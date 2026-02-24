Между двух огней в Запорожье. О том, как я встретил 24 февраля 2022 года - 24.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260224/mezhdu-dvukh-ogney-v-zaporozhe-o-tom-kak-ya-vstretil-24-fevralya-2022-goda-1076009988.html
Между двух огней в Запорожье. О том, как я встретил 24 февраля 2022 года
Между двух огней в Запорожье. О том, как я встретил 24 февраля 2022 года - 24.02.2026 Украина.ру
Между двух огней в Запорожье. О том, как я встретил 24 февраля 2022 года
Утром 24 февраля 2022 года меня разбудил звонок товарища.
2026-02-24T18:13
2026-02-24T18:13
мнения
запорожье
владимир путин
украина
донбасс
александр турчинов
степан бандера
вооруженные силы украины
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076011867_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_66050241aeb58b74f9117deb31368d6b.jpg
— Пашка, ну что, скоро будем дома? — голос звучал одновременно и оптимистично, и встревоженно.— В смысле? О чем речь? — не мог я понять спросонья.— Да ты что, новости не видел? Ракеты летят!— Какие ракеты? Что за бред?— Да открой новости! Российские ракеты! Армия зашла!Я открыл глаза и они полезли на лоб. С тех пор такое выражение лица меня не покидает.Эмоции выдали: "Фух, ну наконец-то, ура!". Где-то глубоко в недрах сознания на секунду даже возник образ Знамени Победы над облгосадминистрацией. Но потом я выдохнул и начал мыслить рационально, что меня и спасло. Физически.Еще в мае 2014 года мы с группой товарищей (иных уж нет, а те далече) провели в Запорожье, как мне кажется, беспрецедентный соцопрос. Опросили более 900 человек на предмет их отношения к Майдану, событиям в Крыму и восстанию на Донбассе. ДНР и ЛНР только-только провозгласили независимость и только-только началось АТО, но пропаганда к тому времени уже работала на полную: Яценюк приравнял разговоры о федерализации к сепаратизму, а Турчинов — восстание на Донбассе к терроризму. На этом фоне куча народа, которая до того выступала против Майдана (переворот, беспорядки, бандитизм), стала выступать против "Русской весны" с теми же самыми вполне обывательскими тезисами: переворот, беспорядки, бандитизм. Так вот, опрос показал, что в Запорожье активно поддержали бы пророссийские действия около 15% жителей. Примерно столько же показали себя как радикальные националисты. Остальные — что-то из серии "Майдан — это плохо, но из-за границы к нам лезть не надо, мы тут сами разберемся".В принципе, в тот момент уже стало все понятно. К 2022 году ситуация с пророссийскими взглядами, естественно, лучше не стала, а вопросы законности Майдана и запретов русского языка объективно исчезли из повестки, когда в городах стали падать ракеты. А они, к сожалению, не умеют отличать бандеровцев от антифашистов. Многие из лояльно относившихся в тот момент к России выступление президента Путина поняли не вполне. Ладно, мы понимаем, нацисты захватили власть в 2014-м, но вот лично мы точно не нацисты, мы 9 мая празднуем, парад на Красной площади по спутнику ежегодно смотрим. Почему тогда ракеты попадают по нам? "Владимир Владимирович, пожалуйста, не бомбите меня", — причитала бабушка около подъезда, как будто ее кто-то мог услышать.Но это лирика. Суть же заключалась в том, что Украина была готова. Казавшиеся смешными участники ТрО, которые за пару месяцев до того тренировались с деревянным оружием, сыграли значительную роль в первые дни, дав возможность развернуться ВСУ. Те, с кем думали, что договорились, предали тут же. Впрочем, это даже предательством назвать нельзя. Они собирались "кинуть" прямо тогда, когда соглашались на сотрудничество. Западные спецслужбы на Украине работали хорошо и все всё знали. Кроме меня, конечно, который, как всегда, не знал ничего. Хотя еще в середине 2021 года меня попросили проанализировать социально-политическую и медийную ситуацию в стране на предмет готовности Украины к прямому военному столкновению. Но я, будучи совершенно наивным человеком, свято веровал, что атаку ожидают со стороны т.н. киевского режима (на Донбасс), потому и потребовался анализ готовности украинского общества к такому повороту событий. Анализ показал, что народ в целом психологически готов и скорее воспримет прямое военное столкновение с Россией как элемент национально-освободительной войны, чем собственно агрессию. Но, опять же, я был уверен, что речь идет о предполагаемом нападении Украины на Донбасс. О том, что данные, вероятно, собирались с другими целями, я и подумать не мог. Ведь Россия целых 8 лет принципиально не втягивалась в конфликт напрямую (хотя ее и втягивали), подписывала Минские соглашения и это казалось политически разумным…Поэтому следующая мысль, которая пришла мне в голову, глядя с балкона на пролетающие