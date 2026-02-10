"Эти кредиты уже никто не вернет": эксперт из Франции рассказал о финансовом крахе Украины - 10.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260210/eti-kredity-uzhe-nikto-ne-vernet-ekspert-iz-frantsii-rasskazal-o-finansovom-krakhe-ukrainy-1075411310.html
"Эти кредиты уже никто не вернет": эксперт из Франции рассказал о финансовом крахе Украины
"Эти кредиты уже никто не вернет": эксперт из Франции рассказал о финансовом крахе Украины - 10.02.2026 Украина.ру
"Эти кредиты уже никто не вернет": эксперт из Франции рассказал о финансовом крахе Украины
Финансовая помощь ЕС Украине оказалась бесперспективной, так как экономика разрушена, а масштаб военного поражения превзошел ожидания. Выделенные кредиты не только не вернутся, но их потребуется в разы больше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2026-02-10T05:00
2026-02-10T05:00
украина
франция
брюссель
ксавье моро
эммануэль макрон
украина.ру
ес
деньги
кредит
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/29/1022522902_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_eab336e1100a5444ce8d5879e7ed0bc8.jpg
Комментируя обещания Евросоюза, эксперт указал на фатальный просчет Брюсселя. Когда Европа в декабре обещала Украине 90 млрд евро, никто не ожидал таких сильных ударов в глубину украинской территории, заявил Ксавье Моро.Он констатировал полную финансовую несостоятельность Киева как заемщика. "ВВП Украины уже не покроет этот кредит", — сказал аналитик.Французский эксперт подвел безрадостный итог для европейских налогоплательщиков. "Денег понадобится в два раза больше и их никто не вернет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты медународной политики — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
украина
франция
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/29/1022522902_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f8822dc87aa38bdc31228981fa092e4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, франция, брюссель, ксавье моро, эммануэль макрон, украина.ру, ес, деньги, кредит, финансирование, экономика, евросоюз, главные новости, главное, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, новости
Украина, Франция, Брюссель, Ксавье Моро, Эммануэль Макрон, Украина.ру, ЕС, деньги, кредит, финансирование, экономика, Евросоюз, Главные новости, главное, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Новости

"Эти кредиты уже никто не вернет": эксперт из Франции рассказал о финансовом крахе Украины

05:00 10.02.2026
 
© flickr.com / пресс-служба НБУгривна доллар
гривна доллар - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© flickr.com / пресс-служба НБУ
Читать в
ДзенTelegram
Финансовая помощь ЕС Украине оказалась бесперспективной, так как экономика разрушена, а масштаб военного поражения превзошел ожидания. Выделенные кредиты не только не вернутся, но их потребуется в разы больше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Комментируя обещания Евросоюза, эксперт указал на фатальный просчет Брюсселя. Когда Европа в декабре обещала Украине 90 млрд евро, никто не ожидал таких сильных ударов в глубину украинской территории, заявил Ксавье Моро.
"Нам самим придется брать кредит под 3-4%, чтобы дать беспроцентный кредит Украине. Франция не может разрешить себе такие расходы, потому что находится на краю банкротства", — отметил он.
Он констатировал полную финансовую несостоятельность Киева как заемщика. "ВВП Украины уже не покроет этот кредит", — сказал аналитик.
Французский эксперт подвел безрадостный итог для европейских налогоплательщиков. "Денег понадобится в два раза больше и их никто не вернет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты медународной политики — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаФранцияБрюссельКсавье МороЭммануэль МакронУкраина.руЕСденьгикредитфинансированиеэкономикаЕвросоюзГлавные новостиглавноедзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВОНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:43Сергей Богачев: Пока США и Китай готовятся к новому столкновению, Россия создает для ВСУ большой котел
06:41Национальный интернет как глобальный тренд
06:20Резервы ВСУ "пропадают" в Купянске, ВС РФ продвигаются к Орехову: военкор про ситуацию на фронте
06:10"Их будут добивать" — историк Юрков объяснил логику новых атак по оставшимся энергоблокам Киева
06:06Энергетические войны: Россия строит АЭС в Европе, Индия пытается удовлетворить США в нефтяном вопросе
05:55"Мы продолжаем двигать фронт": военкор о том, как отключение "Старлинков" повлияло на ситуацию на фронте
05:46"Мы проигрываем войну". Эксперты и политики прогнозируют новую войну Украины с Россией
05:40"Трампу наплевать на Европу": Каргин объяснил, как США выталкивают Старый Свет с мировой арены
05:30"Мы могли бы погрузить Киев в полную тьму": Юрков об ограничениях на удары по энергетике Украины
05:20Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР
05:10Станкевич про удары по энергетике Украины: "Мы продолжим оказывать давление на ВСУ"
05:00"Эти кредиты уже никто не вернет": эксперт из Франции рассказал о финансовом крахе Украины
04:50"Поколение идиотов должно уйти": Моро — о необходимости смены элит во Франции для диалога с РФ
04:40"Танкисты этим пользуются": Разин о том, как непогода помогает ВС РФ "разбирать" опорники ВСУ
04:30"Град" серьезно давит на психику ВСУ: военкор объяснил, как сейчас применяются реактивные системы
04:25Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:20"Есть позитивная динамика": политолог Каргин прокомментировал переговоры в Абу-Даби
04:10"Европа — проклятое место": политолог Каргин о философии новой американской изоляции
04:00Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга
03:55"Доктор сказал в морг, значит в морг": в армии Украины выявили избыток тыловиков
Лента новостейМолния