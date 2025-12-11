https://ukraina.ru/20251211/dmitriy-krasnov-zaschitniki-iz-es-rano-ili-pozdno-sdadut-rossii-ukrainskikh-prestupnikov--1072927721.html

Дмитрий Краснов: "Защитники" из ЕС рано или поздно сдадут России украинских преступников

Рано или поздно "защитники" Украины в Европе могут начать с рвением отлавливать украинцев, чтобы проверить их на приверженность нацизму или просто сдать России. А если дело политических и военных деятелей киевского режима, обвиняемых РФ в геноциде, будет рассматриваться в Донецке, высока вероятность максимального наказания.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат России, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов.Генпрокуратура России объявила в международный розыск обвиняемых в геноциде политических и военных деятелей киевского режима. В отношении их утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. В числе обвиняемых в геноциде экс-главком ВСУ Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко*, действующий главком ВСУ Александр Сырский, в общей сложности более 40 человек.— Дмитрий Анатольевич, в чем смысл таких заочных обвинений? Это больше публичный акт психологического давления на этих людей или задел на будущее? Ведь сейчас мы их не можем арестовать…— Уголовный кодекс России совершенно однозначно формулирует цели наказания — восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.Видите — цель не арестовать того, кого кто-то на основании публикаций в прессе считает врагом, достойным ареста, четвертования, смертной казни — ненужное зачеркнуть. Никаких шекспировских страстей и голливудских сюжетов. Только социальная справедливость, исключение подобного в будущем и перевоспитание, исправление. При этом каждый отвечает исключительно за свои деяния и исключительно по закону.Посмотрите на историю. Нацисты убили 27 миллионов советских людей — не вдвое, не в 100, а в 5400 раз больше, чем вменяется ныне обвиняемым генпрокуратурой. При этом рейхсминистр вооружений Альберт Шпеер получил на Нюрнбергском процессе не виселицу, а 20 лет тюрьмы — даже не пожизненное.Карлу Деницу, командующему флотом Третьего Рейха, который приказывал топить пассажирские и транспортные гражданские корабли, дали 10 лет. Члену СС и главному оружейнику Гитлера Альфреду Круппу дали 12 лет, а отсидел он лишь 2,5 года.Манштейн, широко применявший тактику "выжженной земли", получил 18 лет, вышел через 3 года и стал ключевым советником канцлера Конрада Аденауэра по обороне. Штурмбанфюрер СС Манфред фон Арденне, разработчик фашистского ядерного оружия, не только не был четвертован, но стал после войны лауреатом двух Сталинских премий.Даже в век жестоких нравов и катастрофических событий беспрецедентный трибунал не превратился в инструмент мести, где вина и решение о наказании предопределены заранее. Тогда тоже действовала логика нынешнего Уголовного кодекса — социальная справедливость, профилактика, исправление. Всё остальное — вне закона.И сейчас вопрос, "как бы как-нибудь кого-то конкретного ущемить", не стоит, не является основанием для работы правоохранителей. Последовательность такова: по сообщениям граждан и прессы, в которых есть указания на совершение преступления, проводится проверка. Если сообщение подтверждается, начинается следствие. Если задокументированных фактов достаточно для обвинения, оно предъявляется.Если суд считает, что подсудимые виновны, то выносит соответствующий приговор. Если виновные находятся вне зоны доступа правосудия, применяется заочный арест.Эта цепочка "если" — алгоритм рутинной работы правоохранителей и правосудия. Так происходит в деле и о карманной краже, и о геноциде. Каждый следующий этап обусловлен результатами предыдущего. Следствие дошло до этапа предъявления обвинений — они предъявлены.Конкретные лица совершали конкретные деяния. Следствие собрало доказательства того, что эти деяния подпадают под уголовную статью о геноциде. Материалы и выводы следствия по каждому фигуранту и каждому факту проверит суд. Суд же даст беспристрастную правовую оценку деяниям каждого подсудимого.Ничего не предопределено заранее, нет никакой хитрой многоходовки с психологическим давлением или желанием кого-то, заранее выбранного, непременно арестовать. Это скучно, это не по-голливудски, но у нас не Голливуд, у нас правовое государство.— Международная обстановка меняется стремительно, о чем вы уже сказали СМИ, комментируя данную тему. Означает ли это, что в будущем могут измениться наши отношения с той же Европой и она нам выдаст указанных преступников?— Еще раз вернусь к Нюрнбергскому процессу. Уже на скамье подсудимых некоторые нацистские преступники не только не раскаялись, но продолжали верить, что никакое наказание им не грозит.Например, Герман Геринг в самом финале, услышав смертный приговор, пробормотал: "Фельдмаршалов не вешают". Представляете, насколько немыслимой казалась ему ответственность за совершённые бесчеловечные преступления и как внезапно, буквально в один щелчок, в одно мгновение, изменилось его понимание ситуации?Другой пример — страны, которые во время Второй мировой успели повоевать и за, и против фашистской Германии. Думало ли политическое руководство Италии или Румынии, когда их войска топтали русскую землю, что совсем скоро придётся развернуть штыки на 180 градусов? Да, даже финны успешно били немцев в так называемой "Лапландской войне" — когда жизнь прижмёт, то переобуться можно и в прыжке.