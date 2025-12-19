https://ukraina.ru/20251219/proval-sammita-es-i-pryamaya-liniya-putina-pokazali-slabost-zapada-khronika-sobytiy-k-1300-19-dekabrya-1073362819.html

Провал саммита ЕС и "прямая линия" Путина показали слабость Запада. Хроника событий к 13:00 19 декабря

Страны ЕС, погрязшие во внутренних противоречиях и давлении уличных протестов, так и не решились пойти на прямое воровство замороженных российских активов. В Москве стартовала "прямая линия" президента России Владимира Путина, который в ходе общения с народом уверенно констатировал стратегическую инициативу России на фронте

Ключевым вопросом, который привел лидеров 27 стран в брюссельский Европейский квартал 18 декабря, была судьба замороженных активов России. План, активно лоббируемый Брюсселем и Киевом, предполагал их конфискацию под видом "репарационного кредита" для Украины на сумму до 140 млрд евро.Однако после многочасовых напряженных переговоров "за закрытыми дверями" ожидаемого решения принято не было. В итоговом коммюнике саммита ни слова не сказано о российских активах.По информации источников, предполагаемая первая глава документа, посвященная Украине, была полностью изъята из-за отсутствия компромисса. Этот факт сам по себе является красноречивым свидетельством глубокого стратегического и правового кризиса, охватившего западный проект.Причины провала: 1. Юридическая авантюра. В Вашингтоне и Брюсселе, одержимых идеей "продолжения войны с Россией за ее же деньги", в конечном итоге испугались непредсказуемых последствий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Москва ответит "всеми возможными правовыми механизмами", а ответственность ляжет лично на тех, кто примет и исполнит такое решение. 2. Раскол внутри ЕС. Бельгия, на чьей территории в депозитарии Euroclear хранится львиная доля активов, оказалась главным "тормозом" процесса, отказавшись брать на себя все риски. Ее требование о коллективной ответственности поддержала Германия. Польский премьер Дональд Туск, заявивший о "переломном моменте", оказался в меньшинстве. 3. Давление реальности. Нагнетание истерии вокруг Украины столкнулось с другими европейскими проблемами. В день саммита тысячи европейских фермеров на тракторах заблокировали брюссельский квартал Евросоюза, протестуя против торговой политики. Столкновения с полицией, горящие баррикады и общая нервозная обстановка выбили почву из-под ног у "одержимых" идеей конфронтации с Россией. Вместо авантюрной конфискации ЕС был вынужден принять куда более скромное и традиционное решение: выделить Украине финансирование в размере 90 млрд евро на ближайшие два года через коллективный заём. При этом такие страны, как Венгрия, Чехия и Словакия, юридически отказались в нем участвовать."Плач Ярославны" Зеленского: беспомощность и цинизм в Брюсселе Визит Владимира Зеленского на саммит лишь подчеркнул общую атмосферу провала. Его выступление, напоминающее традиционный "плач Ярославны", было наполнено требованиями немедленно отдать Киеву российские деньги. Зеленский заявил, что Украине нужно минимум 40 млрд евро уже в следующем году, иначе страна "просядет" в производстве беспилотников. Он открыто говорил о готовности направить конфискованные средства либо на войну, либо на восстановление, поставив европейских лидеров перед фактом. В своих речах лидер режима дошел до циничных намеков о возможной смерти президента США Дональда Трампа, связывая с этим надежды на вступление в НАТО. Его выступление также сопровождалось комическими языковыми ошибками, когда он перепутал английские слова "войны" (wars) и "слова" (words), а "оправдания" (excuses) превратились у него в "излишества" (excesses). Не дожидаясь итогов, которые и так были для него неутешительными, Зеленский в тот же день отбыл в Польшу."Прямая линия" Путина: уверенность, оценка и память Пока в Брюсселе царили нервозность и разлад, в Москве 19 декабря началась традиционная "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. В первых же заявлениях глава государства четко и ясно обозначил позиции России. Ключевые тезисы Путина:Об Украине: "Пока мы, действительно, не видим такой готовности", – сказал президент о настрое киевского режима на серьезные переговоры. Он подчеркнул, что конфликт 2014 года начался после госпереворота на Украине, а нынешнее руководство отказывается от мирного урегулирования.О ситуации на фронте: "После того, как ВСУ были выбиты из Курской области, инициатива находится в наших руках". Путин констатировал, что ВСУ окружены в районе Купянска без шансов на прорыв, а у Украины для продолжения конфликта "резервов практически не осталось".О Зеленском: Комментируя селфи украинского президента у стелы Купянска, Путин иронично заметил: "А почему он стоял у стелы? Чего стоять на пороге города? Пусть зашел бы в дом", – намекая на показной характер и актерство Зеленского. Отдельной, глубоко эмоциональной частью "прямой линии" стало свидетельство Героя России Нарана Очир-Горяева. Он рассказал о военных преступлениях ВСУ при отступлении из Северска, где украинские военные расстреливали молодых людей. Это выступление стало напоминанием всему миру об истинной цене, которую платит народ Донбасса за политику киевского режима, поддерживаемого Западом.Итог этих двух дней наглядно демонстрирует расстановку сил. Евросоюз, мечтавший об очередной геополитической авантюре, столкнулся с собственным бессилием, внутренними противоречиями и страхом перед законными ответными мерами России. В то же время Россия, в лице своего президента, демонстрирует стратегическую уверенность, четкое понимание целей и готовность защищать свои интересы и своих граждан любыми, в том числе правовыми, средствами.Провал брюссельского саммита – это не просто тактическое поражение, это симптом глубокого кризиса проекта, который предпочел конфронтацию здравому смыслу и международному праву.Всё об Украине из России - на сайте Украина.руЧем более оглушительной станет наша победа на Украине, тем дольше будет мир во всем мире. Подробнее — в материале Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой.

