Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов

Наша позиция простая. Выполняете наши условия – мы готовы решать вопросы СВО дипломатическим путем. Не хотите – мы готовы воевать. У нас ВПК раскручивается дальше, и оборонный бюджет на следующий год огромный. Если они будут тянуть время, то в состав России каждый месяц будут входить по 500-700 квадратных километров территорий

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058537252_91:44:822:455_1920x0_80_0_0_4db3e3895731be87f57134b3863296b7.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин- Борис, во время прямой линии Владимир Путин заявил, что до конца года армия России еще добьется определенных успехов на фронте. Расскажите, пожалуйста, и об уже достигнутых успехах, и о том, чего мы еще можем дождаться.- Пойдем с юга на север.Можно ожидать, что достаточно скоро будет добито сопротивление ВСУ в Степногорске. Занятие этого города откроет нам новые возможности для продвижения вплоть до самого Запорожья.В Гуляйполе мы уже ведем бои за центр. Может быть, не до нового года, но в обозримой перспективе этот город точно станет российским. Помимо этого, следует ожидать серьезных успехов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где группировка "Восток" не прекращает своего наступления.Димитров находится на грани. Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона.Идет достаточно тяжелый штурм Константиновки. Противник серьезно упирается, понимая, что ее потеря откроет нашим войскам выход в сердце Славянско-Краматорской агломерации. Полагаю, вопрос с ней будет решаться во второй половине зимы.Северск мы заняли и идем дальше. Также идут бои на окраинах Красного Лимана. Ставка делается не на лобовой штурм, а на постепенное обжатие и перехват логистики по образцу других городов.Продолжаются тяжелые бои за Купянск. ВСУ, сняв резервы с других направлений, пытаются водрузить флаг в центре города. Да, они опять накатили и зашли, но ценой этого наступления Сырского стало ослабление других направлений. Благодаря этому сравнительно быстро пали Волчанск и Вильча, а также появились новые успехи в Сумской области.У противника не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию соприкосновения. Наше командование этим пользуется. Да, под Купянском мы отбиваемся, но на остальных участках двигаемся вперед. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится.- Вы упомянули наши новые успехи в Сумской области. В частности, группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе. Что еще предстоит нам сделать, чтобы противник стал всерьез переживать по поводу перерезания коммуникаций между Сумами и Харьковом?- Как я уже сказал, как только противник ослабил Сумскую область, мы там сразу активизировались. До этого ВСУ два месяца героически отбивали у нас Андреевку, куда наши войска снова зашли. И теперь мы показываем, что если противник сюда не перебросит резервы, то мы продолжим занимать новые территории. А если перебросит, то это будет означать, что группировка "Север" в Сумской области свои задачи выполнила, так как сковала значительные силы врага и позволила нам продвигаться на других участках.Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков. Важно наносить удары в разных местах, чтобы ВСУ не могли накапливать резервы и пользоваться тем, что фронт стабильный. Это и делается.- Усиление активности под Херсоном и открытие Черниговское направления – это далекие планы или уже реальная перспектива?- Под Херсоном пока масштабного десанта нет. Да, наши ДРГ заходят на правый берег Днепра и на микрорайон "Корабел". Да, мы контролируем большую часть островов. Но полноценный штурм города все равно связан с форсированием крупной реки. А это требует налаженной логистики через реку. Учитывая господство беспилотников с обеих сторон, нам необходимо выиграть битву за малое небо. А для этого нужна активная работа по фпв-гнездам противника.Высадить десант с пехотой и закрепиться в каком-то районе Херсона – можно. Но, во-первых, мы понесем потери. А, во-вторых, без логистики мы дальше не продвинемся. Мы столкнемся с той же самой проблемой, что и ВСУ, когда они высадились в районе Крынок и Антоновского моста.Поэтому мы пока больше спекулируем угрозой высадки под Херсоном, вынуждая противника держать там определенные силы. Это, опять же, часть общей работы по сковыванию резервов врага. Она уже себя оправдала. Как только мы высадились на "Корабел", ВСУ вынуждены были держать там определенную группировку, которая не поехала в Донбасс.А если киевский режим будет игнорировать эту угрозу, в какой-то момент наши могут сформировать там плацдарм, что приведет к проблемам уже другого уровня.То же самое касается Сумской и Черниговской областей. Создание оперативно-тактической неопределенности, когда противник вынужден гадать, будем мы наступать или не будем – это разумная стратегия, которая создает ВСУ серьезные проблемы.- Как будут выглядеть боевые действия в 2026 году? Дроновых перестрелок станет еще больше? Или, наоборот, мы увидим больше элементов маневренной войны традиционными способами?- Количество воздушных и наземных беспилотников возрастет кратно с обеих сторон. Их будет еще больше на поле боя. Наземные дроны займут важную нишу для обеспечения логистики на первой линии. Также они будут применяться с боевыми модулями: зенитные пулеметы, АГСы, лазеры.