туда-сюда ракеты, — а на что они там в России надеются? Если на то, что российскую армию встретят так, как могли бы встретить хотя бы в 2014-м, то быть беде. Где те 15% пророссийских? За 8 лет уехали, сели в тюрьмы, погибли, постарели, сошли с ума, поменяли взгляды, приспособились. Где толпа обывателей из 2014 года, которую устроило бы все на свете, лишь бы был "порядок"? Получила за 8 лет дозу информации о России как вечном враге, стала повязана кровью АТО, испугалась, что ее сейчас назначат "нацистами" и начнут денацифицировать. Последнее вообще не шутка. Обыватель, который до того смотрел кино про Штирлица и в гробу видел всех Бандер с Шухевичами вместе взятых, так и не понял, кого именно российские власти назвали нацистами. Ну а украинские СМИ очень быстро объяснили — да вас всех и назвали. А теперь будут "деукраинизировать", то есть заниматься геноцидом. Это была ложь, но кому какое дело?Потом пошли другие звонки, уже из России. Некий эмигрировавший еще несколько лет назад пророссийский активист позвонил и сказал, что надо запастись водой, чуть-чуть подождать и все будет хорошо.— В смысле подождать? Нас же убьют?— Кто?— Нацики! СБУ!— А-а-а, — протянул он, — да им будет не до вас.До нас им, естественно, стало сразу же.Я узнал об этом чуть позже, но оказалось, что кучу друзей перетягали на подвалы просто так, безо всяких процедур. Били, грабили. О "спортзале" тогда еще никто ничего не слышал, но попадали и туда. Кого-то сломали, кого-то посадили. Кто-то смог скрыться, но это большая редкость. Уже очень скоро схватят Медведчука, на улицах начнутся кровавые расправы над членами его "силового блока". В общем, "зачистки" и "стабилизационные мероприятия" запустили мгновенно. Увы, российские эксперты почему-то не понимали, что будет именно так.На следующий день на центральной площади города уже раздавали автоматы. Показываешь паспорт — получаешь автомат. Представьте, кому в руки попало оружие. А вечером на улицах начались перестрелки, хотя никакой российской армии, как вы понимаете, не было и близко. Очумевший от страха и ненависти народ искал метки на крышах домов, которые "оставляют Путину, чтобы он бомбил" и разбивал окна тем, у кого в темного время суток горел свет — эти тоже наверняка Путину сигнализировали.Один топовый российский журналист попросил поснимать что-то для его СМИ. И это в тот момент, когда на улицах могли привязать скотчем к столбу или просто в истерике застрелить того, кто показался "агентом Путина". В какой-то момент разговора я осознал, что он звонит не через мессенджер, а по обычному телефону.— Э-э, а Вы не хотите связаться по какому-то другому каналу?— А, да ничего, я из офиса звоню, мне бесплатно.Вот тут-то я и понял, что спасение утопающего — дело рук самого утопающего.СБУ пришла ко мне домой через пару дней, но меня там уже не было. Спасибо неадекватным соседям, которые показывали на меня пальцем и требовали говорить "слава Украине!". Если бы не они, возможно, я бы задержался дома и это неизбежно закончилось бы очень плохо. Несмотря на то, что никаких законов Украины я на тот момент точно не нарушал. Просто у меня в почтовом ящике лежала пресс-карта российского государственного информационного агентства. Ее, с не вполне понятными для меня до сих пор целями, отправили по почте прямо перед началом СВО, письмо успело пересечь границу, и почтальон аккуратно доставил его по назначению. На конверте отправитель — Москва. Конверт попал в руки СБУ, а я нет. Видите, как бытовой нацизм может спасти жизнь.Когда начались переговоры в Стамбуле и пресса опубликовала примерный текст соглашения, я приуныл — ведь, если Россия остановится, нам, местным "москалям", конец. До 24 февраля были варианты, теперь их не осталось. Впрочем, когда подписание мирного договора было сорвано и характер войны стал ужесточаться, на волоске оказалась жизнь далеко не только этой, уже небольшой к тому времени, группы и стало как-то неудобно думать о себе. Меняются обстоятельства — меняются приоритеты.А товарища, который позвонил мне утром 24 февраля, очень быстро мобилизовали, но он в армии помогал "ухилянтам", сам оказался под угрозой уголовного преследования и при первой возможности "ухильнулся", покинув страну. И семью с собой забрал — молодец.Наверное, это и должно стать главным уроком по прошествии 4 лет войны — нет ничего ценнее человеческой жизни. Как говорил товарищ Иисус, "блаженны миротворцы". Именно потому, что в нынешних условиях вряд ли есть иные способы спасти тех, кто 24 февраля надеялся и верил, что "мы скоро будем дома", а теперь их дом — тюрьма. В лучшем случае. А ведь все и начиналось с заявленной цели спасения "наших людей" от нацизма.О тех, кто ждал и не дождался — в материале "Политические заключенные на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ".
