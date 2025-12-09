https://ukraina.ru/20251209/oon-gonyat-na-voynu-nastala-pauza-chtoby-rossiya-osvobodila-20-svoikh-novykh-zemel-1072851489.html

ООН гонят на войну. Настала пауза, чтобы Россия освободила 20% своих новых земель

Вот и стало понятно, зачем пресловутые европейские "ястребы войны" так пихали на должность председателя Генассамблеи ООН экс-главу МИД Германии Анналену Бербок, Она – фрау, очень ограниченная когнитивно, но страшно активная и языком машет, как дворник метлой.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072851868_40:115:940:621_1920x0_80_0_0_d457ecd8284d8701fd8bcf5c3ee2e1a9.jpg

И любая активность, шумовые эффекты, информационная ширма, отвлекающие маневры и споры – это само то, что нужно поджигателям войны, старающимся замаскировать свои милитаристские планы и устремления.Анналена в юности занималась прыжками на батуте, и, видимо, один из залов был с заниженным потолком, а девушка на рассчитала с высотой прыжка и удар головой о бетон не прошел для нее бесследно – затормозил работу полушария, отвечающего за ум и креатив, но возбудил все, что отвечает за моторику. В том числе, и языка, который у нее и так без костей.Сейчас противостояние за мир в Украине между Евросоюзом и администрацией президента США Дональда Трампа входит в завершающую фазу. Американцы намерены любой ценой прекратить войну и наладить нормальные отношения с Россией. Для этого им нужно склонить к подписанию документов о мире неонацистский режим недофюрера Украины Владимира Зеленского и европейцев из ЕС, стоящих у него за спиной и ратующих за войну.Украина и ее спонсоры из ЕС миру сопротивляются, так как он для них – смерти подобен. Во всех смыслах. Экономика континента – в стагнации или кризисе, духовность и нравственность попраны новыми заднеприводными "общечеловеческими ценностями", а политику в Европе они угробили и в ней – пока живые политические трупы без всяких перспектив на переизбрание.И вот в такой ситуации и нужен какой-то новый импульс поддержки. В Европе решили, что пусть им будет реакция ООН, которая призвана предотвращать новые или улаживать старые, уже возникшие конфликты. ООН все эти последние месяцы противостояния как-то подозрительно молчала и не отсвечивала. И тут вспомнили про Анналену: мол, помогай, отрабатывай, дурочка, вложения, зря что ль поили и закусывать давали…И Бербок выскочила, как говорят на Украине, "як Пылып с конопэль" (как Филипп из конопли), и на телеканале n-tv выступила с критикой идеи территориальных уступок Украины для разрешения конфликта. По ее мнению, территориальные уступки Украины в ответ на "агрессивную войну" России недопустимы, так как это может поощрить дальнейшие вооруженные конфликты. Почти по-французски высказалась: покорность жертвы рождает ярость палачаБербок так и сказала: согласие с тем, что один из основополагающих принципов организации нарушен одним из членов Совбеза ООН – Россией равносильно вседозволенности. Если все спустить России, то тогда, утверждает Бербок, все остальные тоже будут нарушать и начнут свои войны.И, в принципе, сермяжная правда в словах Бербок имеется. Но есть несколько важных "но".Во-первых,из постоянных членов Совбеза ООН в прежние годы кто только не затевал конфликты и войнушки для удовлетворения своих геополитических и геоэкономических интересов и потребностей. Воевали все. В том числе и за свои национальные интересы и свою же национальную безопасность так, как ее понимали, и с учетом существующих на то время реалий.И Россия в декабре 2021 года проблемы обеспечения своей нацбезопасности предлагала решить мирно – выполнив ее справедливые требования и приняв предложения. И что? А ничего: взамен неонацисты Украины, подзуживаемые и натравливаемые западными спонсорами и кураторами, решили уничтожить две республики в Донбассе силой. И как итог, Украина получила специальную военную операцию (СВО) по проветриванию милитаристских и неонацистских мозгов, которая перерастает в полноценную войну. Не объявленную, но это этого не менее ожесточенную.Вот ее Трамп и хочет закончить, Европа продлить, а Россия получить искомую нацбезопасность.