Область случайности: предварительные итоги берлинских обсуждений

Область случайности: предварительные итоги берлинских обсуждений

Фон Клаузевиц, которого стали все чаще и чаще поминать в прессе, определил войну не только как "продолжение политики с привлечением иных средств", но и как "область случайности". Европейско-киевские участники берлинских встреч прибывают, на наш взгляд, именно в названной Клаузевицем, - едва ли не наиболее опасной, - области.

То ли не осознавая происходящего, то ли не признаваясь в том, что они на самом деле чуют-знают, - даже самим себе. "По мнению НАТО, "лучшим" вариантом действий было бы просто спросить дорогу по направлению к линии фронта и шагать по ней. Потому что – а почему бы и нет? Ведь Россия "слаба", а раз так, если политический Запад сейчас предпримет какие-то действия, это будет "проще простого", и следующая мировая война может закончиться через несколько недель, верно? Это звучит "смутно знакомо". Интересно, когда и где мы это уже слышали? Но, если серьезно, - если бы только Москва получала по пять центов каждый раз, когда очередной иностранный захватчик так думает", - резюмирует Драго Боснич, научный сотрудник Центра изучения глобализации. Верно, мы, земляне, слышали "вот это вот все" не единожды. "Пока европейскую внешнюю политику возглавляют такие пустоголовые глупцы, как Метте Фредериксен, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Кая Каллас (особенно злобный и невежественный представитель Homo erectus) и Урсула фон дер Ляйен, мир невозможен. /Эти европейские/ альянсы стали причиной Первой мировой войны (которой никто на самом деле не хотел), и они же вместе с вмешательством в дела других стран приведут к Третьей мировой войне. Безумные и некомпетентные так называемые лидеры Европы хотят Третьей мировой войны, чтобы скрыть свою некомпетентность, - предостерегает Повл Х. Риис-Кнудсен, датский политик и публицист, которого раздраженные критики величают "неонацистом". Риис-Кнудсен, увы, заблуждается. Основная причина тому не интеллектуальное несовершенство отдельных политических персон, а сама человеческая природа. Homo, будь он хоть трижды sapiens, пребывает под могущественным воздействием исподволь сформированным в нем, унаследованным им бессознательным культурно-поведенческим стандартом восприятия/кодом. И даже весьма проницательный, благоразумный и т.п. военно-политический стратег, сам того не ведая, в большой степени руководствуется не "наступательным реализмом" (формула, предложенная проф. Джоном Миршмайером), а всякого рода ощущениями. симпатиями и антипатиями. Труд Миршаймера "Трагедия политики великих держав" вышел в свет еще в 2001 году. Автор излагает свой подход, оставаясь в рамках объективного анализа международной политики, основанного не на всецелой уверенности Запада в своей окончательной "стратегической победе" над Россией/СССР, а на непреложных реалиях силовой политики.Допускают, будто бы Миршмайер предвидел такие геополитические потрясения, как российско-украинский конфликт и всё более обостряющееся соперничество США и Китая. В основе концепции Миршаймера лежит убеждение, что великие державы не довольствуются простым выживанием – они неизменно стремятся к гегемонии. В мире, лишенном центральной власти, т.е., находясь в области случайности (!), где ни одно государство не может полностью понять намерения другого, - рациональные субъекты вынуждены максимизировать свою мощь для обеспечения своего будущего. Великие державы обречены на постоянную конкуренцию. Конфликты движет не зло или иррациональность, а сама реальность. Таким образом, реализм Миршаймера резко контрастирует как с "либерализмом", так и с "неоконсерватизмом". Взгляды Миршаймера по природе своей основываются на мышлении и политике американцев с момента основания страны, но, признаемся, не до наших дней. В прощальном обращении первого президента США Джорджа Вашингтона содержалось предостережение от заключения союзов с иностранными государствами и содержался призыв к политике нейтралитета в зарубежных конфликтах. Написанное совместно с Александром Гамильтоном, это обращение на протяжении столетия служило основополагающим принципом внешней политики США, - в том числе в отношениях с Российской Империей. А неосознанной основой глобальной политической стратегии Европы в отношении России чуть ли не с XIII в. и по сей день является своего рода многовековая ментальная "абстракция": русофобия.На исходе XIX века северо-американский подход к "русскому вопросу" опасно сблизился с европейским, о чем уже не единожды было нами, - и не только нами, - говорено.В новейшие времена, после Крушения 1991 года самой крупной и самой значимой, лучше сказать – самой универсальной базой NATO стал, и, согласно обобщенной "западной" геополитической стратегии, подтвержденной на нынешних берлинских переговорах, должен будет оставаться Киевский протекторат: область реализации противорусского проекта "Ukraine", расположенная на обширных европейских территориях Исторической России в пределах восьми ее прежних губерний.