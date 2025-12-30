https://ukraina.ru/20251230/pravitelstvo-nikaragua-vyrazilo-solidarnost-putinu-iz-za-ataki-ukrainskikh-bpla-1073813145.html

Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки украинских БПЛА

Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки украинских БПЛА - 30.12.2025 Украина.ру

Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки украинских БПЛА

Правительство Никарагуа направило письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой дронов на резиденцию главы государства. Об этом в ночь на 30 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-30T01:39

2025-12-30T01:39

2025-12-30T01:39

новости

украина.ру

никарагуа

письмо

россия

владимир путин

украина

бпла

атака бпла

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101249/71/1012497142_0:27:3364:1919_1920x0_80_0_0_08568d5083bfc0664dd0328ba1fab632.jpg

"Мы признаём усилия Российской Федерации под вашим [Владимира Путина] руководством направленные на то, чтобы посредством диалога и переговоров стал реальным мир, в котором мы нуждаемся, стал реальностью. Вперёд, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира", — говорится в письме, подписанном президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.В ночь на 29 декабря киевские власти попытались нанести удар беспилотниками по объекту высшего руководства России в Новгородской области. Все 91 БПЛА были своевременно уничтожены системами ПВО.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о характере ответных мер в связи с нападением на резиденцию президента России. По её словам, ответ на данную атаку со стороны России будет не дипломатическим.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

никарагуа

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, никарагуа, письмо, россия, владимир путин, украина, бпла, атака бпла, терроризм