Пик лазерного оружия будет несколько позже. Пока мы только видим первые наработки. Они дорогие. Их мало. Но со временем их будут устанавливать и на дроны и бронетехники.А обычные НРТК разного типа ("Курьер", "Омич", "Импульс") будут производиться в больших количествах. На Западе для нужд ВСУ их тоже производят.В плане воздушных дронов можно ожидать увеличения беспилотников с платами нейрозахвата целей, что позволит им самостоятельно наводиться на последних этапах движения. Также будет больше экспериментов по роевому использованию дронов, когда группа дронов обмениваются полетной информацией или, действуя в рамках единой сетки, атакуют одну цель. Это важно, потому что от группы дронов бронетехнику не спасут даже мангалы.Так что соревнование снаряда и брони будет продолжаться.Станет больше дронов на оптоволокне. Будет больше модификаций дронов самолетного типа. Мы видим, как развивается "Герань". Противник тоже не стоит на месте.Война роботов будет расширяться. Война – главный двигатель прогресса. Россия в своем противостоянии с Украиной и Западом входит в число лидеров в этом направлении. Да, мы отстаем по гексакоптерам (даже Путин это отметил). Но на это сейчас надо вкладывать все ресурсы. Где-то поддерживать гаражные разработки. Не можем сделать сами – давайте закупать у китайцев. Они нам нужны не столько в плане бомбежки, сколько для скрытого минирования и доставки грузов на точки.Надеюсь, в 2026 году по этому вопросу у нас произойдет серьезный перелом.- Может ли противник за счет наземных роботов компенсировать нехватку личного состава на передовой? В частности, недавно был эпизод, когда три-четыре таких машин с пулеметами выкатились и изрешетили нашу "мотолыгу" с десантом.- Может. Пока такие эпизоды носят единичный характер. Но мы сейчас на пороге революции наземных беспилотных машин. В перспективе их будет больше. Они будут поддерживать оборону опорных пунктов для того, чтобы компенсировать нехватку личного состава или действовать в условиях килл-зоны. То же самое касается наступающей стороны. Если нужно выполнить задачу любой ценой, можно послать много таких машин, чтобы они выехали и отстрелялись.Повторюсь, наземных роботов будет больше. Обе стороны уже поняли, что это – не просто тележки на радиоуправлении. У них есть своя ниша на поле боя. Разминирование, логистика, эвакуация раненых, применение в штурмовых действиях, стрельба с закрытых позиций, размещение передвижных систем РЭБ.Там огромное количество модификаций. Как заводских, так и на фронте сами бойцы, получая такой комплекс, снимают штатный модуль и собирают как конструктор все, на что у них фантазии хватит. И в перспективе они уже могут быть внедрены как штатные изделия, потому что ребята сами видят, что им нужно в первую очередь.Главное, чтобы разработчики этот опыт быстро вбирали в себя. Потому что это гонка не только по количеству роботов, но и по качеству их модернизации.Кстати, недавно у нас выкатили вторую версию "Курьера". Она сделана уже с учетом поступившей информации о недостатках в реальном бою. "Здесь хорошо, а здесь надо доработать систему связи". Это касается и других видов техники. Мы же адаптировали "Панцирь" к целенаправленной работе по дронам, оснастив его большим количеством малых ракет, чтобы он дольше вел огонь.Война – двигатель прогресса. Наша военная машина тоже находится в состоянии регулярного обновления. Где-то быстрого, где-то медленного. Но, как заметил Путин, армия 2025 года сильно отличается от армии 2022 года. Армия 2026 года тоже будет отличаться от армии 2025 года. Это хорошо. Когда армия не воюет, она стагнирует или деградирует.- Насколько критичной для работы "Курьеров" станет то, что у нас нет своего "Старлинка"?- Эту войну мы будем вести именно на "Старлинке", нравится нам это или нет.Да, у нас есть радиосвязь и оптоволокно разной толщины, а также эксперименты с низкочастотным вай-фаем. Но практика показывает, что лучше "Старлинка" пока никто ничего не придумал. Да, это вражеская система. Но если применять его в определенных зонах и не допускать скопления, чтобы не выдать себя, то проблем с этим не будет.Наша армия уже использует десятки тысяч терминалов "Старлинк". Если бы у нас была своя развернутая спутниковая группировка, мы бы ей пользовались. И это уже вопрос к Роскосмосу и Минобороны, чтобы они поторопились. Пока же у нас постоянно сдвигают сроки вправо. Сначала 2025 год, потом 2027, теперь – 2030. Это неправильно.Стране требуется серьезная орбитальная группировка системы космической связи для массовой армии и гражданского населения. Полагаться на чужие спутниковые группировки – жертвовать частью своего суверенитета. В этом вопросе мы серьезно отстали. Нам нужно приложить серьезные усилия, чтобы это отставание ликвидировать.- В последнее время наши войска вернулись к ударам по мосту в Затоке и вообще пытаются изолировать юг Одесской области от самой Одессы. Насколько эффективно нам это удается?- Последняя кампания ударов оказалась наиболее эффективной за все время войны. Мост в Затоке получил наиболее серьезные повреждения. Тем не менее, он не уничтожен. Это лишний раз подтверждает, насколько большую прочность закладывали советские строители в подобные сооружения. Повредить его можно, но обвалить опору крайне сложно.