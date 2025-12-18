https://ukraina.ru/20251218/matka-i-staya-fpv-dronov-voenkor-obyasnil-kak-stai-umnykh-bpla-menyayut-pravila-voyny-1073261295.html

"Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны

"Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны - 18.12.2025 Украина.ру

"Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны

На поле боя уже давно летают не одиночные дроны, а управляемые интеллектуальные рои БПЛА. Эта тактика, постоянно усложняясь, позволяет ВС РФ одним ударом решать несколько задач и поражать разные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

2025-12-18T04:15

2025-12-18T04:15

2025-12-18T10:20

новости

россия

белгородская область

украина

украина.ру

беспилотники

беспилотники сегодня

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/17/1069046922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c44a4244c504b7503484f669ccae258e.jpg

Отвечая на вопрос про стаи БПЛА, которые запускаются с помощью дрона-матки, эксперт подтвердил, что это отработанный метод. "Это не новая тактика. Она используется давно с обеих сторон. Когда я еще прошлым летом работал в Белгородской области, наши эту тактику уже тогда использовали", — заявил Коц.Он подробно описал принцип их работы. "Летит матка, у нее под крыльями несколько fpv-шек, она их сбрасывает, они летят выполнять задания. Матка еще и работает как ретранслятор для передачи сигнала", — рассказал военкор.Отдельно журналист рассказал про развитие этой технологии. "Сейчас у нас тоже есть fpv, которые могут работать стаей. Несут они разный боезаряд. Один – осколочный, другой – кумулятивный", — рассказал он. Это позволяет гибко поражать различные цели. "Они летят в паре и в зависимости от обнаруженной цели один оператор выбирает, каким боезарядом лучше ударить. Если это бронетехника – лучше кумулятивным. Если это блиндаж – лучше фугасным", — пояснил эксперт. "Эта технология развивается прямо на глазах", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгородская область, украина, украина.ру, беспилотники, беспилотники сегодня, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, fpv-дрон, дроны