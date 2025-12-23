Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова - 23.12.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова - 23.12.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
После взятия Высокого на стыке границы Сумской и Харьковской областей, появились сообщения о переходе под контроль российской армии еще одного населенного пункта — Грабовское. Этот населенный пункт и прилегающие территории ранее активно использовались ВСУ для пусков ракет и дронов по территории Белгородской области.Пока противник вынужден держать крупные силы на Купянском направлении, российские войска основательно приблизились к трассе Р45 Сумы — Харьков. Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения и маневра ВСУ на северо-востоке Украины. Грабовское находится менее чем в 10 км от этой трассы. Это уже создает реальную угрозу перерезания коммуникации между Сумами и Харьковом.По нашим разведданным, у киевского режима не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию боевого соприкосновения. Наше командование этим умело воспользовалось. Судя по всему, Генштаб ВСУ не ожидал этого удара, к тому же подразделения группировки войск "Север" активизировались в районе населенных пунктов Новодмитровка, Поповка, Рясное. Они расположены не только вблизи границы с Белгородским регионом, но и, фактически, посередине между Сумами и Харьковом.Несмотря на то, что в целом ситуация здесь покрыта густым "туманом войны", можно смело предположить создание нового плацдарма на востоке Сумской области. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится, а также снизит контратакующие действия противника на Харьковском направлении.Решительный маневренный прорыв наших штурмовиков был достигнут усилиями 34-й бригады группировки войск "Север". В частности, они освобождали населенный пункт Высокое, который в полной мере оправдывает свое название и является самой высокой точкой в Сумской области — 247 м над уровнем моря. Здесь в плен сдались сразу порядка 15 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, включая командира роты. Наши штурмовые группы действуют под плотным прикрытием ВКС, дальнобойной артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников ближнего и дальнего радиуса поражения. Мы бьем не только по линии боевого соприкосновения, но и по военным объектам врага в Сумах, Шостке и Конотопе.Также поступают сообщения, подтвержденные кадрами с геолокацией, о заметном продвижении ВС РФ еще на одном, казалось бы, забытом участке фронта уже Харьковского направления. Наши штурмовые подразделения двинулись в сторону Сотницкого Казачка и заняли новые позиции. Этот населенный пункт находится в 18 км к северо-западу от Золочева и в 53 км от Харькова. Выше по течению реки Казачок в 2-х км расположено село Гурьев Казачок. На противоположном, правом, берегу реки Лозовая уже приграничная территория Белгородской области (хутора Лозовая Рудка и Казачье-Рудченское. Через село протекает несколько пересыхающих ручьев с запрудами (небольшими ставками). На этом участке развернулись активные боестолкновения.Также противник не выдерживает натиска и отступает в районе освобожденного Волчанска. Возле селения Старицы "северяне" продвинулись в лесном массиве. В результате комплексного огневого поражения противник покинул передовые позиции. Подразделения 72-й и 127-й бригад ВСУ пытаются спешно окопаться на неподготовленных оборонительных линиях. В лесу западнее Лимана российские подразделения заняли два опорных пункта противника и основательно закрепились на плацдарме.В Вильче наши штурмовики вначале заняли частный сектор, затем, совершив фланговый маневр, полностью взяли под контроль этот важный населенный пункт.Также по самой последней информации штурмовые подразделения 44-го армейского корпуса освободили еще один населенный пункт в этом районе - Прилипки. Это позволит высвободить силы для развития наступления к Графскому на юг вдоль Северского Донца к самому Печенежскому водохранилищу, через которое идут коммуникации всей группировки ВСУ в районе Великого Бурлука.
харьков
сумы
россия
купянск
волчанск
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова

12:42 23.12.2025
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
После взятия Высокого на стыке границы Сумской и Харьковской областей, появились сообщения о переходе под контроль российской армии еще одного населенного пункта — Грабовское. Этот населенный пункт и прилегающие территории ранее активно использовались ВСУ для пусков ракет и дронов по территории Белгородской области.
Пока противник вынужден держать крупные силы на Купянском направлении, российские войска основательно приблизились к трассе Р45 Сумы — Харьков. Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения и маневра ВСУ на северо-востоке Украины. Грабовское находится менее чем в 10 км от этой трассы. Это уже создает реальную угрозу перерезания коммуникации между Сумами и Харьковом.
По нашим разведданным, у киевского режима не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию боевого соприкосновения. Наше командование этим умело воспользовалось. Судя по всему, Генштаб ВСУ не ожидал этого удара, к тому же подразделения группировки войск "Север" активизировались в районе населенных пунктов Новодмитровка, Поповка, Рясное. Они расположены не только вблизи границы с Белгородским регионом, но и, фактически, посередине между Сумами и Харьковом.
Несмотря на то, что в целом ситуация здесь покрыта густым "туманом войны", можно смело предположить создание нового плацдарма на востоке Сумской области. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится, а также снизит контратакующие действия противника на Харьковском направлении.
Решительный маневренный прорыв наших штурмовиков был достигнут усилиями 34-й бригады группировки войск "Север". В частности, они освобождали населенный пункт Высокое, который в полной мере оправдывает свое название и является самой высокой точкой в Сумской области — 247 м над уровнем моря. Здесь в плен сдались сразу порядка 15 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, включая командира роты. Наши штурмовые группы действуют под плотным прикрытием ВКС, дальнобойной артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников ближнего и дальнего радиуса поражения. Мы бьем не только по линии боевого соприкосновения, но и по военным объектам врага в Сумах, Шостке и Конотопе.
Также поступают сообщения, подтвержденные кадрами с геолокацией, о заметном продвижении ВС РФ еще на одном, казалось бы, забытом участке фронта уже Харьковского направления. Наши штурмовые подразделения двинулись в сторону Сотницкого Казачка и заняли новые позиции. Этот населенный пункт находится в 18 км к северо-западу от Золочева и в 53 км от Харькова. Выше по течению реки Казачок в 2-х км расположено село Гурьев Казачок. На противоположном, правом, берегу реки Лозовая уже приграничная территория Белгородской области (хутора Лозовая Рудка и Казачье-Рудченское. Через село протекает несколько пересыхающих ручьев с запрудами (небольшими ставками). На этом участке развернулись активные боестолкновения.
Также противник не выдерживает натиска и отступает в районе освобожденного Волчанска. Возле селения Старицы "северяне" продвинулись в лесном массиве. В результате комплексного огневого поражения противник покинул передовые позиции. Подразделения 72-й и 127-й бригад ВСУ пытаются спешно окопаться на неподготовленных оборонительных линиях. В лесу западнее Лимана российские подразделения заняли два опорных пункта противника и основательно закрепились на плацдарме.
В Вильче наши штурмовики вначале заняли частный сектор, затем, совершив фланговый маневр, полностью взяли под контроль этот важный населенный пункт.
Также по самой последней информации штурмовые подразделения 44-го армейского корпуса освободили еще один населенный пункт в этом районе - Прилипки. Это позволит высвободить силы для развития наступления к Графскому на юг вдоль Северского Донца к самому Печенежскому водохранилищу, через которое идут коммуникации всей группировки ВСУ в районе Великого Бурлука.
