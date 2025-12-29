https://ukraina.ru/20251229/ukraina-v-2025-godu-dalshe-budet-tolko-khuzhe-1073740519.html

Украина в 2025 году. Дальше будет только хуже

Украина в начале и конце 2025 года – до известной степени две разные страны. Если уподобить это государство пациенту, то при поверхностном осмотре новой симптоматики за это время не прибавилось – ВСУ медленно, но верно отступают, страна несет большие потери, но по-прежнему отказывается от компромиссов с Россией

2025-12-29T06:20

Даже у тех, кто привык смотреть на Украину через розовые очки, пропали последние иллюзии – Киев проигрывает, диагноз ясен и вопрос лишь в том, когда и как, а также с какими последствиями будет оформлено это поражение.Неблагоприятную для Украины картину можно условно разделить на три фрагмента. Все они, однако, тесно переплетены друг с другом и в совокупности во многом определяют ту ситуацию, которая сложилась для этой страны к концу уходящего года.Реалии фронта: для Украины все печальноПервое – это территориальные потери, которые произошли за последние 12 месяцев. Причем происходит это с такой скоростью, что не признавать этого не могут даже на Западе. В начале декабря газета The Telegraph писала, что темпы российского наступления на тот момент были самыми быстрыми с начала СВО.Помимо общей усталости украинской армии и трудной ситуации с резервами, этому также способствовала оборона города Покровска (Красноармейска) в ДНР, который Киев хотел превратить в очередную свою "фортецию".Не получилось. В ноябре все было уже ясно – ВСУ неминуемо потеряют этот город, которому придавалось важное значение в оборонительной системе Вооруженных сил Украины в Донбассе.Этому предшествовал окончательный закат т.н. Курской операции украинской армии, которая началась в августе 2024 года с вторжения ВСУ на территорию России. Что под Курском, что в Покровске власти Украины делали серьезную ставку на эти направления, полагая, что, связав там ВС РФ боями они усилят свою переговорную позицию.Ставка в итоге не сыграла. Из Курской области украинцам пришлось спешно убегать, опасаясь разгрома, а в Покровске сидеть до последнего, что все равно обернулось поражением.Одновременно с этим армия России впервые в ходе СВО пересекла границу Днепропетровской области, ряд населенных пунктов которой также перешли под российский контроль. Похожим образом развивались события в Харьковской области, где большой проблемой для Украины стала потеря Купянска и Волчанска, а также Гуляйполя в Запорожской области.Всего, как рассказал Владимир Путин, за год было освобождено более 300 населенных пунктов.Помимо чисто территориальных потерь, большой урон понесла украинская энергосистема, с осени ВС РФ увеличили масштаб ударов по объектам энергетики противника, поставив ряд ключевых городов Украины перед угрозой блекаута.Нельзя сказать, что киевский режим не предпринимал попыток огрызаться: были как контратаки, так и удары дальнобойными дронами по российским НПЗ, однако переломить ситуацию это уже не могло.Переговоры: крылатые качели ТрампаВектор на внешнеполитическом треке для Украины задала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и его вступление в должность в конце января. Через месяц последовал ставший печально известным визит Зеленского в Белый дом, где ему устроили выволочку и фактически выставили за дверь.В тот день лидеру киевского режима припомнили все: и внешний вид не по протоколу, и подыгрывание конкурентам республиканцев, и сгинувшие на Украине американские миллиарды помощи.Разговаривать с вашингтонской администрацией так, как это делалось при демократах стало невозможным, нужны были новые подходы. Второй и последующие визиты прошли более удачно, сказалась тактика качелей Трампа, который по очереди обвинял в нежелании мира то Москву, то Киев.Круг замкнулся - вечером 28 декабря по московскому времени Зеленский снова отправился в США на встречу с Трампом. Риторика американского президента ближе к февральской - у Зеленского "ничего нет, пока я не одобрю".Позиция Соединенных Штатов остается во многом определяющей для Киева. За прошедший год Украина лишилась львиной доли американской поддержки: Штаты не разрешили удары дальнобойными ракетами по российской территории, а всю военную помощь (за исключением разведданных) перевели на коммерческую основу.