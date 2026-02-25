Самолёт судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа к конгрессу - 25.02.2026 Украина.ру
Самолёт судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа к конгрессу
Самолёт судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа к конгрессу - 25.02.2026 Украина.ру
Самолёт судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа к конгрессу
Так называемый "самолёт судного дня" США приземлился в Вашингтоне за несколько часов до начала ежегодного обращения президента Дональда Трампа к Конгрессу США. Об этом на основе полётных данных в ночь на 25 февраля сообщает РИА Новости
Трамп обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации 24 февраля в 21:00 по времени Вашингтона (5:00 мск 25 февраля).Американский спецборт Boeing-E4B Nightwatch вылетел с военной базы Барксдейл в Луизиане в 9:20 по центральному времени США (18:20 мск). После трёх с половиной часов полёта самолёт приземлился на военной базе Эндрюс, которая расположена в 24 километрах от центра Вашингтона и регулярно используется военными и лично Трампом для полётов по стране и за рубеж.E-4B Nightwatch является военной версией лайнера Boeing 747-200, четыре таких самолёта, введённые в эксплуатацию в 1980-х годах, эксплуатируются до сих пор. Спецборт выполняет функции летающего командного пункта национального воздушного центра операций и предназначен для использования президентом США, министром обороны и Объединенным комитетом начальников штабов.В преддверии ударов США по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года на авиабазу Эндрюс также был переброшен самолет "судного дня".Больше информации о внутриполитической ситуации в США и её связи с Ираном в материале Евгения Кондакова - Потерпев громкое поражение в США, Трамп грозит "ужасными вещами" другим странам, а Ирану - "плохим днём".
Так называемый "самолёт судного дня" США приземлился в Вашингтоне за несколько часов до начала ежегодного обращения президента Дональда Трампа к Конгрессу США. Об этом на основе полётных данных в ночь на 25 февраля сообщает РИА Новости
Трамп обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации 24 февраля в 21:00 по времени Вашингтона (5:00 мск 25 февраля).
Американский спецборт Boeing-E4B Nightwatch вылетел с военной базы Барксдейл в Луизиане в 9:20 по центральному времени США (18:20 мск). После трёх с половиной часов полёта самолёт приземлился на военной базе Эндрюс, которая расположена в 24 километрах от центра Вашингтона и регулярно используется военными и лично Трампом для полётов по стране и за рубеж.
E-4B Nightwatch является военной версией лайнера Boeing 747-200, четыре таких самолёта, введённые в эксплуатацию в 1980-х годах, эксплуатируются до сих пор. Спецборт выполняет функции летающего командного пункта национального воздушного центра операций и предназначен для использования президентом США, министром обороны и Объединенным комитетом начальников штабов.
В преддверии ударов США по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года на авиабазу Эндрюс также был переброшен самолет "судного дня".
Больше информации о внутриполитической ситуации в США и её связи с Ираном в материале Евгения Кондакова - Потерпев громкое поражение в США, Трамп грозит "ужасными вещами" другим странам, а Ирану - "плохим днём".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния