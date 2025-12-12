https://ukraina.ru/20251212/rebenok-i-troe-vzroslykh-ostayutsya-v-bolnitse-posle-chp-s-dronom-v-tveri-1072987142.html

Ребенок и трое взрослых остаются в больнице после ЧП с дроном в Твери

Трое взрослых и один ребенок остаются в больнице после чрезвычайного происшествия с беспилотником в Твери, сообщает правительство Тверской области, передает 12 декабря телеграм-канал Украина.ру

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизням нет. Остальные жители получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались", - объяснили власти.В ночь на пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В пунктах временного размещения находятся 22 человека, в том числе пять детей. Люди обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости.Королев поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.Подробнее - в материале В результате удара БПЛА по жилому дому в Твери есть пострадавшие — врио губернатора на сайте Украина.ру.

