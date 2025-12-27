Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области - 27.12.2025 Украина.ру
Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области - 27.12.2025 Украина.ру
Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
Наступление на ключевую высоту в Сумской области велось под плотным многоуровневым огневым зонтиком. Комплексное поражение наносится как по линии фронта, так и по тыловым объектам противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-12-27T05:15
2025-12-27T05:15
По мнению эксперта, эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится, а также снизит контратакующие действия противника на Харьковском направлении. Он отметил, что прорыв был достигнут усилиями 34-й бригады группировки войск "Север". В частности, указал Алехин, эти подразделения освобождали село Высокое, которое в полной мере оправдывает свое название и является самой высокой точкой в Сумской области — 247 метров над уровнем моря. "Здесь сдались в плен сдались сразу порядка 15 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, включая командира роты", — добавил обозреватель."Наши штурмовые группы действуют под плотным прикрытием ВКС, дальнобойной артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников ближнего и дальнего радиуса поражения. Мы бьем не только по линии боевого соприкосновения, но и по военным объектам врага в Сумах, Шостке и Конотопе", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.
Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области

05:15 27.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Наступление на ключевую высоту в Сумской области велось под плотным многоуровневым огневым зонтиком. Комплексное поражение наносится как по линии фронта, так и по тыловым объектам противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Несмотря на то, что в целом ситуация здесь покрыта густым "туманом войны", можно смело предположить создание нового плацдарма на востоке Сумской области", — сообщил Алехин.
По мнению эксперта, эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится, а также снизит контратакующие действия противника на Харьковском направлении. Он отметил, что прорыв был достигнут усилиями 34-й бригады группировки войск "Север".
В частности, указал Алехин, эти подразделения освобождали село Высокое, которое в полной мере оправдывает свое название и является самой высокой точкой в Сумской области — 247 метров над уровнем моря. "Здесь сдались в плен сдались сразу порядка 15 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, включая командира роты", — добавил обозреватель.
"Наши штурмовые группы действуют под плотным прикрытием ВКС, дальнобойной артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников ближнего и дальнего радиуса поражения. Мы бьем не только по линии боевого соприкосновения, но и по военным объектам врага в Сумах, Шостке и Конотопе", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.
