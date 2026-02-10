https://ukraina.ru/20260210/pokolenie-idiotov-dolzhno-uyti-moro--o-neobkhodimosti-smeny-elit-vo-frantsii-dlya-dialoga-s-rf-1075412585.html

"Поколение идиотов должно уйти": Моро — о необходимости смены элит во Франции для диалога с РФ

"Поколение идиотов должно уйти": Моро — о необходимости смены элит во Франции для диалога с РФ - 10.02.2026 Украина.ру

"Поколение идиотов должно уйти": Моро — о необходимости смены элит во Франции для диалога с РФ

Попытки Эммануэля Макрона восстановить диалог с Москвой наталкиваются на трудности и кризис доверия. Россия воспринимает контакты с французским руководством как непредсказуемые, что осложняет диалог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2026-02-10T04:50

2026-02-10T04:50

2026-02-10T04:50

новости

россия

франция

москва

ксавье моро

эммануэль макрон

владимир путин

путин новости

украина.ру

политик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074380435_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_d4bca53f05d514999bdb8467f1cf5908.jpg

Анализируя визит французского дипломата Бона в Москву, Моро объяснил его причины, но отметил глубокий кризис доверия. "Поэтому Макрон сейчас отправил Эммануэля Бона в Москву. Но мне кажется, что [президент РФ Владимир] Путин устал от Макрона. И [американский лидер Дональд] Трамп тоже", — заявил эксперт.Он раскрыл одну из ключевых причин такого отношения. "В России знают, что любая запись беседы с Макроном может быть опубликована в СМИ. Это несерьезно", — сказал Моро.Французский аналитик жестко оценил необходимость кадровых перемен. "Поколение идиотов должно уйти. Выборы во Франции через год, тогда можно будет надеться на восстановление отношений с Россией", — подчеркнул он."К сожалению, пока не вижу никого, кто мог бы, одержав победу, на выборах, перестроить наши отношения с Россией. Есть Жан-Люк Меланшон, ультралевый политик, который заявляет о партнерских отношениях с Россией. Но у него мало шансов на победу", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты медународной политики — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.

россия

франция

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, москва, ксавье моро, эммануэль макрон, владимир путин, путин новости, украина.ру, политик, геополитика, международные отношения, международная политика, выборы, переговоры