В случае с Затокой удалось повредить подъемную конструкцию моста. Это уже доставит Украине серьезные проблемы, потому что его пропускная способность упадет. В этом плане удар уже себя оправдал.Мост в Маяках тоже был серьезно поврежден. Из-за этого в Одесской области тоже возникли проблемы с логистикой. Правда, они уже развернули понтонный мост. Удары по переправе, скорее всего, будут. Но противник будет пытаться увеличить количество переправ, сосредоточив в этом районе инженерно-понтонные парки. Тут может повториться ситуация, которая сложилась на Осколе, когда противник переправы восстанавливает, но даже несколько дней задержки уже влияет на его логистику.А уж тратить по 10-20 "Гераней" в день на удары по мосту в Затоке и Маяку у нас возможности есть. Это стало возможным благодаря работе ВПК.- Удары по энергетике. Сами украинцы говорят, что мы будем ждать, пока температура опустится до минус пяти градусов, а потом попытаемся вырубить ее за четыре-шесть атак. Может, мы придумаем идею получше?- У них возникли серьезные проблемы после того, как мы стали бить не только по генерирующим мощностям, но и по станциям перетока. А когда станции перетока выходят из строя, некоторые регионы начинают выпадать из единой системы. Они не могут получить подпитку и компенсировать ущерб, когда у них вылетела какая-то подстанция. Мы это видим по Киеву и Одессе, где полторы недели были серьезные перебои со светом.Такие удары надо продолжать. Бить не только по генерации, но и по перераспределения, чтобы вызвать распад единой системы на макроострова, зацикленные вокруг АЭС. А все, что не связано с АЭС, начинает либо питаться на очень тонких ниточках снабжения, либо частично переходить на местные станции, в случае попадания в которые происходит отключение целых областей.Все идет к этому. Наши удары имеют кумулятивный эффект. Раньше мы распределительные станции не трогали, а теперь – трогаем. Киевский режим предпринимает лихорадочные усилия, чтобы восстановить то, что можно восстановить. Запад помогает ему генераторами и ремонтными материалами.И когда они говорят, что что-то якобы полностью уничтожено, то это не так. Оно лишь находится в стадии ремонта. Поэтому крайне важна доразведка пораженных целей. Агентурные сведения мы также собираем, а потом поражаем одни и те же объекты по нескольку раз.- Зеленский очень обрадовался, что европейцы сумели собрать эти 90 миллиардов. Он назвал это главным успехом Украины в 2025 году и посчитал, что этого хватит еще на два года войны. Нам без разницы, кто войну против нас оплачивает? Или все же есть надежда на то, что Европа от такого финансирования загнется?- Для Европы это безусловно серьезная нагрузка. Там будет рост социально-экономической напряженности и дальнейший рост популярности правых партий, которые будут протестовать против дополнительной помощи Украине. Это будет иметь долгосрочные последствия для европейцев. При этом понятно, что часть этой суммы останется в Европе. Россия никаких репараций никому платить не будет.Наша позиция простая. Выполняете наши условия – мы готовы решать вопросы СВО дипломатическим путем. Не хотите – мы готовы воевать. У нас ВПК раскручивается дальше, и оборонный бюджет на следующий год огромный. Если они будут тянуть время, то в состав России каждый месяц будут входить по 500-700 квадратных километров территорий. А это какой-то город и куча поселков.- Этот год стал годом боевого союза между Россией и КНДР. Ожидаете ли вы, что в 2026 году это сотрудничество будет усиливаться? Может ли сотрудничество с Индией напрямую сказаться на СВО, когда мы получим возможность обкатать какие-то образцы индийского вооружения?- С КНДР мы будем более чем активно сотрудничать. Северокорейцы получают от нас необходимые технологии и ценный боевой опыт. Их военнослужащие по-прежнему находятся в большом количестве на территории приграничных регионов. Это во многом сдерживает ВСУ от новых авантюр.КНДР поставляет нам боеприпасы и артиллерию. У них хорошие заводы, которые были построены при помощи СССР. Их реактивные минометы, САУ и РСЗО – все это позволяет нам насыщать боевые порядки, несмотря на потери в технике и износ стволов. Я уже не говорю о том, что огромное количество северокорейских рабочих трудятся на наших оборонных предприятиях.Так что КНДР – это самый близкий наш союзник без "если" и "но".Индия тоже заинтересована в расширении технического сотрудничества с нами, но пока вне контекста войны на Украине. Нам очень важно закрепить серьезно улучшившиеся отношения с ними из-за Трампа и застолбить большую часть индийского оружейного рынка, куда мы после окончания СВО будем поставлять системы ПВО, авиацию, ракеты и дроны.Индия понимает, что сейчас мы им много поставлять не сможем. Но в перспективе она хочет расширить количество военных закупок у России. Совместные российско-индийские проекты тоже продолжатся. Это же мы помогали им создать ракету "БраМос", которая успешно применялась в ходе войны с Пакистаном. То есть даже после войны мы сможем на этом хорошо заработать, когда часть наших мощностей будет переориентирована на внешнюю торговлю.О других аспектах СВО - в интервью Владимира Орлова: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя

