https://ukraina.ru/20260225/sk-rf-ustanovil-lichnost-podorvavshego-mashinu-dps-u-savelovskogo-vokzala-1076031230.html

СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала

СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала - 25.02.2026 Украина.ру

СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала

Мужчина, который устроил взрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, при котором погиб сотрудник ДПС, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии. Об этом официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко 24 февраля сообщила в Мах

2026-02-25T02:58

2026-02-25T02:58

2026-02-25T03:00

новости

россия

москва

ск рф

следственный комитет

гаи

санкт-петербург

полиция

теракт

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075988572_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_c922a449a97f47cc2e55a7d91a8ae121.jpg

"В ходе следственных действий по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывных устройств в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики", — сообщила Петренко.По её словам, 22 февраля подозреваемый приехал в Москву поездом из Санкт-Петербурга."Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", — добавила представитель СК РФ.В ночь с 23 на 24 февраля мужчина подошёл к автомобилю Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала, после чего произошёл взрыв. Один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте. Еще двое полицейских получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.Президент России Владимир Путин допустил, что подрывника могли завербовать в интернете, после чего дистанционно взорвать.Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, ск рф, следственный комитет, гаи, санкт-петербург, полиция, теракт, взрыв, преступления