В этих условиях главным донором Украины вынужденно выступила Европа. Весь год дебатировался вопрос передачи в том или ином виде в пользование Киеву замороженных российских активов, однако европейцы потерпели фиаско. Оппозиция этому решению внутри самого ЕС была настолько сильна, что самым отпетым сторонникам войны с Россией за ее же деньги пришлось дать заднюю.В итоге ограничились кредитом на 90 млрд евро, который ляжет мертвым грузом на бюджеты стран Евросоюза. Возврата этого кредита также можно не ждать, для этого Украина должна начать получать репарации от России, а вероятность такого сценария близка к нулевой.Европа в украинском конфликте остается центром "партии войны", тех, кто, как в свое время Борис Джонсон, предлагают киевскому режиму "просто воевать", пусть и на их деньги.Главным же "хитом" уходящего года стал так называемый мирный план Трампа, который начал обсуждаться осенью. Какая его версия в итоге сейчас на переговорном столе, вряд ли кто возьмется сказать. Известно, что есть вариация, учитывающая российские предложения, есть переработанная версия Украины и ЕС, проблема лишь в том, что все эти документы могут попросту не успеть за событиями "на земле".Так, в ходе совещания 27 декабря в командном пункте объединенной группировки войск Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях актуальность российского требования о выводе ВСУ с ряда территорий "сводится к нулю".Вот вам и "слуги народа"Если на фронте и на внешнеполитическом поприще дела у Киева не ладятся, то еще больше проблем в самой ближайшей перспективе сулят дела внутренние.Здесь определяющей была попытка блицкрига Зеленского против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Эти структуры стали слишком мешать верхушке режима набивать свои карманы, поэтому их захотели переподчинить лояльной генпрокуратуре.Голосование в Верховной Раде прошло без сучка и задоринки, но после начались трудности. Впервые за свое правление Зеленский почувствовал на своей шкуре, что такое масштабные протесты, да еще и негласно одобренные на Западе.Ситуацию отыграли назад, однако это не спасло, НАБУ и САП пошли в контратаку. Осенью власть отправилась в нокдаун - на свет извлекли аудиозаписи прослушки, главным антигероем которой стал близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. Открыли уголовное дело за махинации и откаты в компании "Энергоатом" и в оборонной сфере.Следствием небывалого политического цунами стал уход на дно казавшегося непотопляемым главы Офиса президента Андрея Ермака, который в своем властолюбии и авторитарных замашках окончательно потерял связь с реальностью.Многие увязывают активность антикоррупционных органов с сигналами, которые посылают Украине из Вашингтона. Так, прямо накануне вылета Зеленского на встречу с Трампом 27 декабря сотрудники НАБУ нагрянули в правительственный квартал Киева с обысками.Из пресс-релиза следует, что близкий к Зеленскому и его соратнику Сергею Шефиру депутата Рады Юрий Кисель организовал в стенах парламента очередную ОПГ. По информации СМИ, его прослушивали аж 2 года и теперь через него следствие планирует выйти дальше, а именно на Шефира.Утверждается, что Кисель организовывал с подельниками "нужные" голосования в Раде, за что депутатам от "Слуги народа" вручалось вознаграждение в конвертах. По одной из версий, США через НАБУ давят на Зеленского, чтобы он был сговорчивей на переговорах, однако одно с другим может быть и не связано.В любом случае, позиции Зеленского внутри страны за год очень сильно пошатнулись. Все громче становятся на Западе голоса с требованием провести выборы, однако для Зеленского они могут быть смерти подобны. Политической-то уж точно.Следующий год может стать для Украины определяющим. Киевский режим во главе с Зеленским все больше напоминает смертельно больного, чья жизнь поддерживается исключительно с помощью специальных аппаратов. Растягивать процесс можно еще долго, но итог предрешен.О подоплеке визита Зеленского в США - в материале издания Украина.ру Выпросить денег или отравить Трампа. Что говорят на Украине о целях визита Зеленского в США.

