День контрастов: стратегическая устойчивость России против европейского хаоса. Итоги 19 декабря

19 декабря стало наглядной демонстрацией двух противоположных моделей развития на одном континенте

В то время как лидеры Европейского союза в Брюсселе увязли в бесплодных спорах, демонстрируя глубокий раскол и неспособность к решительным действиям, в Москве президент России Владимир Путин провёл масштабную программу "Итоги года". Этот контраст в один день стал отражением текущего мирового порядка: стратегическая устойчивость и ясность целей России против нарастающей дезориентации и слабости западного проекта. Провал саммита ЕС: страх перед правом и внутренний раскол Ключевой вопрос саммита Евросоюза — возможность конфискации российских активов под предлогом "репараций" для Киева — завершился полным провалом. Несмотря на агрессивную риторику, страны ЕС побоялись перейти черту открытого воровства. Бельгия, на территории которой хранятся активы, и Германия возглавили блок сопротивляющихся, опасаясь сокрушительных судебных исков и подрыва основ мировой финансовой системы. Как верно отметил премьер-министр Бельгии, принципы международного права одержали верх над сиюминутной политической целесообразностью. Это — прямая капитуляция перед жёсткой и принципиальной позицией Москвы, неоднократно предупреждавшей о серьёзнейших последствиях. Единой позиции по вопросу поддержки Киева у Европы нет. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать даже в альтернативном плане коллективного займа для Украины. Польша с её агрессивными заявлениями оказалась в изоляции. Вместо "решительной конфискации" ЕС смог лишь с трудом согласовать выделение 90 млрд евро из собственных средств, что является ярким признаком истощения ресурсов и политической воли. Агония Запада: уличные протесты и отчаяние Киева В день саммита улицы Брюсселя заполонили тракторы европейских фермеров, протестующих против губительной политики собственного руководства. Горящие баррикады и столкновения с полицией наглядно показали, что европейские элиты, одержимые поддержкой киевского режима, полностью оторваны от насущных проблем своих граждан. Выступление Владимира Зеленского в Брюсселе лишь подчеркнуло атмосферу агонии. Его требования денег "на войну или на восстановление", плохой английский и циничные намёки на возможную смерть президента США Дональда Трампа демонстрировали отчаяние и полную зависимость внешнего проекта, лишённого самостоятельности. Россия: суверенитет, стабильность и ясные цели На фоне европейского хаоса "прямая линия" Владимира Путина стала демонстрацией стратегической стабильности, суверенного развития и единства общества. Президент чётко подтвердил готовность России к миру, но указал, что киевский режим к серьёзным переговорам не готов. Позиция России по НАТО остаётся неизменной и принципиальной: каждая страна вправе обеспечивать свою безопасность, но не за счёт безопасности других. Расширение альянса на восток — прямое игнорирование данных России обязательств. Особое внимание было уделено стратегическому партнёрству с Китаем. Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина другом и надёжным партнёром. Сотрудничество Москвы и Пекина, основанное на взаимном уважении, является стабилизирующим фактором для всей мировой политики, в противовес деструктивной линии коллективного Запада. Экономика и социальная сфера: рост вопреки давлению Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, российская экономика демонстрирует качественный рост. Рост ВВП за три года составил 9.7%, что существенно превышает показатели еврозоны (около 3%). Инфляция снижается, бюджет — сбалансирован, а уровень безработицы достиг рекордно низких 2.2%. Путин подчеркнул ответственную и независимую политику Центрального банка, отметив, что курс на снижение налогового бремени в будущем сохраняется. С 1 января вводятся новые существенные выплаты семьям с детьми. Ведётся успешная борьба с мошенничеством: количество мошеннических звонков снизилось на 7%, а ущерб от них — на 33%. Программа "Время героев" обеспечивает достойное будущее ветеранам СВО, которые уже занимают ответственные посты в государственном аппарате. Более 2.5 миллионов вопросов, поступивших на прямую линию, — это мощнейший срез общественных настроений, показывающий высокий уровень вовлечённости граждан. Военная операция: полная стратегическая инициатива Глава государства дал ясную оперативную картину. После вытеснения ВСУ из Курской области стратегическая инициатива полностью перешла к армии России. Противник отходит по всем направлениям, ключевые населённые пункты находятся под контролем или в окружении. В районе Купянска окружена группировка ВСУ численностью около 3.5 тысяч человек, у которой, по словам президента, "шансов практически нет". Армия полностью обеспечена людьми: только в этом году на контрактную службу пришло более 400 тысяч человек. Эмоциональным моментом стало общение с героем России Нараном Очир-Горяевым, рассказавшим о военных преступлениях ВСУ. Это стало суровым напоминанием миру об истинной, кровавой цене политики киевского режима. 19 декабря наглядно обозначило два противоположных полюса. На одном — растерянный, расколотый Евросоюз, который, мечтая о геополитической авантюре, не смог даже совершить акт открытого грабежа, испугавшись правовых последствий и гнева собственных граждан. Его ставка на истощение России проваливается, уступая место поискам диалога. На другом — уверенная в себе Россия, чей лидер в прямом эфире говорит с народом об экономических успехах, социальных гарантиях, боевом духе армии и принципиальной внешней политике. Страна, которая не только выстояла под ударом всего коллективного Запада, но и обеспечила суверенное развитие, укрепила армию и сохранила единство общества. Этот контраст становится определяющим для формирования нового многополярного мирового порядка.Согласно сводке Минобороны РФ за 19 декабря 2025 года, российские войска продолжают наступательные действия практически на всех направлениях и удерживают стратегическую инициативу. Основные успехи за неделю (с 13 по 19 декабря): Наступательные действия и освобождение населенных пунктов: Группировка "Запад" освободила Новоплатоновку в Харьковской области, а группировка "Восток" — Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской области, а также Варваровку в Запорожской области. Продолжается уничтожение окружённой украинской группировки в городе Димитров (ДНР) группировкой "Центр". Поражение сил противника: На разных направлениях, по заявлениям Минобороны, нанесено поражение более чем двум десяткам бригад и полков ВСУ, включая механизированные, мотопехотные, десантно-штурмовые и другие части. Потери противника (по данным РФ): Общие потери ВСУ в живой силе за неделю оцениваются в около 9920 военнослужащих, максимальные — на направлениях действий группировок "Центр" (свыше 3505 человек) и "Восток" (более 1795 человек). Также заявлено об уничтожении и захвате значительного количества техники, включая танки, артиллерийские системы и бронемашины, а также более 50 складов с боеприпасами. Контроль за воздушным пространством: За неделю средствами ПВО, по данным Минобороны, сбито 1689 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) противника. Ранее, 19 декабря, президент Владимир Путин заявил, что российская армия имеет превосходство по количеству дронов на большинстве участков фронта. Общие итоги года: По оценкам российского военного командования, темпы продвижения группировок "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в 1.5-2 раза. Группировка "Центр" с начала 2025 года, по данным Генштаба РФ, освободила 81 населенный пункт.Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру

