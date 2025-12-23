https://ukraina.ru/20251223/nauchnoe-obschestvo-imeni-shevchenko-ukrainskaya-akademiya-sozdannaya-na-galichine-za-dengi-iz-malorossii-1073279973.html

Научное общество имени Шевченко: украинская академия, созданная на Галичине за деньги из Малороссии

23 декабря 1873 года во Львове было создано "Литературное общество имени Шевченко". Общество создавалось и в значительной мере работало за деньги меценатов из Малороссии. Через 20 лет стало научным и в этом есть определённая загадка – трудно представить себе что-то менее совместимое с наукой, чем украинский национальный гений...

После присоединения в конце XVIII века Галичины и Буковины политика Вены была направлена на то, чтобы заставить русинов не только Галицкой и Буковинской, но также Угорской Руси (так тогда называлось нынешнее Закарпатье) забыть о своём русском происхождении. Особо пристальным стало внимание Вены к русинам, когда те восторженно встретили русские войска, в 1849 году спасшие Австрийскую империю от венгерской революции.После этого австрийские власти начали планомерную деятельность по созданию из подвластных русинов антирусского этноса. Австрийские власти и галицкие поляки поддерживали русинскую молодёжь, внушая ей, в том числе, расовое превосходство над русскими. Поначалу планировалось, что "молодые русины" возьмут под контроль уже существующие структуры – "Галицко-русскую матицу" и "Русский народный дом". Это не удалось, и они начали готовить создание новых организаций.Правда, концепция к тому времени изменилась, и Вена принялась использовать русинов как инструмент своих планов по присоединению Малороссии. В декабре 1868 года во Львове было создано общество "Просвита", в программе которого речь шла о "единстве народа руського от Карпат до Кубани, и отделении его от народов польского и московского". Однако "Просвита" (в переводе "просвещение") занималась в основном работой с простонародьем. Для русинов с более высоким образовательным уровнем необходима была совсем другая организация, и во Львове её решили создать за деньги… из Малороссии.Там после польского восстания 1863-64 годов центральные власти стали прижимать украинофильскую фронду. В частности, Валуевский циркуляр ограничил возможность издания религиозных, научных и образовательных книг на малороссийском языке. Привыкшие получать щедрые пожертвования писатели и общественные деятели Малороссии перенесли часть своей деятельности в Австро-Венгрию.В 1872 году живущий в Киеве писатель и общественный деятель Александр Конисский предложил создать во Львове общество имени Тараса Шевченко, которое занималось бы литературной и научной деятельностью. Конисский в 1865-72 годах жил во Львове – после двух лет ссылки в Вологде и Тотьме, куда его отправили как раз за украинофильскую деятельность.С этой идеей он обратился к педагогу Дмитрию Пильчикову. Тот в своё время входил в Кирилло-Мефодиевское братство, был знаком с Тарасом Шевченко, Пантелеймоном Кулишом, Николаем Костомаровым, Михаилом Драгомановым. Пильчиков коллегу поддержал, но денег на столь масштабный проект у них, естественно, не было.Однако Конисский и Пильчиков много лет были завсегдатаями салона графини Софии Милорадович (урождённой Скоропадской) в Полтаве. Она не только материально поддерживала украинофилов, но и лично перевозила в Россию из-за границы запрещённую литературу, в том числе произведения Герцена. В личной переписке графиня называла царскую семью "романовским отродьем" и поддерживала черкесов в их войне против России.Графиня привлекла к финансированию сахарозаводчика Василия Симиренко и вскладчину они выделили на начинание 10 тысяч флоринов (20 тысяч крон). Это были значительные по тем временам деньги – на них можно было приобрести около 1500 лошадей.Во Львове один из соучредителей "Просвиты", издатель произведений Тараса Шевченко в Австро-Венгрии Корнило Сушкевич 11 декабря 1873 года получил добро на регистрацию общества.Его учредительное собрание состоялось 23 декабря 1873 года во Львове. "Подроссийских украинцев" на нём представляли Конисский и Пильчиков, а также историк Владимир Антонович. Большинство же собравшихся составляли галичане, среди которых стоит отметить председателя "Просвиты" Юлиана Романчука, этнографа Михаила Коссака, купца Михаила Димета, редактора журнала "Правда" Лонгина Лукашевича, филолога Емельяна Огоновского. Первым председателем общества был избран Сушкевич. Членами-учредителями стали только подданные Австро-Венгрии – таково было требование закона.Первым реализованным проектом организации была собственная типография. Она издавала книги на близком к народному языке – в противовес типографии Ставропигийного института, печатавшей т.н. "язычием" (архаичный русский язык с элементами церковнославянского и народного русинского). За период до реорганизации общества в научное (1873-92) было издано немногим более 20 книг, но в типографии также печатали регулярно выходящие журналы "Правда" и "Заря".В ноябре 1890 года, под давлением губернатора края графа Казимира фон Бадени, лидеры галицких русинов провозгласили, что они отныне украинцы. Один из них, депутат австрийского парламента Александр Барвинский предложил реорганизовать литературное общество в научное. На общем собрании 13 марта 1892 года организация сменила название на "Научное общество имени Шевченко" ("Наукове товариство імені Шевченка", НТШ).