https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html
запорожье
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076011867_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_a80d9f60ce56260b12188de649093609.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, запорожье, владимир путин, украина, донбасс, александр турчинов, степан бандера, вооруженные силы украины, сбу
Мнения, Запорожье, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Александр Турчинов, Степан Бандера, Вооруженные силы Украины, СБУ

Между двух огней в Запорожье. О том, как я встретил 24 февраля 2022 года

18:13 24.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Утром 24 февраля 2022 года меня разбудил звонок товарища.
— Пашка, ну что, скоро будем дома? — голос звучал одновременно и оптимистично, и встревоженно.
— В смысле? О чем речь? — не мог я понять спросонья.
— Да ты что, новости не видел? Ракеты летят!
— Какие ракеты? Что за бред?
— Да открой новости! Российские ракеты! Армия зашла!
Я открыл глаза и они полезли на лоб. С тех пор такое выражение лица меня не покидает.
Эмоции выдали: "Фух, ну наконец-то, ура!". Где-то глубоко в недрах сознания на секунду даже возник образ Знамени Победы над облгосадминистрацией. Но потом я выдохнул и начал мыслить рационально, что меня и спасло. Физически.
Еще в мае 2014 года мы с группой товарищей (иных уж нет, а те далече) провели в Запорожье, как мне кажется, беспрецедентный соцопрос. Опросили более 900 человек на предмет их отношения к Майдану, событиям в Крыму и восстанию на Донбассе. ДНР и ЛНР только-только провозгласили независимость и только-только началось АТО, но пропаганда к тому времени уже работала на полную: Яценюк приравнял разговоры о федерализации к сепаратизму, а Турчинов — восстание на Донбассе к терроризму. На этом фоне куча народа, которая до того выступала против Майдана (переворот, беспорядки, бандитизм), стала выступать против "Русской весны" с теми же самыми вполне обывательскими тезисами: переворот, беспорядки, бандитизм. Так вот, опрос показал, что в Запорожье активно поддержали бы пророссийские действия около 15% жителей. Примерно столько же показали себя как радикальные националисты. Остальные — что-то из серии "Майдан — это плохо, но из-за границы к нам лезть не надо, мы тут сами разберемся".
18 марта 2021, 15:41
Павел Волков. Кто онРоссийский и украинский журналист, обозреватель издания Украина.ру
В принципе, в тот момент уже стало все понятно. К 2022 году ситуация с пророссийскими взглядами, естественно, лучше не стала, а вопросы законности Майдана и запретов русского языка объективно исчезли из повестки, когда в городах стали падать ракеты. А они, к сожалению, не умеют отличать бандеровцев от антифашистов. Многие из лояльно относившихся в тот момент к России выступление президента Путина поняли не вполне. Ладно, мы понимаем, нацисты захватили власть в 2014-м, но вот лично мы точно не нацисты, мы 9 мая празднуем, парад на Красной площади по спутнику ежегодно смотрим. Почему тогда ракеты попадают по нам? "Владимир Владимирович, пожалуйста, не бомбите меня", — причитала бабушка около подъезда, как будто ее кто-то мог услышать.
