Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки украинских БПЛА
Правительство Никарагуа направило письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой дронов на резиденцию главы государства. Об этом в ночь на 30 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-30T01:39
"Мы признаём усилия Российской Федерации под вашим [Владимира Путина] руководством направленные на то, чтобы посредством диалога и переговоров стал реальным мир, в котором мы нуждаемся, стал реальностью. Вперёд, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира", — говорится в письме, подписанном президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.В ночь на 29 декабря киевские власти попытались нанести удар беспилотниками по объекту высшего руководства России в Новгородской области. Все 91 БПЛА были своевременно уничтожены системами ПВО.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о характере ответных мер в связи с нападением на резиденцию президента России. По её словам, ответ на данную атаку со стороны России будет не дипломатическим.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
