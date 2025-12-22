https://ukraina.ru/20251222/19-dekabrya-vecherniy-efir-1073472608.html

19 декабря 2025 года, вечерний эфир

19 декабря 2025 года, вечерний эфир

вадим артемов

украина.ру

новороссия сегодня

Сегодня в эфире: * "Фронтовые сводки". Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов. * "Тема дня Новороссии". Дизайнерская одежда: от военной формы до театральных костюмов. Гости: Артём и Алексей Анацкий – дизайнеры одежды, основатели Дома моды ANATSKY. * "Аналитика от издания Украина.ру". Главные тезисы форсайт-форума "Глобальные последствия украинского кризиса", который состоялся 18 декабря. Организатор – издание Украина.ру.

2025

