украина.ру
Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки украинских БПЛА
Правительство Никарагуа направило письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой дронов на резиденцию главы государства. Об этом в ночь на 30 декабря сообщает РИА Новости
"Мы признаём усилия Российской Федерации под вашим [Владимира Путина] руководством направленные на то, чтобы посредством диалога и переговоров стал реальным мир, в котором мы нуждаемся, стал реальностью. Вперёд, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира", — говорится в письме, подписанном президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.В ночь на 29 декабря киевские власти попытались нанести удар беспилотниками по объекту высшего руководства России в Новгородской области. Все 91 БПЛА были своевременно уничтожены системами ПВО.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о характере ответных мер в связи с нападением на резиденцию президента России. По её словам, ответ на данную атаку со стороны России будет не дипломатическим.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки украинских БПЛА

01:39 30.12.2025
 
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД России С.Лаврова в Никарагуа
Рабочий визит главы МИД России С.Лаврова в Никарагуа - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Правительство Никарагуа направило письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой дронов на резиденцию главы государства. Об этом в ночь на 30 декабря сообщает РИА Новости
"Мы признаём усилия Российской Федерации под вашим [Владимира Путина] руководством направленные на то, чтобы посредством диалога и переговоров стал реальным мир, в котором мы нуждаемся, стал реальностью. Вперёд, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира", — говорится в письме, подписанном президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.
В ночь на 29 декабря киевские власти попытались нанести удар беспилотниками по объекту высшего руководства России в Новгородской области. Все 91 БПЛА были своевременно уничтожены системами ПВО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о характере ответных мер в связи с нападением на резиденцию президента России. По её словам, ответ на данную атаку со стороны России будет не дипломатическим.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния