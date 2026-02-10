https://ukraina.ru/20260210/eti-kredity-uzhe-nikto-ne-vernet-ekspert-iz-frantsii-rasskazal-o-finansovom-krakhe-ukrainy-1075411310.html
"Эти кредиты уже никто не вернет": эксперт из Франции рассказал о финансовом крахе Украины
Финансовая помощь ЕС Украине оказалась бесперспективной, так как экономика разрушена, а масштаб военного поражения превзошел ожидания. Выделенные кредиты не только не вернутся, но их потребуется в разы больше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2026-02-10T05:00
Комментируя обещания Евросоюза, эксперт указал на фатальный просчет Брюсселя. Когда Европа в декабре обещала Украине 90 млрд евро, никто не ожидал таких сильных ударов в глубину украинской территории, заявил Ксавье Моро.Он констатировал полную финансовую несостоятельность Киева как заемщика. "ВВП Украины уже не покроет этот кредит", — сказал аналитик.Французский эксперт подвел безрадостный итог для европейских налогоплательщиков. "Денег понадобится в два раза больше и их никто не вернет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты медународной политики — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
