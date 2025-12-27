https://ukraina.ru/20251227/moschnyy-proryv-severyan-polkovnik-alekhin-rasskazal-pro-novyy-platsdarm-vs-rf-v-sumskoy-oblasti-1073570887.html

Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области

Наступление на ключевую высоту в Сумской области велось под плотным многоуровневым огневым зонтиком. Комплексное поражение наносится как по линии фронта, так и по тыловым объектам противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061580119_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_9debb9fdcdca57c4513bdcef651a2007.jpg

По мнению эксперта, эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится, а также снизит контратакующие действия противника на Харьковском направлении. Он отметил, что прорыв был достигнут усилиями 34-й бригады группировки войск "Север". В частности, указал Алехин, эти подразделения освобождали село Высокое, которое в полной мере оправдывает свое название и является самой высокой точкой в Сумской области — 247 метров над уровнем моря. "Здесь сдались в плен сдались сразу порядка 15 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, включая командира роты", — добавил обозреватель."Наши штурмовые группы действуют под плотным прикрытием ВКС, дальнобойной артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников ближнего и дальнего радиуса поражения. Мы бьем не только по линии боевого соприкосновения, но и по военным объектам врага в Сумах, Шостке и Конотопе", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.

