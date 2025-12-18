"Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны - 18.12.2025 Украина.ру
"Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны
"Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны - 18.12.2025 Украина.ру
"Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны
На поле боя уже давно летают не одиночные дроны, а управляемые интеллектуальные рои БПЛА. Эта тактика, постоянно усложняясь, позволяет ВС РФ одним ударом решать несколько задач и поражать разные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос про стаи БПЛА, которые запускаются с помощью дрона-матки, эксперт подтвердил, что это отработанный метод. "Это не новая тактика. Она используется давно с обеих сторон. Когда я еще прошлым летом работал в Белгородской области, наши эту тактику уже тогда использовали", — заявил Коц.Он подробно описал принцип их работы. "Летит матка, у нее под крыльями несколько fpv-шек, она их сбрасывает, они летят выполнять задания. Матка еще и работает как ретранслятор для передачи сигнала", — рассказал военкор.Отдельно журналист рассказал про развитие этой технологии. "Сейчас у нас тоже есть fpv, которые могут работать стаей. Несут они разный боезаряд. Один – осколочный, другой – кумулятивный", — рассказал он. Это позволяет гибко поражать различные цели. "Они летят в паре и в зависимости от обнаруженной цели один оператор выбирает, каким боезарядом лучше ударить. Если это бронетехника – лучше кумулятивным. Если это блиндаж – лучше фугасным", — пояснил эксперт. "Эта технология развивается прямо на глазах", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки на сайте Украина.ру.
"Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны

04:15 18.12.2025 (обновлено: 10:20 18.12.2025)
 
На поле боя уже давно летают не одиночные дроны, а управляемые интеллектуальные рои БПЛА. Эта тактика, постоянно усложняясь, позволяет ВС РФ одним ударом решать несколько задач и поражать разные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос про стаи БПЛА, которые запускаются с помощью дрона-матки, эксперт подтвердил, что это отработанный метод.
"Это не новая тактика. Она используется давно с обеих сторон. Когда я еще прошлым летом работал в Белгородской области, наши эту тактику уже тогда использовали", — заявил Коц.
Он подробно описал принцип их работы. "Летит матка, у нее под крыльями несколько fpv-шек, она их сбрасывает, они летят выполнять задания. Матка еще и работает как ретранслятор для передачи сигнала", — рассказал военкор.
Отдельно журналист рассказал про развитие этой технологии. "Сейчас у нас тоже есть fpv, которые могут работать стаей. Несут они разный боезаряд. Один – осколочный, другой – кумулятивный", — рассказал он.
Это позволяет гибко поражать различные цели. "Они летят в паре и в зависимости от обнаруженной цели один оператор выбирает, каким боезарядом лучше ударить. Если это бронетехника – лучше кумулятивным. Если это блиндаж – лучше фугасным", — пояснил эксперт. "Эта технология развивается прямо на глазах", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки на сайте Украина.ру.
