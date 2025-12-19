https://ukraina.ru/20251219/putin-verit-v-gospoda-kotoryy-s-nami-i-kotoryy-ne-ostavit-rossiyu-1073379928.html

Путин верит "в Господа, который с нами и который не оставит Россию"

Бог не оставит Россию. Об этом 19 декабря на "Прямой линии" заявил президент России Владимир Путин

2025-12-19T16:26

Будущее у России хорошее, интересное и вера в будущее страны не позволяет унывать Путину. Об этом он рассказал журналистам в ходе "Прямой линии", совмещённой с пресс-конференцией."Заставляет не унывать доверие и вера в будущее России", - сказал Путин."Двести лет для России - это не такой уж и большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, и на базе этого высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной. Она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи - в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики", - рассказал президент.Путин в ходе мероприятия составил послание к потомкам.Он ответил на вопросы о любви и дружбе, а также о вере. "В Господа, который с нами и который не оставит Россию", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, во что он верит.Также президент ответил на вопрос, с чего начинается Родина."Для меня лично - с моих родителей", - сказал он.Президент России в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" высказался также об отношении к разным религиям и деструктивным экстремистским движениям. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал саммита ЕС и "прямая линия" Путина показали слабость Запада. Хроника событий к 13:00 19 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

