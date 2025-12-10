https://ukraina.ru/20251210/postpred-ukrainy-pri-oon-publichno-protsitiroval-na-zapreschennom-russkom--sovetskiy-film-1072894415.html
Постпред Украины при ООН публично процитировал на запрещенном русском советский фильм
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
12:19 10.12.2025 (обновлено: 12:20 10.12.2025)
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам - "дырку от бублика получите вы, а не Украину", – сказал он.
Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик "бейглом".
Тем самым он перефразировал слова Глеба Жеглова - одного из главных героев многосерийного фильма "Место встречи изменить нельзя".
Речь представителя Украины стала ответом выступлению постпреда России Василия Небензи, который на заседании Совбеза ООН напомнил, что каждое следующее новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих. Также он подчеркнул, что Россия добьется целей СВО в любом случае.
Мельник известен грубыми высказываниями. В 2022 году, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.