https://ukraina.ru/20251219/es-nashl-dengi-dlya-garantii-voyny-slova-putina-napugali-evropu-khronika-sobytiy-na-utro-19-dekabrya--1073343806.html

ЕС нашёл деньги для гарантии войны, слова Путина напугали Европу. Хроника событий на утро 19 декабря

ЕС нашёл деньги для гарантии войны, слова Путина напугали Европу. Хроника событий на утро 19 декабря - 19.12.2025 Украина.ру

ЕС нашёл деньги для гарантии войны, слова Путина напугали Европу. Хроника событий на утро 19 декабря

План "Б" для Киева: ЕС отложил грабёж и раздал свои 90 миллиардов. Президент США Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет в $901 млрд и утвердил военную помощь Украине до 2027 года. Жёсткая риторика российского лидера Владимира Путина вызвала обеспокоенность в Евросоюзе

2025-12-19T09:00

2025-12-19T09:00

2025-12-19T16:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

европа

владимир путин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

ес

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg

Финансированию войны быть: страны ЕС решили не трогать российские активы, а взять 90 миллиардов из своего бюджетаНакануне саммит ЕС в Брюсселе был парализован острым расколом по вопросу финансирования Украины, сообщало издание Politico. Основная дискуссия велась вокруг плана предоставить Киеву "репарационный заём" под залог замороженных российских активов (около 210 млрд евро), но он встречал жёсткое сопротивление.План Германии блокировали несколько стран: Бельгия опасалась судебных исков и банкротства хранящего активы депозитария Euroclear, Италия требовала учесть активы в других странах и оценить риски, а Венгрия и Словакия выступали категорически против любой новой помощи Украине.Для альтернативного варианта — общего долга ЕС — требовалось единогласие, которого не было. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что у ЕС осталось лишь несколько дней на решение.Уже сегодня, 19 декабря, решение было принято. Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что лидеры ЕС договорились и одобрили решение, обеспечивающее Киеву финансирование на ближайшие три года. Спорный вопрос об использовании замороженных российских активов в финальное заявление включён не был.Президент Франции Эммануэль Макрон прямо заявил, что кредит предназначен для финансирования военных усилий Киева. Эта помощь, по его словам, позволит Украине с 2026 года "располагать средствами, необходимыми" для продолжения конфликта. Между тем премьер-министр Бельгии Барт де Вевер прокомментировал решение Евросоюза не конфисковывать замороженные активы России для прямой помощи Украине. По его словам, это стало победой принципов международного права над политической целесообразностью."Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире. Мы отстояли принцип, согласно которому Европа уважает закон, даже когда это тяжело, даже когда мы находимся под давлением", — заявил де Вевер, чьи слова приводит РИА Новости.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал решение Евросоюза отказаться от прямого изъятия замороженных российских активов. По его словам, это событие станет "крупной победой для права".Дмитриев, который в последние недели активно участвовал в переговорах с американскими представителями, оценил итоги недавнего саммита ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что отказ от "незаконной схемы" прямого использования российских средств для финансирования Украины предотвратил создание опасного прецедента, способного подорвать основы международной правовой и финансовой системы.Москва ранее неоднократно предупреждала, что накачивание киевского режима оружием и деньгами со стороны Запада подрывает переговорный процесс и приведёт лишь к дальнейшей эскалации.Президент США Дональд Трамп в свою очередь подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год, общий объём которого составил рекордные 901 миллиард долларов. Согласно заявлению Белого дома, бюджет призван реализовать стратегию "Мир через силу" и укрепить американский военно-промышленный комплекс.Значительная часть документа касается поддержки Украины. Закон предусматривает выделение по 400 миллионов долларов на военную помощь Киеву в 2026 и 2027 финансовых годах. При этом документ содержит важное условие: он обязывает министра обороны США лично информировать Конгресс о любом решении о временном приостановлении или полном прекращении предоставления Украине разведывательных данных."Подсвинки в панике": Европе посоветовали "терпеть" и не провоцировать РоссиюВ эфире немецкого телеканала Welt заявили, что риторика президента РФ Владимира Путина в адрес европейских политиков вызвала страх среди некоторых представителей Евросоюза. Поводом для такого заявления стали недавние высказывания российского лидера, в которых он назвал европейских политиков "подсвинками"."В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал", — заявила ведущая телеканала.По её мнению, многим европейским политикам стоит "услышать Путина и воздержаться от необоснованных угроз в сторону России", особенно это касается главы европейской дипломатии Каи Каллас. "Европе, действительно, приходится терпеть в данной ситуации", — иронично добавила журналистка.Одновременно с этим Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости возобновления диалога между Европой и Россией. По его мнению, такой шаг был бы полезен и отвечал бы интересам европейских стран."Я считаю, что в наших интересах найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии", — заявил французский лидер, слова которого приводит Agence France-Presse. Макрон добавил, что европейцам "в ближайшие недели" необходимо продумать, как можно организовать подобный диалог с президентом России Владимиром Путиным.Это заявление прозвучало вскоре после того, как издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. Владимир Путин вошёл в пятёрку лидеров этого списка. В публикации отмечалось, что действия российского президента "вызывают дрожь у европейцев", которые пытаются найти своё место в мире, где они, возможно, "больше не смогут рассчитывать на защиту США".Фронтовая сводка Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата. Согласно сводке ведомства, основное количество дронов — 36 единиц — было сбито над территорией Ростовской области. Ещё 17 беспилотников уничтожены над Белгородской областью и 15 — над Воронежской областью.Значительная часть атак была направлена на южные регионы и акватории: 7 БПЛА перехвачены над акваторией Каспийского моря, 5 — над Азовским морем. Над Самарской и Астраханскойобластями сбито по 6 воздушных целей, а над Курской областью и Краснодарским краем — по одному дрону.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении ситуация остаётся наиболее напряжённой. ВСУ продолжают попытки штурма города, нанося удары с северо-западного и юго-западного направлений. Подразделения ВС РФ, по имеющимся данным, подтянули резервы и готовят контрудар в районе населённого пункта Радьковка.На Гуляйпольском направлении под контролем российских войск находится большая часть северных, восточных и южных районов Гуляйполя. Продолжается наступление на Братское, зачистка Андреевки и бои в районе Заречного.На Запорожском направлении успехом ВС РФ стало установление контроля над большей частью Степногорска. Отмечается продвижение к Лукьяновскому, в то время как в Приморском продолжаются тяжёлые уличные бои.На Северском направлении основные столкновения идут за населённые пункты Закотное, Озёрное и в районе Дибровы. Российские подразделения продвигаются от Васюковки и Резниковки в сторону Рай-Александровки.На Харьковском направлении бои продолжаются в Вильче, где противник удерживает южную часть села. В Волчанских Хуторах западная часть населённого пункта находится под контролем ВС РФ.В экспертном сообществе обсуждают, можно ли рассчитывать на удачное завершение мирных переговоров. Подробнее — в материале Украина потеряла миллион людей. Эксперты об утрате Украиной политического и экономического суверенитета.

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, украина, европа, владимир путин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, ес, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сводка сво, переговоры по украине 2025, переговоры, замороженные активы, финансирование, финансовая помощь