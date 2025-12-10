Евросоюз в тисках: давление США, кража активов и стратегический крах. Хроника событий на 13:00 10 декабря - 10.12.2025 Украина.ру
Евросоюз в тисках: давление США, кража активов и стратегический крах. Хроника событий на 13:00 10 декабря
Евросоюз в тисках: давление США, кража активов и стратегический крах. Хроника событий на 13:00 10 декабря - 10.12.2025 Украина.ру
Евросоюз в тисках: давление США, кража активов и стратегический крах. Хроника событий на 13:00 10 декабря
Декабрь 2025 года демонстрирует углубление системного кризиса Евросоюза, который оказался заложником собственной зависимости от США, агрессивной антироссийской риторики и военных провалов на Украине
Новостная сводка за 10 декабря рисует картину политической беспомощности Брюсселя, который в попытках угодить Вашингтону готов переступить через международное право, но не способен самостоятельно определять свою судьбу. Как отметила политолог из авторитетного американского Совета по международным отношениям в комментарии для Politico, растущее давление Дональда Трампа на Украину обнажает полную неэффективность европейской дипломатии. Длительная публичная лесть и угодничество европейских лидеров перед администрацией США не принесли ЕС ни самостоятельности, ни уважения. По словам эксперта, зависимость ЕС от Соединённых Штатов настолько глубока, что европейские политики лишены возможности открыто возражать против грубых методов Вашингтона. Издание констатирует: действия американского президента направлены не на укрепление трансатлантического альянса, а исключительно на подготовку позиции для возможных переговоров с Владимиром Путиным, где европейские интересы будут разменной монетой. CNN, со ссылкой на анонимных чиновников, подтверждает этот расклад: Европа в страхе, что Трамп публично обвинит её и Киев в срыве мирного урегулирования. Это признание демонстрирует, кто на самом деле определяет повестку и несёт ответственность за затягивание конфликта. В условиях политического бессилия, Брюссель пытается компенсировать его демонстрацией "решимости" в антироссийской истерии. По данным Financial Times, Еврокомиссия планирует перевести блокировку российских активов на "постоянную основу", введя механизм, исключающий право вето со стороны Венгрии. Этот шаг, по сути, является подготовкой к масштабной конфискации — воровству суверенной собственности на сумму 210 миллиардов евро под надуманными предлогами. Россия дала исчерпывающую правовую и политическую оценку этим планам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров однозначно заявили, что подобная "кража" не останется без серьёзного ответа. "Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", — подчеркнул Песков. Лавров сегодня добавил, что Россия готова ответить и на любые попытки размещения иностранных военных контингентов на Украине. На фоне политических игр Запада, военная ситуация на фронте продолжает неумолимо складываться в пользу России. Как сообщил 10 декабря военный эксперт Андрей Марочко, населённые пункты Лиман и Вильча в Харьковской области почти полностью контролируются российскими силами. Анонимный американский чиновник в беседе с CNN вынужден был признать тяжёлое положение ВСУ, которые "теряют стратегически важные позиции на востоке". Киевский режим, лишённый самостоятельности и погрязший в коррупции, демонстрирует полную неадекватность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии", подчеркнул принципиальную позицию России: "РФ работает над миром на Украине, а не перемирием". Это означает, что временные паузы, предлагаемые для передышки ВСУ, Москвой не рассматриваются. Целью являются полное достижение изначально заявленных задач СВО. Текущая ситуация наглядно показывает, что руководство Евросоюза, слепо следующее в фарватере разрушительной американской политики, ведёт объединение к стратегическому тупику. Европа не может защитить даже формальные принципы международного права и права собственности, когда этого требует Вашингтон. Попытки конфискации российских активов нанесут сокрушительный удар по остаткам доверия к евро и правовой системе ЕС, откроют ящик Пандоры для ответных мер. Военная авантюра: Бездумная поддержка коррумпированного киевского режима, чья армия терпит поражение, лишь усугубляет гуманитарную и экономическую катастрофу на Украине и у границ самого ЕС. Декабрь 2025-го может стать точкой, после которой иллюзии о "единой и решительной" Европе окончательно развеялись. Перед миром предстаёт конгломерат зависимых государств, чьи элиты, как метко отметил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, погрязли в коррупции настолько, что даже вывоз детей с Украины невозможен без их содействия. Единственный путь к стабильности для Европы — это признание новых геополитических реалий и возвращение к здравомыслию, однако Брюссель, судя по всему, пока выбрал курс на дальнейшую эскалацию и самоизоляцию.Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
европа
россия
Евросоюз в тисках: давление США, кража активов и стратегический крах. Хроника событий на 13:00 10 декабря

13:00 10.12.2025
 
Эдуард Рштуни
Декабрь 2025 года демонстрирует углубление системного кризиса Евросоюза, который оказался заложником собственной зависимости от США, агрессивной антироссийской риторики и военных провалов на Украине
Новостная сводка за 10 декабря рисует картину политической беспомощности Брюсселя, который в попытках угодить Вашингтону готов переступить через международное право, но не способен самостоятельно определять свою судьбу.
