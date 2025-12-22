19 декабря 2025 года, вечерний эфир - 22.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251222/19-dekabrya-vecherniy-efir-1073472608.html
19 декабря 2025 года, вечерний эфир
19 декабря 2025 года, вечерний эфир - 22.12.2025 Украина.ру
19 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.12.2025
2025-12-22T12:27
2025-12-22T12:27
вадим артемов
украина.ру
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073472490_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_363e490a06e01485c06dde8da5801dc9.jpg
Сегодня в эфире: * "Фронтовые сводки". Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов. * "Тема дня Новороссии". Дизайнерская одежда: от военной формы до театральных костюмов. Гости: Артём и Алексей Анацкий – дизайнеры одежды, основатели Дома моды ANATSKY. * "Аналитика от издания Украина.ру". Главные тезисы форсайт-форума "Глобальные последствия украинского кризиса", который состоялся 18 декабря. Организатор – издание Украина.ру.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073472490_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_40d257c421e124147286424da5da54a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вадим артемов, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Вадим Артемов, Украина.ру, Новороссия сегодня

19 декабря 2025 года, вечерний эфир

12:27 22.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Фронтовые сводки". Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов.
* "Тема дня Новороссии". Дизайнерская одежда: от военной формы до театральных костюмов. Гости: Артём и Алексей Анацкий – дизайнеры одежды, основатели Дома моды ANATSKY.
* "Аналитика от издания Украина.ру". Главные тезисы форсайт-форума "Глобальные последствия украинского кризиса", который состоялся 18 декабря. Организатор – издание Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Вадим АртемовУкраина.руНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Вместе с отставкой Андрея Ермака из Офиса президента были уволены и его советники
12:2719 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:18Функционеры киевского режима собираются сбежать - СВР
12:09Россия передала Киеву 45 украинцев
12:00Кремль ждёт доклада о переговорах в США, памятник Булгакову в Киеве упаковали. Новости к этому часу
11:52Не помнят прошлого и не планируют будущее. Киселев об опасности "европейских подсвинков"
11:37Гуляйполе более чем наполовину занято ВС РФ
11:26Опубликованы сведения о погибшем генерале российского Генштаба Сарварове
10:43Су-57 отлетал с двигателем 5-го поколения, СК показал место убийства генерала ГШ ВС. Главное к этому часу
10:24Валютчиков задержали в Горловке
10:11СК РФ возбудил головное дело по факту убийства военнослужащего в Москве
10:06Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ
09:58Итальянский журналист Даниэле дель Орко назвал впечатляющим восстановленный драмтеатр в Мариуполе
09:26Взрыв машины в Москве может быть терактом - предварительные данные
09:10ВС РФ наступают в направлении Красного Лимана и в районе его окрестностей
09:03Армия России наступает на Харьковском направлении, отступающих защитников Зеленского атакуют дроны
08:54"Вильча наша!": ВС РФ наступают в Харьковской области
08:47Белый дом отзывает послов, Дмитриев рассказал о переговорах с США. Новости к утру 22 декабря
08:20Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему
08:00Андрей Лобов: пионер электрификации Донбасса
Лента новостейМолния