https://ukraina.ru/20260225/sk-rf-ustanovil-lichnost-podorvavshego-mashinu-dps-u-savelovskogo-vokzala-1076031230.html
СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала
СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала - 25.02.2026 Украина.ру
СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала
Мужчина, который устроил взрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, при котором погиб сотрудник ДПС, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии. Об этом официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко 24 февраля сообщила в Мах
2026-02-25T02:58
2026-02-25T02:58
2026-02-25T03:00
новости
россия
москва
ск рф
следственный комитет
гаи
санкт-петербург
полиция
теракт
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075988572_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_c922a449a97f47cc2e55a7d91a8ae121.jpg
"В ходе следственных действий по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывных устройств в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики", — сообщила Петренко.По её словам, 22 февраля подозреваемый приехал в Москву поездом из Санкт-Петербурга."Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", — добавила представитель СК РФ.В ночь с 23 на 24 февраля мужчина подошёл к автомобилю Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала, после чего произошёл взрыв. Один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте. Еще двое полицейских получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.Президент России Владимир Путин допустил, что подрывника могли завербовать в интернете, после чего дистанционно взорвать.Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
санкт-петербург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075988572_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_e382e88f5a4302ef4c45298c21d74c8f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, ск рф, следственный комитет, гаи, санкт-петербург, полиция, теракт, взрыв, преступления
Новости, Россия, Москва, СК РФ, Следственный комитет, ГАИ, Санкт-Петербург, полиция, теракт, взрыв, преступления
СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала
02:58 25.02.2026 (обновлено: 03:00 25.02.2026)
Мужчина, который устроил взрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, при котором погиб сотрудник ДПС, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии. Об этом официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко 24 февраля сообщила в Мах
"В ходе следственных действий по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывных устройств в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики", — сообщила Петренко.
По её словам, 22 февраля подозреваемый приехал в Москву поездом из Санкт-Петербурга.
"Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", — добавила представитель СК РФ.
В ночь с 23 на 24 февраля мужчина подошёл к автомобилю Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала, после чего произошёл взрыв. Один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте. Еще двое полицейских получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
Президент России Владимир Путин допустил, что подрывника могли завербовать в интернете, после чего дистанционно взорвать.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.