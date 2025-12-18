https://ukraina.ru/20251218/nochnaya-ataka-bpla-na-yuge-rossii-est-pogibshie-i-postradavshie-v-rostovskoy-oblasti-1073271885.html

Ночная атака БПЛА на юге России: есть погибшие и пострадавшие в Ростовской области

В ночь на четверг российские системы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами страны. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Ростовской области, где в результате ударов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом 18 декабря написал Телеграм-канал Украина.ру

По данным губернатора Ростовской области, под удар попали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, трое получили ранения. В Батайске от взрыва и пожара в жилом доме пострадала семья: один человек скончался в больнице, ещё шестерым оказана медицинская помощь, трое госпитализированы. По предварительной информации, в многоэтажке в Ростове никто не пострадал.Ранее сообщалось о работе ПВО в пригороде Смоленска, где местные жители слышали взрывы. В течение ночи также объявлялась и позднее отменялась "воздушная опасность" в Курской, Липецкой и Воронежской областях. Всего, по предварительным данным, системы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков украинских беспилотников. Информация о последствиях атаки и точном количестве сбитых БПЛА уточняется.Ранее стало известно, что после атаки БПЛА ВСУ на судно в порту Ростова-на-Дону погибли и пострадали люди, ведётся тушение пожара, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Подробности в публикации В Ростове-на-Дону ведётся тушение пожара на танкере, погибли люди — мэр.