Начало процесса формирования этого проекта относится ко периоду Первой Русской Смуты. Напомним вкратце: "запорожские черкасы" сыграли весьма активную роль в поддержке Лжедмитрия I и прочих самозванцев; население занятых ими русских поселений сопротивлялось им из-за их особой жестокости по отношению к побежденным, что, кстати, вызывало недовольство польских "кураторов"; в 1618 г. последовал поход "запорожских черкас" под предводительством П.К. Конашевича-Сагайдачного на Москву."А пришол он, пан Саадачной, с черкасы… и Ливны приступом взял, и многую кровь християнскую пролил, много православных крестьян и з женами и з детьми посек неповинно, и много православных христиан поруганья учинил и храмы Божия осквернил и разорил и домы все християнские пограбил и многих жен и детей в плен поймал"/Бельская летопись/. "Украинские удальцы постоянно искали личности, около которой могли собраться; давать приют самозванцам и вообще помогать смелым искателям приключений у казаков сделалось как бы обычаем", - романтически суммировал Н.И. Костомаров. Добавим, что дело здесь не в обычаях. Так, для похода на Москву польский королевич Владислав Ваза завербовал 20 000 "запорожских черкас", заплатив этому войску 20 тысяч золотых (по одному золотому на каждого "удальца") за летне-осеннюю кампанию (5-6 месяцев). Это была достаточно умеренная сумма: жалованье Московских стрельцов составляло тогда 7 золотых рублей в год. Так начинал формироваться сам способ существования Киевского протектората: предоставление интимных геополитических услуг за денежное вознаграждение.На протяжении всех этих долгих веков работа в направлении, указанном в первом абзаце, разумеется, не могла вестись с желательной для собирательного заказчика интенсивностью и последовательностью. Подтверждения тому мы находим в учебниках русской истории для 5-7 классов средней общеобразовательной школы. Зато она никогда полностью не прерывалась.Сегодня "у Трампа есть рычаг давления, позволяющий лишить Украину доступа к разведывательной информации и вооружения, чтобы заставить её согласиться на сделку. Неясно, воспользуется ли Трамп этим рычагом, если между Трампом и Путиным будет достигнуто окончательное соглашение", - за несколько недель до берлинских встреч 14-15 декабря заметил один из немногих благоразумных аналитиков - Рэй Макговерн: за 27 лет службы в ЦРУ он возглавлял отдел внешней политики СССР и проводил утренние брифинги для президента."Для нас главная ставка в этой российско-украинской войне заключается не в том, кто в итоге будет контролировать Луганск, Донецк или Херсон, а в том, чтобы мы не были втянуты в военный конфликт, который подтолкнет нас к войне с Россией, мировой войне и, возможно, ядерной войне. Ничто в Восточной и Центральной Европе не стоит масштабной войны США с Россией, которая может стать ядерной и унести миллионы жизней американцев. Донбасс и Крым, возможно, имеют большое значение для Киева и Москвы, но ничто на этих землях не оправдало бы войну США с Россией, обладающей ядерным оружием, войну, которой нам удалось избежать благодаря холодной войне 1949-1989 годов. Ястребиные призывы к ответным действиям НАТО против России в соответствии со статьей 5 договора НАТО показали, что американская "партия войны" по-прежнему с нами и жаждет новой конфронтации с путинской Россией. США не должны диктовать Киеву, когда ему следует перейти на переговорный путь для прекращения этой войны. Но мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сказать Киеву, когда считаем, что риски дальнейших боевых действий превышают любые потенциальные выгоды для нас; и, если Киев полон решимости продолжать борьбу, дать понять, что Украина будет делать это без дополнительных поставок американского оружия.Великие державы никогда не должны уступать меньшим державам, не связанным с их жизненно важными интересами, возможность втягивать их в нежелательные войны".Таково мнение, высказанное Патриком Дж. Бьюкененом — ныне старейшим в США "изоляционистом" и "палеоконсерватором", советником трех президентов. Пат Бьюкенен трижды пытался стать кандидатом на президентский пост; автор множества значимых трудов, в их числе – известной нам книги "Смерть Запада" - и покуда почти неведомой в Отечестве "Войны Никсона в Белом доме: битвы, которые создали и сломили президента и навсегда разделили Америку".Признаемся, все эти призывы звучат почти банально, и во всяком случае – вполне традиционно для благоразумных - да и для самого президента Трампа. Если бы не дата появления статьи Бьюкенена "Зимняя война" Путина на Украине", откуда мы извлекли приведенные строки: 22 ноября 2022 года. Чуть более трех лет тому назад.Позволят ли Дональду Трампу сдвинуться с места? Или прав еще один благоразумный, ветеран независимой журналистики в США Патрик Лоуренс: "В последнее время мне приходит в голову, что ни я, ни кто-либо другой не должны представлять себе какое-либо будущее — хорошее, плохое, промежуточное — после 20 января 2029 года, когда президент Трамп перестанет быть президентом. К тому времени будущее уже не будет иметь значения". И то сказать, Лоуренс - оптимист, раз уж он допускает возможность того, что нынешнему президенту позволят доработать до конца уставного срока.Мнения других экспертов о результатах переговоров в Берлине - в статье "Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины"

россия

сша

москва