Это было не просто переименование, а фундаментальная реорганизация. Были созданы три секции НТШ: историко-философская, филологическая, математически-естественнонаучно-врачебная. Был начат выпуск научного журнала – "Записки НТШ". Общество получило солидную ежегодную субсидию от краевых властей, ему также были переданы прибыльные заказы на печать учебников.С 1893 года НТШ возглавлял абсолютно лояльный Александр Барвинский, но в 1897-м под давлением Вены его сменили на Михаила Грушевского. В 1894 году его назначили руководителем кафедры "мировой истории с особым вниманием к истории Восточной Европы" Львовского университета, которую лидеры галицких русинов согласились считать кафедрой "украинской истории". Процесс назначения курировал лично губернатор Бадени.На новом посту Грушевский увеличил периодичность выхода "Записок НТШ", запустил издание научно-популярного "Литературно-научного вестника", были изданы сотни других сборников и книг. О себе Грушевский также не забывал: возглавляя НТШ, он выпустил 8 томов своей "Истории Украины-Руси".Грушевский привлёк к работе в руководстве НТШ Ивана Франко, возглавившего филологическую секцию общества, и фольклориста Владимира Гнатюка, который стал научным секретарём НТШ. Именно эта троица фактически превратила общество в серьёзную научную организацию, сформированную по подобию академии. Действительными членами НТШ почитали за честь стать учёные не только из Австро-Венгрии и России, но и из других стран. О научном уровне трудов НТШ как академического центра свидетельствует обширный обмен изданиями с научными учреждениями и библиотеками на всех пяти континентах. Так, например, в 1909 году такой обмен осуществился с 244 учреждениями в 28 странах мира (в том числе с 22 в США).Естественно, такая масштабная деятельность требовала солидного помещения. Краевое правительство готово было выделить деньги, но их не хватало. Но в 1898 году русский врач и учёный Павел Пелехин передал НТШ 90 тысяч крон. Эту сумму его отец, выдающийся врач Пётр Пелехин, завещал на строительство во Львове медицинского факультета будущего "Украинского университета" и подготовку профессуры для него.Руководство НТШ во главе с Грушевским, ничтоже сумняшеся, потратило эти деньги на приобретение четырёхэтажного доходного дома во Львове по улице Чарнецкого (ныне Винниченко), 26. Общая стоимость покупки составила 240 тысяч крон. Пелехин пробовал протестовать, но его убедили, что создать медицинский факультет всё равно нереально, а доходы от сдачи квартир в доме поддержат НТШ куда эффективнее, чем если положить деньги в банк. В цоколе здания была размещена типография НТШ. Сейчас это жилой дом, двухкомнатную квартиру с ремонтом в нём можно снять за $ 1000 в месяц.В 1904 году Грушевский обратился к меценатам из Малороссии с просьбой выделить деньги на постройку во Львове "Академического дома" – общежития для украинских студентов и преподавателей. Основные средства предоставили Евгений Чикаленко (40 тысяч крон) и Василий Симиренко (8,6 тыс. крон). Взнос Галицкого краевого сейма на этот проект составил 15,4 тыс. крон. Здание в стиле "гуцульской сецессии" было построено в 1904-06 годах, и много лет использовалось как общежитие, приносившее НТШ стабильный доход. В 1929-30 годах тут жил Степан Бандера. Ныне здание является корпусом Института полиграфии университета "Львовская политехника".В 1912 году был куплен дом по улице Чарнецкого, 24 – соседний с уже принадлежащим обществу. Он обошёлся НТШ в 400 тысяч крон, из которых 250 тысяч выделил Симиренко, а остальные – австро-венгерское правительство. В этом здании были размещены администрация, а также музеи и библиотека НТШ. Ныне его занимает Институт украиноведения имени Крипьякевич.К 1912 году Грушевский уже большую часть времени проводил в России, а в 1913 году официально покинул пост председателя НТШ. Деятельностью общества, перебравшегося в Вену, руководил Степан Томашивский (позже представитель Западно-Украинской народной республики на мирной конференции в Париже).После войны общество продолжало свою деятельность, выходили "Записки НТШ" и другие сборники, формировались новые музеи, вышла в свет первая "Украинская общая энциклопедия", продолжала работу библиотека НТШ. Общество взаимодействовало с Украинским свободным университетом в Праге и Всеукраинской Академией Наук в Киеве.После присоединения Западной Украины к СССР НТШ было ликвидировано, на его основе было создано Западное отделение Академии наук УССР, при этом архивы, музеи и библиотека были переданы различным учреждениям. Последний председатель общества, Иван Раковский, во время Второй мировой выехал в Германию, где в 1947-м провозгласил возрождение НТШ в Европе.Позже председателями НТШ в Европе были Владимир Кубийович и Аркадий Жуковский, с ним сотрудничал Александр Шульгин. НТШ также продолжило работу в США и Канаде. Заграничные структуры общества продолжают работу до сих пор, хотя в октябре 1989 года было провозглашено возобновление работы НТШ во Львове. Обществу вернули часть его бывших помещений, оно возродило свою типографию и книжный магазин.На сайте НТШ жалуются, что "к сожалению, вся целенаправленная государственническая деятельность общества осуществляется без государственной бюджетной поддержки, сугубо за счёт патриотических спонсоров и деятельности издательского центра". До 2014 года НТШ во Львове получало неплохое финансирование от своих диаспорных структур. Отделения НТШ были созданы в Харькове, Донецке, Луганске, Симферополе. Но даже после начала СВО, когда всё внимание украинской диаспоры было переключено на поддержку вооружённых формирований киевского режима, НТШ не бедствует.

