https://ukraina.ru/20251223/1073525169.html
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова - 23.12.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2025-12-23T12:42
2025-12-23T12:42
2025-12-23T12:42
эксклюзив
спецоперация
харьков
сумы
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
генштаб
дроны
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
После взятия Высокого на стыке границы Сумской и Харьковской областей, появились сообщения о переходе под контроль российской армии еще одного населенного пункта — Грабовское. Этот населенный пункт и прилегающие территории ранее активно использовались ВСУ для пусков ракет и дронов по территории Белгородской области.Пока противник вынужден держать крупные силы на Купянском направлении, российские войска основательно приблизились к трассе Р45 Сумы — Харьков. Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения и маневра ВСУ на северо-востоке Украины. Грабовское находится менее чем в 10 км от этой трассы. Это уже создает реальную угрозу перерезания коммуникации между Сумами и Харьковом.По нашим разведданным, у киевского режима не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию боевого соприкосновения. Наше командование этим умело воспользовалось. Судя по всему, Генштаб ВСУ не ожидал этого удара, к тому же подразделения группировки войск "Север" активизировались в районе населенных пунктов Новодмитровка, Поповка, Рясное. Они расположены не только вблизи границы с Белгородским регионом, но и, фактически, посередине между Сумами и Харьковом.Несмотря на то, что в целом ситуация здесь покрыта густым "туманом войны", можно смело предположить создание нового плацдарма на востоке Сумской области. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится, а также снизит контратакующие действия противника на Харьковском направлении.Решительный маневренный прорыв наших штурмовиков был достигнут усилиями 34-й бригады группировки войск "Север". В частности, они освобождали населенный пункт Высокое, который в полной мере оправдывает свое название и является самой высокой точкой в Сумской области — 247 м над уровнем моря. Здесь в плен сдались сразу порядка 15 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, включая командира роты. Наши штурмовые группы действуют под плотным прикрытием ВКС, дальнобойной артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников ближнего и дальнего радиуса поражения. Мы бьем не только по линии боевого соприкосновения, но и по военным объектам врага в Сумах, Шостке и Конотопе.Также поступают сообщения, подтвержденные кадрами с геолокацией, о заметном продвижении ВС РФ еще на одном, казалось бы, забытом участке фронта уже Харьковского направления. Наши штурмовые подразделения двинулись в сторону Сотницкого Казачка и заняли новые позиции. Этот населенный пункт находится в 18 км к северо-западу от Золочева и в 53 км от Харькова. Выше по течению реки Казачок в 2-х км расположено село Гурьев Казачок. На противоположном, правом, берегу реки Лозовая уже приграничная территория Белгородской области (хутора Лозовая Рудка и Казачье-Рудченское. Через село протекает несколько пересыхающих ручьев с запрудами (небольшими ставками). На этом участке развернулись активные боестолкновения.Также противник не выдерживает натиска и отступает в районе освобожденного Волчанска. Возле селения Старицы "северяне" продвинулись в лесном массиве. В результате комплексного огневого поражения противник покинул передовые позиции. Подразделения 72-й и 127-й бригад ВСУ пытаются спешно окопаться на неподготовленных оборонительных линиях. В лесу западнее Лимана российские подразделения заняли два опорных пункта противника и основательно закрепились на плацдарме.В Вильче наши штурмовики вначале заняли частный сектор, затем, совершив фланговый маневр, полностью взяли под контроль этот важный населенный пункт.Также по самой последней информации штурмовые подразделения 44-го армейского корпуса освободили еще один населенный пункт в этом районе - Прилипки. Это позволит высвободить силы для развития наступления к Графскому на юг вдоль Северского Донца к самому Печенежскому водохранилищу, через которое идут коммуникации всей группировки ВСУ в районе Великого Бурлука.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20251222/1073481624.html
харьков
сумы
россия
купянск
волчанск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
эксклюзив, спецоперация, харьков, сумы, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, генштаб, дроны, артиллерия, рсзо, купянск, волчанск, северский донец
Эксклюзив, Спецоперация, Харьков, Сумы, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Генштаб, дроны, артиллерия, РСЗО, Купянск, Волчанск, Северский Донец
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
После взятия Высокого на стыке границы Сумской и Харьковской областей, появились сообщения о переходе под контроль российской армии еще одного населенного пункта — Грабовское. Этот населенный пункт и прилегающие территории ранее активно использовались ВСУ для пусков ракет и дронов по территории Белгородской области.
Пока противник вынужден держать крупные силы на Купянском направлении, российские войска основательно приблизились к трассе Р45 Сумы — Харьков. Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения и маневра ВСУ на северо-востоке Украины. Грабовское находится менее чем в 10 км от этой трассы. Это уже создает реальную угрозу перерезания коммуникации между Сумами и Харьковом.
По нашим разведданным, у киевского режима не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию боевого соприкосновения. Наше командование этим умело воспользовалось. Судя по всему, Генштаб ВСУ не ожидал этого удара, к тому же подразделения группировки войск "Север" активизировались в районе населенных пунктов Новодмитровка, Поповка, Рясное. Они расположены не только вблизи границы с Белгородским регионом, но и, фактически, посередине между Сумами и Харьковом.
Несмотря на то, что в целом ситуация здесь покрыта густым "туманом войны", можно смело предположить создание нового плацдарма на востоке Сумской области. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится, а также снизит контратакующие действия противника на Харьковском направлении.
Решительный маневренный прорыв наших штурмовиков был достигнут усилиями 34-й бригады группировки войск "Север". В частности, они освобождали населенный пункт Высокое, который в полной мере оправдывает свое название и является самой высокой точкой в Сумской области — 247 м над уровнем моря. Здесь в плен сдались сразу порядка 15 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, включая командира роты. Наши штурмовые группы действуют под плотным прикрытием ВКС, дальнобойной артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников ближнего и дальнего радиуса поражения. Мы бьем не только по линии боевого соприкосновения, но и по военным объектам врага в Сумах, Шостке и Конотопе.
Также поступают сообщения, подтвержденные кадрами с геолокацией, о заметном продвижении ВС РФ еще на одном, казалось бы, забытом участке фронта уже Харьковского направления. Наши штурмовые подразделения двинулись в сторону Сотницкого Казачка и заняли новые позиции. Этот населенный пункт находится в 18 км к северо-западу от Золочева и в 53 км от Харькова. Выше по течению реки Казачок в 2-х км расположено село Гурьев Казачок. На противоположном, правом, берегу реки Лозовая уже приграничная территория Белгородской области (хутора Лозовая Рудка и Казачье-Рудченское. Через село протекает несколько пересыхающих ручьев с запрудами (небольшими ставками). На этом участке развернулись активные боестолкновения.
Также противник не выдерживает натиска и отступает в районе освобожденного Волчанска. Возле селения Старицы "северяне" продвинулись в лесном массиве. В результате комплексного огневого поражения противник покинул передовые позиции. Подразделения 72-й и 127-й бригад ВСУ пытаются спешно окопаться на неподготовленных оборонительных линиях. В лесу западнее Лимана российские подразделения заняли два опорных пункта противника и основательно закрепились на плацдарме.
В Вильче наши штурмовики вначале заняли частный сектор, затем, совершив фланговый маневр, полностью взяли под контроль этот важный населенный пункт.
Также по самой последней информации штурмовые подразделения 44-го армейского корпуса освободили еще один населенный пункт в этом районе - Прилипки. Это позволит высвободить силы для развития наступления к Графскому на юг вдоль Северского Донца к самому Печенежскому водохранилищу, через которое идут коммуникации всей группировки ВСУ в районе Великого Бурлука.