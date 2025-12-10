Постпред Украины при ООН публично процитировал на запрещенном русском советский фильм - 10.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251210/postpred-ukrainy-pri-oon-publichno-protsitiroval-na-zapreschennom-russkom--sovetskiy-film-1072894415.html
Постпред Украины при ООН публично процитировал на запрещенном русском советский фильм
Постпред Украины при ООН публично процитировал на запрещенном русском советский фильм - 10.12.2025 Украина.ру
Постпред Украины при ООН публично процитировал на запрещенном русском советский фильм
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
2025-12-10T12:19
2025-12-10T12:20
новости
украина
андрей мельник
россия
германия
василий небензя
владимир высоцкий
украина.ру
совбез
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102782/20/1027822094_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_f92d629507f4d5290882c95e396f7871.jpg
"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам - "дырку от бублика получите вы, а не Украину", – сказал он.Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик "бейглом".Тем самым он перефразировал слова Глеба Жеглова - одного из главных героев многосерийного фильма "Место встречи изменить нельзя".Речь представителя Украины стала ответом выступлению постпреда России Василия Небензи, который на заседании Совбеза ООН напомнил, что каждое следующее новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих. Также он подчеркнул, что Россия добьется целей СВО в любом случае.Мельник известен грубыми высказываниями. В 2022 году, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102782/20/1027822094_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_72b7e8535e371790dce46452052fea8b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, андрей мельник, россия, германия, василий небензя, владимир высоцкий, украина.ру, совбез, оон
Новости, Украина, Андрей Мельник, Россия, Германия, Василий Небензя, Владимир Высоцкий, Украина.ру, Совбез, ООН

Постпред Украины при ООН публично процитировал на запрещенном русском советский фильм

12:19 10.12.2025 (обновлено: 12:20 10.12.2025)
 
© Фото : germany.mfa.gov.uaПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : germany.mfa.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам - "дырку от бублика получите вы, а не Украину", – сказал он.
Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик "бейглом".
Тем самым он перефразировал слова Глеба Жеглова - одного из главных героев многосерийного фильма "Место встречи изменить нельзя".
Речь представителя Украины стала ответом выступлению постпреда России Василия Небензи, который на заседании Совбеза ООН напомнил, что каждое следующее новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих. Также он подчеркнул, что Россия добьется целей СВО в любом случае.
Мельник известен грубыми высказываниями. В 2022 году, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаАндрей МельникРоссияГерманияВасилий НебензяВладимир ВысоцкийУкраина.руСовбезООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Одесских детей воровали и продавали иностранцам
13:26Харьковское направление: ВС РФ наступают и расширяют контроль
13:11ПВО РФ уничтожила ещё шесть БПЛА ВСУ
13:0810 декабря 2025 года, утренний эфир
13:07Польша готова передать Украине МиГ-29
13:02"Дорогостоящий" губернатор: Резниченко завысил стоимость дорожных работ на 1,5 млрд гривен
13:00Евросоюз в тисках: давление США, кража активов и стратегический крах. Хроника событий на 13:00 10 декабря
12:57Кремль ответил на предложение Зеленского об энергетическом перемирии
12:47Рожин рассказал про обстановку в Закотном и Константиновке
12:46Идут тяжелые бои за Димитров: под контроль взяты районы у озера и село Светлое
12:40Начали бить по мостам в Харьковской области: Алёхин о продвижении армии России
12:30Смена приоритетов Вашингтона: действия Трампа направлены на диалог с Путиным, а не на альянс с Европой
12:28Психология наркомана. Обещать все ради дозы, а потом все забыть
12:28В новой редакции мирного плана по Украине обозначены ключевые изменения
12:239 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:19Постпред Украины при ООН публично процитировал на запрещенном русском советский фильм
11:44Добропольский выступ: ВС РФ закрыли "карман" восточнее Шахово
11:37Купянское направление: ВСУ пытаются атаковать с тыла
11:37Российские военные наступают на Харьковском направлении
11:33Лавров: Европа толкает киевский режим воевать "до последнего украинца", чтобы ограбить РФ
Лента новостейМолния