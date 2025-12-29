https://ukraina.ru/20251229/petr-skorobogatyy-esli-armiya-rossii-prodolzhit-nastuplenie-na-zaporozhe-shturm-slavyanska-ne-1073797361.html

Петр Скоробогатый: Если армия России продолжит наступление на Запорожье, штурм Славянска не понадобится

Если переговоры затянутся до весны, то США вполне могут потерять к ним интерес, поскольку вступят в период жесткой борьбы за Конгресс. Тогда понадобятся другие медийные позиции, и Трамп может стать более жестким по отношению к России.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Темпы наступления российских войск сводят к нулю заинтересованность Москвы в выводе ВСУ с подконтрольных им территорий, заявил президент России Владимир Путин, заслушав доклад военных об освобождении Димитрова и Гуляйполя.- Петр, к чему приведет снижение интереса России к переговорному процессу?- Это очень симптоматичная фраза российского руководства, которую давно ждали, потому что это некий переход и анонс нового состояния отношения России к мирным переговорам. Но это пока лишь анонс. То есть Россия говорит, что о том, что если в эту итерацию мирных переговоров Украина будет тормозить с согласием на предложенные пункты, то дальнейшие территориальные условия России будут гораздо сложнее для Украины, чем сейчас. На каком отрезке Россия потеряет интерес к соглашению на нынешних условиях, сказать сложно. Мы не знаем до сих пор на самом-то деле, каковы эти условия. Мы знаем, что точно Россия требует вывода украинских войск из оставшейся территории Донбасса. Что касается остальных территорий, мы не знаем подробностей. Мы видим, что переговоры затягиваются. Сознательно их затягивает европейская и украинская стороны.Если они затянутся до весны, то США вполне могут потерять интерес к проведению этих переговоров, поскольку вступят в период жесткой борьбы за Конгресс. Тогда понадобятся другие медийные позиции, и Трамп может стать более жестким по отношению к России.Если рассматривать период в 2-3 месяца, то мы вполне в состоянии при нынешнем темпе наступления дойти до Орехова. Не думаю, что сразу будет удачный штурм, но мы сможем обойти его по флангам и оказывать давление на предполья Запорожья. Даже это повлечет за собой серьезное изменение переговорного формата. Если большая часть Запорожской области за эту зиму вернется в состав РФ, и мы покажем серьезную готовность вернуть само Запорожье, то к концу зимы у нас будут другие условия для этой сделки.Пока что Украина формирует ощущение того, что переговоры идут успешно. Но при этом ключевые вопросы юридического отказа от Донбасса, и, видимо, какие-то решения юридические или фактические по Запорожью и Херсону вынесены за рамки. Так что слова Владимира Путина анонсируют, что те условия, на которые Россия согласилась в Анкоридже, через два месяца могут быть пересмотрены.- Кроме того, освобождение Красноармейска и Димитрова открывает путь к Доброполью, что в перспективе дает возможность охвата Славянско-Краматорской группировки противника.- Я очень жду следующего наступательного рывка российских войск, который продемонстрирует ближайшие приоритеты. Может так статься, что мы не будем форсировать операцию по окружения Славянско-Краматорской агломерации, если эта территория достанется нам в рамках мирного соглашения без боя. И наоборот мы усилим продвижение в Запорожской области, чтобы изменить переговорный фон и получить больше территорий. Под большим вопросом остается будущее Купянска, который уже потребовал огромное количество жертв с обеих сторон. Вряд ли мы после тяжелейшей битвы откажемся от него и просто отведем войска. Это тоже будет карта для переговорного процесса.Хочу заметить, что мы сейчас говорим о переговорах, сложных нюансах, но все эти темы отсутствуют на переговорах в Мар-а-Лаго. Там явно не говорят о ситуации на земле, но Россия будет говорить об этом предметно.И каждый из этих пунктов будет вызывать огромное количество споров с украинской стороны. Украинская сторона это знает, и она рассчитывает на то, что дальше переговоры уйдут в эти мелкие споры, и они дождутся момента, когда Трамп ослабнет и этого соглашения можно будет избежать.Так что вряд ли мы будем форсировать освобождение Славянско-Краматорской агломерации. Если группа войск "Восток" после своего изумительного уникального рывка в Запорожье не потребует серьезного пополнения, то она продолжит свое продвижение вглубь Запорожья и Днепропетровской области. На этом же направлении действует и группа войск "Днепр".Соединение усилий двух группировок может дать стремительный эффект по освобождению территорий.- Сейчас на Западе активно обсуждаются и гарантии безопасности для Украины, которые бы соответствовали 5 статье Устава НАТО. Как сообщил генштаб ВСУ, представители совместного центра "НАТО — Украина" впервые приняли участие в учениях LOYAL DOLOS 2025, направленных на отработку механизмов пятой статьи устава альянса о коллективной безопасности. О гарантиях для Украины может идти речь в действительности?- В формате войны, которая сейчас идет на Украине, вряд ли группировка стран НАТО способна что-то показать. Нет сомнений, что вооруженные силы России и Украины это сильнейшие армии мира. Можно говорить о проблемах со снаряжением, с тяжелой техникой у украинской армии, но это все играет очень мало роли, если ты не находишься на передовой. А на передовой это по-прежнему одни из самых жестких соперников, которые нам попадались. Я думаю, что, скорее, армиям НАТО сейчас нужно учиться у украинских военных.Другое дело, что в НАТО считают, что они никогда не повторят конфликт такого типа. Они делают ставку на другие форматы боестолкновений, не ядерные, а встречные сражения на куда большей территории без закапывания в землю.В перспективе вопрос демилитаризации Украины будет ключевым. Позиция России заключается в том, что это должна быть предельно демилитаризованная территория с полицейскими силами. То есть гарантии безопасности должны полностью компенсировать отсутствие военной силы на ее территории. Украинская сторона переворачивает ситуацию, намекая, что меняет гарантии безопасности на якобы ее согласие на остановку войны. Но украинская сторона проигрывает и должна менять гарантии безопасности на абсолютно демилитаризованную страну, которую не берут ни в какие военные союзы, кроме ЕС (политико-экономическая, а не военная организация).И именно в таком формате Украина может продолжить свое существование с точки зрения тех условий, которые, как мы догадываемся, высказывает российская сторона. Скромные полицейские силы, которые Украина может у себя оставить, могут участвовать во всевозможных полицейских учениях НАТО. Если это будет маркировано западными форматами учений, ничего в этом страшного нет.Глупо обсуждать, сколько человек останутся на балансе вооруженных сил Украины. Вопрос в том, какое количество тяжелых вооружений у не останется и каким будет объем ее военного бюджета, будут ли ограничены военные поставки и каким образом будет ограничено размещение частей ВСУ по отношению к линии соприкосновения с Россией. Не говоря уже о том, что никаких западных инструкторов или военных частей на Украине быть не должно. Это должна быть тотально демилитаризованная территория.Тогда мы готовы рассмотреть вариант, при котором мы все-таки не разрушаем украинскую государственность, оставляем президента, который ориентируется на Евросоюз и иметь какие угодно отношения с Европой. Нас это не интересует. Нас интересует, чтобы с той стороны никто не мог выстрелить даже в формате провокации.Также на эту тему - Украина в 2025 году. Дальше будет только хуже

