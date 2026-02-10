https://ukraina.ru/20260210/grad-serezno-davit-na-psikhiku-vsu-voenkor-obyasnil-kak-seychas-primenyayutsya-reaktivnye-sistemy-1075419365.html

"Град" серьезно давит на психику ВСУ: военкор объяснил, как сейчас применяются реактивные системы

РСЗО "Град" остаются грозным оружием на поле боя, эффективно выполняя как точечные, так и площадные задачи. Их применение не только наносит физический урон, но и оказывает сильнейшее деморализующее воздействие на ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин

Владимир Разин заявил, что тактика применения РСЗО со временем не претерпела фундаментальных изменений. Он подчеркнул, что системы по-прежнему успешно работают по площадным целям, но выпускают не по целому пакету, а по 10-20 ракет. Также "накрываются" населенные пункты, в которых накапливается ВСУ, чтобы пехоту выдвинуть ближе к линии фронта, пояснил эксперт.Разин подчеркнул, что "Град" серьезно давит на психику противника. "Когда украинский военнослужащий попадает под 20 таких ракет, ему не очень хочется идти на штурм или в контратаку. В этом плане "Град" свою актуальность не теряет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Орлова: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя.

россия

