СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала - 25.02.2026
СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала
СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала - 25.02.2026 Украина.ру
СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала
Мужчина, который устроил взрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, при котором погиб сотрудник ДПС, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии. Об этом официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко 24 февраля сообщила в Мах
"В ходе следственных действий по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывных устройств в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики", — сообщила Петренко.По её словам, 22 февраля подозреваемый приехал в Москву поездом из Санкт-Петербурга."Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", — добавила представитель СК РФ.В ночь с 23 на 24 февраля мужчина подошёл к автомобилю Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала, после чего произошёл взрыв. Один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте. Еще двое полицейских получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.Президент России Владимир Путин допустил, что подрывника могли завербовать в интернете, после чего дистанционно взорвать.Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала

02:58 25.02.2026 (обновлено: 03:00 25.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
Взрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала
Взрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Мужчина, который устроил взрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, при котором погиб сотрудник ДПС, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии. Об этом официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко 24 февраля сообщила в Мах
"В ходе следственных действий по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывных устройств в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики", — сообщила Петренко.
По её словам, 22 февраля подозреваемый приехал в Москву поездом из Санкт-Петербурга.
"Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", — добавила представитель СК РФ.
В ночь с 23 на 24 февраля мужчина подошёл к автомобилю Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала, после чего произошёл взрыв. Один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте. Еще двое полицейских получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
Президент России Владимир Путин допустил, что подрывника могли завербовать в интернете, после чего дистанционно взорвать.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