Но это лирика. Суть же заключалась в том, что Украина была готова. Казавшиеся смешными участники ТрО, которые за пару месяцев до того тренировались с деревянным оружием, сыграли значительную роль в первые дни, дав возможность развернуться ВСУ. Те, с кем думали, что договорились, предали тут же. Впрочем, это даже предательством назвать нельзя. Они собирались "кинуть" прямо тогда, когда соглашались на сотрудничество. Западные спецслужбы на Украине работали хорошо и все всё знали. Кроме меня, конечно, который, как всегда, не знал ничего. Хотя еще в середине 2021 года меня попросили проанализировать социально-политическую и медийную ситуацию в стране на предмет готовности Украины к прямому военному столкновению. Но я, будучи совершенно наивным человеком, свято веровал, что атаку ожидают со стороны т.н. киевского режима (на Донбасс), потому и потребовался анализ готовности украинского общества к такому повороту событий. Анализ показал, что народ в целом психологически готов и скорее воспримет прямое военное столкновение с Россией как элемент национально-освободительной войны, чем собственно агрессию. Но, опять же, я был уверен, что речь идет о предполагаемом нападении Украины на Донбасс. О том, что данные, вероятно, собирались с другими целями, я и подумать не мог. Ведь Россия целых 8 лет принципиально не втягивалась в конфликт напрямую (хотя ее и втягивали), подписывала Минские соглашения и это казалось политически разумным…
Поэтому следующая мысль, которая пришла мне в голову, глядя с балкона на пролетающие туда-сюда ракеты, — а на что они там в России надеются? Если на то, что российскую армию встретят так, как могли бы встретить хотя бы в 2014-м, то быть беде. Где те 15% пророссийских? За 8 лет уехали, сели в тюрьмы, погибли, постарели, сошли с ума, поменяли взгляды, приспособились. Где толпа обывателей из 2014 года, которую устроило бы все на свете, лишь бы был "порядок"? Получила за 8 лет дозу информации о России как вечном враге, стала повязана кровью АТО, испугалась, что ее сейчас назначат "нацистами" и начнут денацифицировать. Последнее вообще не шутка. Обыватель, который до того смотрел кино про Штирлица и в гробу видел всех Бандер с Шухевичами вместе взятых, так и не понял, кого именно российские власти назвали нацистами. Ну а украинские СМИ очень быстро объяснили — да вас всех и назвали. А теперь будут "деукраинизировать", то есть заниматься геноцидом. Это была ложь, но кому какое дело?
Потом пошли другие звонки, уже из России. Некий эмигрировавший еще несколько лет назад пророссийский активист позвонил и сказал, что надо запастись водой, чуть-чуть подождать и все будет хорошо.
— В смысле подождать? Нас же убьют?
— Кто?
— Нацики! СБУ!
— А-а-а, — протянул он, — да им будет не до вас.
До нас им, естественно, стало сразу же.
Я узнал об этом чуть позже, но оказалось, что кучу друзей перетягали на подвалы просто так, безо всяких процедур. Били, грабили. О "спортзале" тогда еще никто ничего не слышал, но попадали и туда. Кого-то сломали, кого-то посадили. Кто-то смог скрыться, но это большая редкость. Уже очень скоро схватят Медведчука, на улицах начнутся кровавые расправы над членами его "силового блока". В общем, "зачистки" и "стабилизационные мероприятия" запустили мгновенно. Увы, российские эксперты почему-то не понимали, что будет именно так.
На следующий день на центральной площади города уже раздавали автоматы. Показываешь паспорт — получаешь автомат. Представьте, кому в руки попало оружие. А вечером на улицах начались перестрелки, хотя никакой российской армии, как вы понимаете, не было и близко. Очумевший от страха и ненависти народ искал метки на крышах домов, которые "оставляют Путину, чтобы он бомбил" и разбивал окна тем, у кого в темного время суток горел свет — эти тоже наверняка Путину сигнализировали.
Один топовый российский журналист попросил поснимать что-то для его СМИ. И это в тот момент, когда на улицах могли привязать скотчем к столбу или просто в истерике застрелить того, кто показался "агентом Путина". В какой-то момент разговора я осознал, что он звонит не через мессенджер, а по обычному телефону.
