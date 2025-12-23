Комбинированный удар по всей Украине: 150 дронов, ракеты с бомбардировщиков и "Калибры" с моря - 23.12.2025 Украина.ру
Комбинированный удар по всей Украине: 150 дронов, ракеты с бомбардировщиков и "Калибры" с моря
Комбинированный удар по всей Украине: 150 дронов, ракеты с бомбардировщиков и "Калибры" с моря - 23.12.2025 Украина.ру
Комбинированный удар по всей Украине: 150 дронов, ракеты с бомбардировщиков и "Калибры" с моря
Этой ночью российские войска нанесли один из самых масштабных за последнее время комбинированных ударов по территории Украины. Работа велась с разных направлений и затронула объекты в десятке областей страны. Об этом 23 декабря написал Телеграм-канал Украина.ру
2025-12-23T07:41
2025-12-23T07:50
По данным украинских источников, в воздушном пространстве были зафиксированы около 150 беспилотных летательных аппаратов, а также 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые, предположительно, выпустили крылатые ракеты. Одновременно сообщалось о пуске крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море. Ударам подверглись объекты в Харьковской (Лозовая), Житомирской, Ровненской, Черниговской (Прилуки), Днепропетровской (Кривой Рог), Одесской, Киевской (Вышгород) и Ивано-Франковской (Бурштын) областях.Наиболее серьёзным эпизодом, вероятно, стал удар в северном пригороде Киева, Вышгороде. Российские источники, включая Телеграм-канал "Дневник десантника", сообщают о нанесении ударов по инфраструктуре в районе Киевской гидроэлектростанции (ГЭС). В том же районе находится промышленная зона с железнодорожными ветками и множеством складов. В результате атак в Ровно частично пропало электроснабжение, а также зафиксирован пожар. В Бурштыне взрывы произошли в районе тепловой электростанции (ТЭС).Российские вооруженные силы продолжили атаки на объекты инфраструктуры Украины, задействовав морскую группировку в Каспийском море. Также поступают сообщения о пролете крылатых ракет над территорией Сумской области на северо-востоке Украины.В течение ночи поступали сообщения об ударах по логистическим, инфраструктурным и военным объектам в Одесской области. Взрывы гремели в Измаиле и Рени. Одесский гауляйтер подтвердил вечерние прилёты по судну и портовой инфраструктуре. Подробности в публикации В небе "Герани" и "стратеги". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00.
Комбинированный удар по всей Украине: 150 дронов, ракеты с бомбардировщиков и "Калибры" с моря

07:41 23.12.2025 (обновлено: 07:50 23.12.2025)
 
Этой ночью российские войска нанесли один из самых масштабных за последнее время комбинированных ударов по территории Украины. Работа велась с разных направлений и затронула объекты в десятке областей страны. Об этом 23 декабря написал Телеграм-канал Украина.ру
По данным украинских источников, в воздушном пространстве были зафиксированы около 150 беспилотных летательных аппаратов, а также 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые, предположительно, выпустили крылатые ракеты.
Одновременно сообщалось о пуске крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море. Ударам подверглись объекты в Харьковской (Лозовая), Житомирской, Ровненской, Черниговской (Прилуки), Днепропетровской (Кривой Рог), Одесской, Киевской (Вышгород) и Ивано-Франковской (Бурштын) областях.
Наиболее серьёзным эпизодом, вероятно, стал удар в северном пригороде Киева, Вышгороде. Российские источники, включая Телеграм-канал "Дневник десантника", сообщают о нанесении ударов по инфраструктуре в районе Киевской гидроэлектростанции (ГЭС).
В том же районе находится промышленная зона с железнодорожными ветками и множеством складов. В результате атак в Ровно частично пропало электроснабжение, а также зафиксирован пожар. В Бурштыне взрывы произошли в районе тепловой электростанции (ТЭС).
Российские вооруженные силы продолжили атаки на объекты инфраструктуры Украины, задействовав морскую группировку в Каспийском море. Также поступают сообщения о пролете крылатых ракет над территорией Сумской области на северо-востоке Украины.
В течение ночи поступали сообщения об ударах по логистическим, инфраструктурным и военным объектам в Одесской области. Взрывы гремели в Измаиле и Рени. Одесский гауляйтер подтвердил вечерние прилёты по судну и портовой инфраструктуре. Подробности в публикации В небе "Герани" и "стратеги". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00.