Сейчас, когда Европа, а особенно "балтийские тигры", изощряются в агрессивном пустословии, кажется, что это навечно. Но нет, просветление наступит. Более того, не исключаю, что все эти "защитники" Украины всё с тем же рвением начнут отлавливать всех украинцев, чтобы проверить каждого на приверженность нацизму или просто сдать России.А Россия, как и после великой Победы, продолжит скрупулёзно разбираться с каждым и каждому воздавать по делам его — исключительно в соответствии с законом.— Как Россия будет добиваться приведения приговора в исполнение?— Практика рассмотрения уголовных дел в отсутствие обвиняемого не нова, она наработана и проверена десятилетиями. Поскольку такая процедура ограничивает обвиняемого в праве на защиту (ему не разъясняют его права, не дают возможность высказаться — ни в ходе допроса, ни в последнем слове), предусмотрены дополнительные, особые процедуры защиты его прав.Во-первых, участие адвоката в процессе становится обязательным. Во-вторых, после задержания или добровольной явки уже осужденного приговор отменяется в кассационном порядке по его ходатайству, а суд рассматривает дело заново — уже с участием подсудимого.Заочный арест, заключение под стражу в отсутствие обвиняемого, допускается только в случае объявления его в международный или межгосударственный розыск. И это, собственно, формальность, необходимая для физического задержания и экстрадиции: уже никакие процедуры вроде решения суда о задержании не нужны. Лицо считается арестованным — как только попался, так и надели наручники.— А в целом, помимо того, что вы упомянули, у международной системы есть механизмы привлечения к ответственности в таких случаях? Как они работают?— К ответственности привлекает российский суд по российскому законодательству, и наказание исполняется на территории России. Международные механизмы могут лишь содействовать национальному правосудию любой страны.У России есть около 100 международных договоров по вопросам правовой помощи, выдаче и передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Работают на практике около 80 договоров. Например, в 2020 году Генпрокуратура направила около 350 запросов, по ним было экстрадировано 165 человек, 64 — из стран дальнего зарубежья.Инструмент рабочий, проверенный. В передвижениях преступника он точно ограничивает, но, главное, повышает вероятность того, что наказания осуждённый не избежит.— Можем ли мы использовать опыт Израиля, который вынес приговоры нацистам и до конца жизни преследовал их?— А почему, собственно, Израиль? Есть и другие примеры, достойные подражания. Например, СССР, 1978 год.После многолетней оперативной разработки задержана Антонина Гинзбург, "Тонька-пулемётчица", расстреливавшая советских пленных во время оккупации. Брянский областной суд признал её виновной в убийстве 168 человек и приговорил к смертной казни через расстрел. Приговор приведён в исполнение в 1979-м.Ещё пример. Советские правоохранительные органы не только разоблачили коллаборанта, но и собранными доказательствами убедили американский суд лишить его гражданства. В 1984 году надзирателя концлагерей Фёдора Федоренко экстрадировали в СССР, судили и расстреляли в 1987-м.Нынешний Уголовный кодекс России не предусматривает срока давности по ряду тяжёлых преступлений; геноцид — одно из них. Это значит, что все осуждённые по этой статье и избегающие наказания будут преследоваться до конца жизни.— Какая конкретно ответственность ждет обвиняемых в случае их поимки?— Санкция по статье "Геноцид" — от 20 лет лишения свободы до пожизненного.Учитывая, что дело будет рассматриваться в Донецке, высока вероятность максимального наказания — этот вывод я делаю из анализа судебной практики. В Донбассе суды выносят более серьёзные приговоры за преступления, совершённые украинскими военными. Думаю, командиров и политиков ждёт тот же подход.Что же до реального наказания, то тут я прогнозов делать не берусь. Так, когда в плен попали отъявленные нацисты, создатели, члены и идеологи запрещённой в России военизированной структуры, я предположил, что процесс над ними станет показательным, и их пожизненные сроки станут предупреждением для всех фашистов нашей планеты. Но, как вы знаете, я ошибся — боевики, замаравшие себя кровью мирных граждан, сначала уехали в Турцию, а потом вернулись на Украину, чтобы продолжать свое гнусное дело.— Кем еще следует дополнить данный список киевского режима?— Следствие, работающее над большим делом со множеством фигурантов — увлекательнее, чем любой детектив. В ходе допросов и изучения документов вдруг всплывают совершенно неожиданные факты и фигуры. И в отношении лиц, которые казались не причастными, возникают обоснованные подозрения. Но ключевое слово — обоснованные.То, что этот список будет расширяться — не сомневаюсь. Но сам стал бы называть фамилии только в том случае, если был бы знаком с ходом следствия, с материалами дела.Ещё раз повторю: у нас правовое государство, у нас соблюдаются законы и процедуры, у нас не наказывают по подозрению или антипатии. Поэтому призываю не указывать следствию, кого ещё "внести в список" и сам этого делать не стану.Зеленского, кстати, нет в этом списке. Видимо, он готовится к выборам на Украине? О том, быть ли новому президенту на Украине, в интервью Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах.*Признан в РФ террористом и экстремистом