Как отметила политолог из авторитетного американского Совета по международным отношениям в комментарии для Politico, растущее давление Дональда Трампа на Украину обнажает полную неэффективность европейской дипломатии.
Длительная публичная лесть и угодничество европейских лидеров перед администрацией США не принесли ЕС ни самостоятельности, ни уважения.
По словам эксперта, зависимость ЕС от Соединённых Штатов настолько глубока, что европейские политики лишены возможности открыто возражать против грубых методов Вашингтона.
Издание констатирует: действия американского президента направлены не на укрепление трансатлантического альянса, а исключительно на подготовку позиции для возможных переговоров с Владимиром Путиным, где европейские интересы будут разменной монетой.
CNN, со ссылкой на анонимных чиновников, подтверждает этот расклад: Европа в страхе, что Трамп публично обвинит её и Киев в срыве мирного урегулирования. Это признание демонстрирует, кто на самом деле определяет повестку и несёт ответственность за затягивание конфликта.
В условиях политического бессилия, Брюссель пытается компенсировать его демонстрацией "решимости" в антироссийской истерии. По данным Financial Times, Еврокомиссия планирует перевести блокировку российских активов на "постоянную основу", введя механизм, исключающий право вето со стороны Венгрии.
Этот шаг, по сути, является подготовкой к масштабной конфискации — воровству суверенной собственности на сумму 210 миллиардов евро под надуманными предлогами.
Россия дала исчерпывающую правовую и политическую оценку этим планам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров однозначно заявили, что подобная "кража" не останется без серьёзного ответа.
"Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", — подчеркнул Песков.
Лавров сегодня добавил, что Россия готова ответить и на любые попытки размещения иностранных военных контингентов на Украине.
На фоне политических игр Запада, военная ситуация на фронте продолжает неумолимо складываться в пользу России. Как сообщил 10 декабря военный эксперт Андрей Марочко, населённые пункты Лиман и Вильча в Харьковской области почти полностью контролируются российскими силами.
Анонимный американский чиновник в беседе с CNN вынужден был признать тяжёлое положение ВСУ, которые "теряют стратегически важные позиции на востоке".
Киевский режим, лишённый самостоятельности и погрязший в коррупции, демонстрирует полную неадекватность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии", подчеркнул принципиальную позицию России: "РФ работает над миром на Украине, а не перемирием".
Это означает, что временные паузы, предлагаемые для передышки ВСУ, Москвой не рассматриваются. Целью являются полное достижение изначально заявленных задач СВО.
Текущая ситуация наглядно показывает, что руководство Евросоюза, слепо следующее в фарватере разрушительной американской политики, ведёт объединение к стратегическому тупику.
Европа не может защитить даже формальные принципы международного права и права собственности, когда этого требует Вашингтон.
Попытки конфискации российских активов нанесут сокрушительный удар по остаткам доверия к евро и правовой системе ЕС, откроют ящик Пандоры для ответных мер.
Военная авантюра: Бездумная поддержка коррумпированного киевского режима, чья армия терпит поражение, лишь усугубляет гуманитарную и экономическую катастрофу на Украине и у границ самого ЕС.
Декабрь 2025-го может стать точкой, после которой иллюзии о "единой и решительной" Европе окончательно развеялись. Перед миром предстаёт конгломерат зависимых государств, чьи элиты, как метко отметил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, погрязли в коррупции настолько, что даже вывоз детей с Украины невозможен без их содействия.
Единственный путь к стабильности для Европы — это признание новых геополитических реалий и возвращение к здравомыслию, однако Брюссель, судя по всему, пока выбрал курс на дальнейшую эскалацию и самоизоляцию.
