https://ukraina.ru/20251215/1073035371.html

Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется

Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется - 15.12.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется

Когда Украина и Запад говорят, что будут пугать Россию бесконечной войной, то эти угрозы могли быть действенными, когда Россия жила за счет поставок "ножек Буша" из США. А сейчас мы сами кого угодно прокормим. Скоро точно будем поставлять гуманитарку в США и Европу. Нет у них методов против Кости Сапрыкина

2025-12-15T07:00

2025-12-15T07:00

2025-12-15T12:48

интервью

сша

украина

россия

ростислав ищенко

дональд трамп

владимир зеленский

ес

запад

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия. - Ростислав Владимирович, пришло ли время для пободного объединения? Если его учреждение все же состоится, будет ли оно означать завершение передела мира? - Это однозначно не будет означать завершение передела мира. А пришло ли время - это только вскрытие покажет. Вы можете создавать любые объединения. Запас карман не тянет. Вопрос в том, насколько государства, которые в эти объединения входят, готовы друг с другом сотрудничать. И вопрос этот в первую очередь надо задавать США. Дело в том, что российско-японские и японско-китайские проблемы во взаимоотношениях в значительной степени были стимулированы из США. И все кризисы в мире так или иначе связаны с американской политикой. Весь глобальный кризис - это кризис американской системы. А США эту систему менять не собираются. Собираться впятером, чтобы подумать, как эту систему сохранить - никому не надо. Мы против этой системы воюем. Собраться впятером, чтобы подумать, как систему демонтировать, чтобы США очень больно не было, и остальных не задело - США об этом даже думать не собираются. Тогда зачем же собираться впятером? Просто поговорить? Будет ли от этого толк? Трампу - да. Он продемонстрирует, что с ним встречаются мировые лидеры. А всем остальным зачем Трамп? Кто он такой? Он через два года пенсионер под уголовным преследованием, если трамписты не удержат власть. А, учитывая, как Трамп работает, не факт, что они ее удержат. Трампу просто повезло с оппонентами. Он бы второй раз президентом не стал, если бы у него были достойные соперники. Демократы буквально за пару месяцев до выборов выяснили, что у них кроме Камалы и Байдена никого нет. Но ведь и с этими оппонентами Трамп шел ноздря в ноздрю. А сейчас он уже год поработал президентом, и результаты его работы неоднозначны. Ну пляшет он под телекамерами. Ничего так, забавненько. Мог бы стать средней руки комиком. Мог бы даже с Зеленским вместе выступать. Но по результатам там катастрофа буквально. Не факт, что за него и за его сторонников проголосуют на промежуточных и на следующих президентских выборах. Так зачем же нам США и Трамп? Да, когда-то в Европе было можно создавать политические объединения. Но там была понятная цель. Каждое объединение заявляло, что ставит целью вхождение своих стран-членов в ЕС. Такой подход позволял увеличить ценность заявки каждого отдельного государства. "Мы же не одни. Смотрите, сколько нас много. Вы же не хотите обидеть сразу всех". А сейчас кому мы будем демонстрировать единство стран? Те времена, когда сидеть за одним столом с США было почетно и выгодно, потому что сам факт таких посиделок можно было продать ("Смотрите, с кем мы общаемся. Принимайте наши условия"), давно прошли. Повторюсь, для успешной работы "пятерки" нужна общая цель. Общей цели нет. И война в мире началась потому, что США хотели силой сохранить свое доминирование, которое они де-факто утратили. И пока США не согласятся с тем, что они утратили доминирование, никакого мира и реального взаимодействия с США быть не может. А США не согласны признавать свое поражение. - Насчет Трампа. Он находится в серьезной конфронтации с ЕС и Украиной. Да, он пытается наладить хоть какой-то мирный процесс, но мы же видим атаки на наши танкеры и заявления Зеленского, которые идут вразрез с позицией США. Кто же победит в этом противостоянии? Какая судьба ждет проигравшего? - Никто не победит. Все проиграют. Европейцы и американцы рассуждали так же, как рассуждают многие наши завсегдатаи в интернете: - Зеленского охраняют англичане. Значит, англичане диктуют ему, как жить. - Нет. Зеленскому дают деньги американцы. Он