Во-вторых,Европу и всех прочих "ястребов войны" в том числе и среди американских демократов, противников Трампа, интересует не мир в Украине, а стратегическое поражение России. И если с "поражением России" (она над такими потугами смеется, испытывая то "Буревестники", то "Посейдоны", то "Орешники") пока не получается, то "ястребам" нужна хотя бы видимость их победы. Для них мир – это поражение России или хотя бы видимость его.И потому любые территориальные уступки со стороны Киева для "ястребов войны" неприемлемы. Они их расценивают, как шаг навстречу России, а значит, и ее победу. А победа России – это автоматическое поражение всех "ястребов", потому что покажет и подтвердит, что они зря начинали войну и угробили на нее столько людей, средств и ресурсов.А за это придется платить. И политически, и, не исключено, юридически – на некоем подобии нового Нюрнбергского трибунала, осуждающего новые проявления человеконенавистнической идеологии, военные преступления и преступления против человечности. СВО показала такие гримасы неонацизма и геноцидного отношения к людям, что новый Нюрнберг просто необходим как новая прививка от политического каннибализма.И, наконец, в-третьих,"ястребам" под видом мирных переговоров нужна передышка. И стратегическая – для перегруппировки сил и подготовки к войне в новых условиях. Например, ЕС запланировал выделить 850 млрд евро на войну к 2013 году, когда он превратится из экономического союза в военно-политический.И, ясное дело, тактическая – для того, чтобы дождаться от Трампа изменения его позиции. В Европе надеются, что эксцентричный Трамп под давлением обстоятельств устанет от ожидания согласия России на мир, психанет и откажется от хороших отношений с Москвой, продолжая всяческую помощь и Европе, и украинским неонацистам, а те с Европой за спиной и с американским оружием в руках продолжат войну с новой силой.Может такое быть? Да запросто: слишком много разных векторов влияния на Трампа в том числе и внутри США.Сейчас ситуация, что называется, на земле в СВО характеризуется тем, что Трамп пока хочет мира и, как пишет издание Axios со ссылкой на источники, давит на президента Зеленского, чтобы тот принял "крупные территориальные потери и другие уступки".С другой стороны, постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News намекнул, что терпение Трампа заканчивается и он может отказаться от попыток закончить войну в Украине, если решит, что мирное соглашение недостижимо. Так и сказал: "…Если президент решит, что сделка невозможна, он отступит, что, как вы знаете, в его характере".Ранее это подтверждал и Дональд Трамп-младший, сын президента, который допускал, что отец выйдет из переговоров. Трамп-младший заявил при этом, что Украина не окажется "брошенной", но, по его словам, "американская общественность не желает бесконечных войн и дальнейшего финансирования военных усилий Украины".Такое разноголосица может говорить и о том, что, в-четвертых, США исходят в своих действиях из реальной политики и просто тянут паузу. Чтобы Россия смогла нарастить свою военную мощь и таки освободить от украинских войск свои конституционные территории. То есть те новые земли, что по Конституции России являются российскими, но пока заняты ВСУ.Именно об этом говорил сам Трамп, когда несколько недель назад психовал и недоумевал, что Россия, такая мощная, а не проявляет слабость и не может освободить 22% земель. А вот пару дней назад об этом же, только о 20% земель, которые нужно освободить, говорил и госсекретарь США Марко Рубио.Не исключено, США исходят из того, настоящие переговоры о мире начнутся тогда, когда Россия и ее президент Владимир Путин выполнят то, что им диктует Конституция. И что только тогда, когда русские освободят свои земли, можно будет с ними говорит об условиях мира и о новых принципах безопасности в Европе.Это и есть новая "реал-политик" в исполнении администрации Трампа. А европейцы и украинцы с этим категорически не согласны. И бросили в бой Бербок, чтобы та толкнула и ООН в войну. И с ее трибуны фактически призвала не к миру, а к продолжению войны за земли. И только потому, что эти земли уже принадлежат России, а это, как считает Бербок и ее наниматели, просто недопустимо. Ну, такие они ребята, небитые и непуганые…Еще о проблемах российско-американских отношений читайте в статье Евгении Кондаковой Трамп прислушался к тому, что Путин говорил в 2007 году. ЕС и Киев в ярости