— Э-э, а Вы не хотите связаться по какому-то другому каналу?
— А, да ничего, я из офиса звоню, мне бесплатно.
Вот тут-то я и понял, что спасение утопающего — дело рук самого утопающего.
СБУ пришла ко мне домой через пару дней, но меня там уже не было. Спасибо неадекватным соседям, которые показывали на меня пальцем и требовали говорить "слава Украине!". Если бы не они, возможно, я бы задержался дома и это неизбежно закончилось бы очень плохо. Несмотря на то, что никаких законов Украины я на тот момент точно не нарушал. Просто у меня в почтовом ящике лежала пресс-карта российского государственного информационного агентства. Ее, с не вполне понятными для меня до сих пор целями, отправили по почте прямо перед началом СВО, письмо успело пересечь границу, и почтальон аккуратно доставил его по назначению. На конверте отправитель — Москва. Конверт попал в руки СБУ, а я нет. Видите, как бытовой нацизм может спасти жизнь.
Когда начались переговоры в Стамбуле и пресса опубликовала примерный текст соглашения, я приуныл — ведь, если Россия остановится, нам, местным "москалям", конец. До 24 февраля были варианты, теперь их не осталось. Впрочем, когда подписание мирного договора было сорвано и характер войны стал ужесточаться, на волоске оказалась жизнь далеко не только этой, уже небольшой к тому времени, группы и стало как-то неудобно думать о себе. Меняются обстоятельства — меняются приоритеты.
А товарища, который позвонил мне утром 24 февраля, очень быстро мобилизовали, но он в армии помогал "ухилянтам", сам оказался под угрозой уголовного преследования и при первой возможности "ухильнулся", покинув страну. И семью с собой забрал — молодец.
Наверное, это и должно стать главным уроком по прошествии 4 лет войны — нет ничего ценнее человеческой жизни. Как говорил товарищ Иисус, "блаженны миротворцы". Именно потому, что в нынешних условиях вряд ли есть иные способы спасти тех, кто 24 февраля надеялся и верил, что "мы скоро будем дома", а теперь их дом — тюрьма. В лучшем случае. А ведь все и начиналось с заявленной цели спасения "наших людей" от нацизма.
О тех, кто ждал и не дождался — в материале "Политические заключенные на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияЗапорожьеВладимир ПутинУкраинаДонбассАлександр ТурчиновСтепан БандераВооруженные силы УкраиныСБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:33Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс
19:22Telegram на Украине могут заблокировать, но есть нюанс
19:12"Сильный удар по противнику": обозреватель рассказал о значении освобождения Рождественского
19:07Планы по передаче Киеву ядерных технологий, США сжимают кольцо вокруг Ирана. Главное к этому часу
18:45Итоги 24.02.26: грызня в украинской "банке пауков" и риск финансовой трагедии в Киеве
18:42Александр Ионов об итогах СВО: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию
18:41Коалиция желающих решительно разговаривает в Киеве, Москва готова к ядерному ответу. Итоги 24 февраля
18:36Эхо войны: на Украине процветает черный рынок оружия
18:20ВСУ перебрасывают ДРГ, идут тяжелые бои: "Дневник десантника" про обстановку на Купянском направлении
18:13Между двух огней в Запорожье. О том, как я встретил 24 февраля 2022 года
18:01Потерпев громкое поражение в США, Трамп грозит "ужасными вещами" другим странам, а Ирану - "плохим днём"
17:57Штурмовики громят ВСУ в городской застройке: о ситуации в Константиновке сообщает "Военная хроника"
17:56Немирный атом для Зеленского
17:52Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти
17:25Переговорные обманки "нетвойнистов". Они хотят сохранить неонацистскую Украину как первопричину СВО
17:23Передвижной морг: под Одессой уже год стоит состав с телами солдат ВСУ — телеканал RFI
17:10Россия воспримет помощь Киеву в получении ядерного оружия как угрозу безопасности "критического порядка"
17:00Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией - Путин
16:55Расчеты ПВО уничтожили четыре дрона над двумя региона России — Минобороны
16:40Путин рассказал о награждённых в ФСБ и атаках на подводные газопроводы
Лента новостейМолния