будет делать все, что они скажут. - Нет. Оружие-то ему поставляют европейцы через польский хаб. Он выполняет волю поляков, немцев и французов. На самом деле, как только вы приручаете какого-нибудь зверька, у вас с ним возникают взаимные обязательства. Вы не можете вышвырнуть его за дверь, потому что все будут говорить: "Приручил, пообещал, кормил, поил, а потом выгнал. Он же теперь умрет. Он же утратил навыки самостоятельной охоты". В политике то же самое. Если вы кого-то приручили, а потом пинком вышвырнете за дверь, вас все будут сторониться. Поэтому США не могут просто так выбросить Зеленского или уйти из Европы. Да, США могут оказывать давление. Но Зеленский и европейцы задают им тот же самый вопрос, который задаем и мы: "Ну подпишем мы мирный договор. И что? Война же не прекратится, потому что не сняты главные противоречия. И пространства для компромисса нет". Тут наши позиции полностью совпадают. Украина не готова уступать столько, сколько надо России. Россия не готова уступать столько, сколько надо Украине. Европа до сих пор безальтернативно хочет победить Россию. А США нужно временное перемирие, чтобы потом вернуться к войне и победить Россию. Так где же здесь общий план? Его просто нет физически. Трампу, чтобы получить перемирие и заняться своими делами не сильно битым, нужна подпись под документом, благодаря которому он скажет: "Я всех помирил. Почему они продолжают воевать? Потому что они плохие. Мы сильные. Я топнул ногой, они меня послушались. А теперь они исподтишка начали воевать снова. Нехорошо. Мы опять ими будем заниматься. Но потом. Пока есть вопросы поважнее". Ему это надо. А зачем это всем остальным? Потому-то и процесс не движется. Конечно, Зеленскому нужна помощь США, потому что Европа не справляется с обеспечением потребностей Украины. И Европе нужна поддержка США, потому что когда европейцы говорят, что сами будут воевать с Россией, Россию начинает разрывать от хохота. А США надо, чтобы Европа и Украина связывали Россию, пока американцы занимаются своими делами. И раз они не могут занять единую позицию, то они все проигрывают. - Пока же США в лице министра армии Дрисколла заявляют, что Вашингтон готов гарантировать Украине безопасность и создать самую высокотехнологичную демилитаризованную зону - коридор в 4 километра по линии соприкосновения, если ВСУ уйдут из Донбасса... - Россия тоже готова гарантировать Украине безопасность. Я бы даже сказал, что Россия - это единственная страна, которая может гарантировать Украине безопасность, потому что в этом мире никто не может победить Россию. То есть если мы будем довольны украинским поведением, у нас не будет никаких причин оказывать на Украину военное и экономическое давление. Более того, чем больше у Украины гарантов безопасности, то тем меньше у Украины безопасности. Ей же гарантировали безопасность все подряд, но она уже почти четверть территорий потеряла от 1991 года. Потеряет еще. Война же идет за то, чтобы все эти гаранты на Украине отсутствовали, потому что они представляют опасность для России. Для России на Украине свет клином не сошелся. Ей можно обеспечить безопасность, сохранив Украину. Можно обеспечить безопасность, интегрировав Украину в Россию. Можно обеспечить безопасность, просто ликвидировав Украину. Вариантов у нас много, и мы не один не отвергаем. Мы ведем переговоры, но и работаем на поле боя. Если Украина уже потеряла миллион человек, то психологический рубеж уже давно пройден. Где миллион - там и десять. Где десять - там и 50. А на Украине сейчас проживает меньше 35. То есть решить вопрос по принципу "до последнего украинца" - это не проблема. Да, это время и затраты, но это тоже решение вопроса. И когда Украина и Запад говорят, что будут пугать Россию бесконечной войной, то эти угрозы могли быть действенными, когда Россия жила за счет поставок "ножек Буша" из США. А сейчас мы сами кого угодно прокормим. Скоро точно будем поставлять гуманитарку в США и Европу. Нет у них методов против Кости Сапрыкина.Также по теме - в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

сша

украина

россия

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сша, украина, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, ес, запад, европа, сво, переговоры по украине 2025, гарантии безопасности, украина.ру, украина.ру, миа "россия сегодня"